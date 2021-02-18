О таком артисте мечтал Станиславский. Авангард Леонтьев об Андрее Мягкове

Андрей Васильевич пришел в "Современник", в уже сложившийся театр, где постоянно были аншлаги, и очень быстро вошел в круг первых лиц, первых артистов. Он был артистом, на которого равнялись, который олицетворял театр. Вслед за Олегом Ефремовым, Евгением Евстигнеевым, Олегом Табаковым, Галиной Волчек. Он вошел в их круг и стал абсолютно по дарованию, участию в деле равным им. В Художественном театре, в который он пришел за Олегом Ефремовым, Андрей тоже занимал ведущие позиции. На него Ефремов всегда опирался как на строителя дела. Не просто на человека, который думал о своей личной актерской карьере, но как на человека, который неравнодушен к общему делу, который помогает театру нащупывать верную дорогу.
Не могу не сказать о том, что примерно месяц назад видел документальный фильм об Олеге Ефремове и Художественном театре той поры: 80-е годы — начало 90-х. В нем показали, как Андрей Мягков играл фрагменты из спектакля "Дядя Ваня" с Олегом Борисовым. Андрей играл Войницкого, а Борисов — Астрова. Это такая пронзительная актерская работа, такое сжигание самого себя, беспощадное отношение к себе, принятие на себя всего психологического веса роли, всей катастрофы этого Войницкого. Это просто была "человекороль"!
Его уход очень печален. Он не болел коронавирусом, просто организм дал отбой. Но его смерть, видимо, не была тяжелой, если так можно выразиться. Он сделал неоценимый вклад в кино и театр. Многие его роли остались на пленке, поэтому у нового поколения будет возможность увидеть эти шедевры.