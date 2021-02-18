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Мнение

О таком артисте мечтал Станиславский. Авангард Леонтьев об Андрее Мягкове

ЛЕОНТЬЕВ Авангард 
Народный артист РФ, актер театра и кино
Актер скончался на 83-м году жизни
Андрей Мягков Максим Шеметов/ТАСС
Описание
Андрей Мягков
© Максим Шеметов/ТАСС
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Андрей Васильевич пришел в "Современник", в уже сложившийся театр, где постоянно были аншлаги, и очень быстро вошел в круг первых лиц, первых артистов. Он был артистом, на которого равнялись, который олицетворял театр. Вслед за Олегом Ефремовым, Евгением Евстигнеевым, Олегом Табаковым, Галиной Волчек. Он вошел в их круг и стал абсолютно по дарованию, участию в деле равным им. В Художественном театре, в который он пришел за Олегом Ефремовым, Андрей тоже занимал ведущие позиции. На него Ефремов всегда опирался как на строителя дела. Не просто на человека, который думал о своей личной актерской карьере, но как на человека, который неравнодушен к общему делу, который помогает театру нащупывать верную дорогу.

Не могу не сказать о том, что примерно месяц назад видел документальный фильм об Олеге Ефремове и Художественном театре той поры: 80-е годы — начало 90-х. В нем показали, как Андрей Мягков играл фрагменты из спектакля "Дядя Ваня" с Олегом Борисовым. Андрей играл Войницкого, а Борисов — Астрова. Это такая пронзительная актерская работа, такое сжигание самого себя, беспощадное отношение к себе, принятие на себя всего психологического веса роли, всей катастрофы этого Войницкого. Это просто была "человекороль"! 

Работа Андрея Васильевича — это то, о чем мечтал Станиславский. Чтобы артист полностью сливался с материалом роли, чтобы она растворялась в артисте. Это было так символично, что таким артистом такого высокого уровня, о котором могли мечтать основатели МХТ, стал Андрей Мягков

Его уход очень печален. Он не болел коронавирусом, просто организм дал отбой. Но его смерть, видимо, не была тяжелой, если так можно выразиться. Он сделал неоценимый вклад в кино и театр. Многие его роли остались на пленке, поэтому у нового поколения будет возможность увидеть эти шедевры.  

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
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