"Первый, кого я увидел в театральном училище". Сергей Жигунов о Василии Лановом

Родной человек на лестнице Я познакомился с Василием Семеновичем во время поступления в институт, в августе 80-го года. Это был первый человек, которого я увидел в театральном училище имени Щукина. Я открыл дверь, зашел, было почему-то абсолютно пусто. А по лестнице спускался Лановой. Я сказал ему: "Здравствуйте". Он мне кивнул. Я очень расстроился, потому что мне показалось, что это грубо.

Описание Василий Лановой © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

У меня было тогда полное ощущение, что мы очень давно и плотно знакомы, как и у любого, наверное, зрителя. Так странно, что такой близкий человек, почти родственник, пробегая по лестнице, так сухо реагирует на твое приветствие. Я на всю жизнь запомнил это свое ощущение. Наверное, я потом так же кивал кому-то

Он — эпохальный. За ним открываются бесконечные кинематографические пространства. Я помню и Пашку Корчагина из "Как закалялась сталь", и "Алые паруса", и "Анну Каренину", и "Полосатый рейс", и "Офицеров", и "Семнадцать мгновений весны"... Как и все жители нашей страны определенного возраста, я влюбился в его крупные работы, они все произвели на меня впечатление. Совместная работа Он дважды снимался в моих картинах. В "Черном квадрате", где я дебютировал как продюсер, он играл генерала КГБ, резко отрицательная роль, это было неожиданно на тот момент, получилась яркая работа. Второй раз он играл в "Трех мушкетерах", где я был режиссером.

Он был очень веселым. Ему было восемьдесят лет, а он ездил на лошади в кадре. У меня внутри все замирало, не дай бог, что-то случится, но он совершенно спокойно себя ощущал. Он был очень юный и абсолютно этого не скрывал. Ему нравилось существовать в этой манере: веселиться, громко говорить, активно общаться с партнерами, проявлять интерес ко всему, что происходит вокруг

Было очень смешно наблюдать за тем, как он выслушивает мои замечания. Артист с огромным опытом в первый раз вышел на площадку "Трех мушкетеров". Я к нему подошел и начал рассказывать, чего бы я хотел. В какой-то момент у него щелкнуло, и он начал понимать, что я ему помогаю, что я точно знаю, что мне нужно. Потом он стал все время ко мне подходить и спрашивать: "Ну, что мы играем?" А он ведь педагог мой, кинозвезда моего детства, все это на тебя давит, избавиться от неловкости, что ты руководишь человеком такого размера, сложно.

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