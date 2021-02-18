О таком артисте мечтал Станиславский. Авангард Леонтьев об Андрее Мягкове

Андрей Васильевич пришел в "Современник", в уже сложившийся театр, где постоянно были аншлаги, и очень быстро вошел в круг первых лиц, первых артистов. Он был артистом, на которого равнялись, который олицетворял театр. Вслед за Олегом Ефремовым, Евгением Евстигнеевым, Олегом Табаковым, Галиной Волчек. Он вошел в их круг и стал абсолютно по дарованию, участию в деле равным им. В Художественном театре, в который он пришел за Олегом Ефремовым, Андрей тоже занимал ведущие позиции. На него Ефремов всегда опирался как на строителя дела. Не просто на человека, который думал о своей личной актерской карьере, но как на человека, который неравнодушен к общему делу, который помогает театру нащупывать верную дорогу.

Не могу не сказать о том, что примерно месяц назад видел документальный фильм об Олеге Ефремове и Художественном театре той поры: 80-е годы — начало 90-х. В нем показали, как Андрей Мягков играл фрагменты из спектакля "Дядя Ваня" с Олегом Борисовым. Андрей играл Войницкого, а Борисов — Астрова. Это такая пронзительная актерская работа, такое сжигание самого себя, беспощадное отношение к себе, принятие на себя всего психологического веса роли, всей катастрофы этого Войницкого. Это просто была "человекороль"!