"Абсолютный народный герой". Соболезнования в связи со смертью Андрея Мягкова

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью актера. По его словам, Мягков был всенародно любим, созданные им образы навсегда сохранятся в сердцах зрителей.

Министр культуры Ольга Любимова отметила , что Мягков обладал ярким талантом и как никто другой чувствовал своих героев, его жизнь стала ярким примером преданности профессии.

"Всенародно любимый актер, он сыграл десятки ролей в театре и кино. Образы, которые Андрей Мягков создал в фильмах "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Дни Турбиных", "Служебный роман", "Гараж", "Жестокий романс", в спектаклях Современника и Художественного театра, навсегда останутся в сердцах зрителей. Светлая память", - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким Мягкова. По словам Собянина, образы, которые создал актер, любили, его героям сопереживали. "Не верится ... Ушел легендарный Андрей Мягков. Один из самых любимых актеров советского времени. Андрей Васильевич играл естественно, искренне. За это мы любили и сопереживали его героям - Лукашину, Новосельцеву, Хвостову... Он был органичен в любой роли - от комедии до драмы", - написал мэр в Instagram.

Собянин также отметил, что Мягков писал книги, рисовал, играл в театре. "Глубоко соболезную родным и близким Андрея Васильевича. Спасибо мастеру за теплые эмоции, которые он оставил нам на память", - заключил он.

Одинаково убедительно воплощал самые разные образы

Мягков был настоящим мастером, чья внешность позволяла стать на экране любым, он одинаково убедительно воплощал совершенно разные образы. Совместная работа с ним была огромным удовольствием, отметил Никита Михалков, чьи слова привели ТАСС в пресс-службе режиссера.

"Для меня Андрей Мягков всегда был загадочной фигурой - настолько непохожий ни внешностью, ни по поведению, ни по поступкам на театральную или кинематографическую звезду, что, я думаю, в его жизни бывали случаи, когда он мог ехать в общественном транспорте, и никто не понял бы, что перед ними замечательный артист. Бывает так, что для актеров это очень обидное обстоятельство. <...> С другой стороны, это величайший божий дар для актера - иметь ту внешность, которая может стать любой - при помощи грима, пластики и так далее. Для большого артиста это только подспорье, потому что большой артист умеет управлять своим внутренним актерским механизмом и играть совершенно разных, порой противоположных людей одинаково убедительно. Вот именно таким артистом был Андрей Мягков", - сказал Михалков.

Режиссер отметил, что Мягков никогда не пытался выбиться в лидеры в жизни или на площадке, он всегда "сосредоточенно делал свое дело и, несмотря на видимую скрытность, был невероятно смешным импровизатором, обаятельным, хулиганом и настоящим мастером". По словам Михалкова, в его памяти сохранилось огромное удовольствие от совместной работы с артистом.

"Он воспринимал любые твои неожиданные посылы и мгновенно на них реагировал, да как талантливо! Равно как и сам любил своей импровизацией загнать тебя в угол и с удовольствием смотреть, как ты оттуда выбираешься. Мы не были с ним никогда близко дружны, но я ждал любой картины с его участием, потому что знал, что, вне зависимости от качества картины, его работа будет безупречна. Горько и печально. Он был замечательным соединением достойного человека и Мастера - с большой буквы", - заключил Михалков.

"Ирония судьбы" буквально записана на подкорке"

Режиссер Дмитрий Астрахан отметил, что Мягков воплотил на экране большое количество выдающихся образов, благодаря которым он останется в сердцах миллионов зрителей, на площадке он всегда работал на общее дело. "Совершенно выдающийся артист, абсолютно блистательный, он создал большое количество прекрасных ролей. Конечно, он остался в сердце каждого зрителя благодаря своим выдающимся образам, "Ирония судьбы" буквально записана на нашей подкорке. Андрей Васильевич был при этом очень скромным, приятным, работающим на общее дело. С ним было интересно, он вникал в образ, всегда спрашивал обо всем", - поделился Астрахан.

Он отметил, что Мягкову удалось максимально реализоваться в течение своего творческого пути. "Мне посчастливилось с ним работать: его роль в моей картине "Контракт со смертью" была несколько иного плана, трагическая, и, как мне казалось, он был очень доволен работой. Соболезнования всем близким", - заключил собеседник агентства.

"Большая утрата для всех"

Мягков был родным и близким каждому россиянину, он был абсолютно народным героем и блистательно воплотил множество образов, рассказал ТАСС народный артист России Дмитрий Харатьян, который сыграл с Мягковым в фильме "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди".

"Когда уходят такие люди, это, конечно же, большая утрата для всех. Часть жизни, можно сказать, уходит. Это абсолютный народный герой и народный артист, и он близкий и родной человек каждой семье, каждому нашему российскому гражданину и даже не гражданину, потому что это часть нашей общей культуры, нашего прошлого", - сказал Харатьян.

По его словам, нет ни одного человека, который бы хоть раз не посмотрел "Иронию судьбы, или с Легким паром". "Андрей Васильевич сыграл в нем блистательно. И это, конечно, конечно один из образов, которые он создал, их гораздо больше у него и в кино, и в театре", - сказала собеседник агентства.

Всегда был неравнодушен к общему делу

Мягков думал не о личной актерской карьере, а всегда был неравнодушен к общему делу, рассказал ТАСС народный артист России Авангард Леонтьев.

"Олег Ефремов и в "Современнике", и в Художественном театре опирался на Андрея как на строителя дела - не просто человека, который думает о своей личной актерской карьере, но как на человека, неравнодушного к общему ходу дела, который помогает театру нащупывать более верную дорогу", - вспомнил Леонтьев.

Он отметил роль Мягкова в спектакле "Дядя Ваня", где тот показал "пронзительную актерскую работу, сжигание самого себя, взятие на себя всего психологического веса роли". "Это была "человеко-роль" - то, о чем мечтал Станиславский: чтобы артист абсолютно сливался с материалом роли", - подчеркнул коллега Мягкова по театру.

Поклонникам останутся яркие киноработы Мягкова, записи его спектаклей. "Новые поколения зрителей будут видеть эти Андреевы высоты, его актерские шедевры. Андрюшенька, будем тебя помнить всегда благодарно", - сказал Леонтьев. По его словам, причиной смерти Мягкова стало то, что "организм дал отбой". Актер не был болен COVID-19, уточнил Леонтьев.

"Человек безграничного таланта"

Мягков был человеком безграничного таланта и уникальной актерской судьбы, артистом невероятного масштаба. Такое мнение высказал ТАСС заслуженный деятель искусств РФ, режиссер Евгений Каменькович, в спектакле которого "Белый кролик" Мягков сыграл одну из последних своих ролей.

"Мягков был человеком совершенно безграничного таланта и какой-то уникальной актерской судьбы. Лично я его буду всегда помнить и благодарить всегда. У меня была в жизни одна работа с Андреем Васильевичем, и, может быть, это был какой-то самый профессиональный урок для меня", - сказал Каменькович.

Он добавил, что Мягков был артистом невероятного масштаба. По его словам, артист "очень тихо, не очень заметно, все время помогал делать спектакль". "Он никогда никому ничего не показывал, но он мог остановиться на репетиции и сказать молодому артисту: "Старик, ты же на меня не воздействуешь". И это было, по-моему, лучше любого урока", - пояснил режиссер. Он добавил, что для него было мечтой поработать с артистом, и эта мечта воплотилась в спектакле "Белый кролик".

"Зритель его фильмы знает наизусть"

Мягков был идеалом мужчины, благодаря созданным им образам в кино. Сам актер обладал положительными качествами своих персонажей, рассказала ТАСС заслуженная артистка России Дарья Юрская, исполнившая главную роль в постановке Мягкова "Ретро" на сцене МХТ им. А. П. Чехова.

"Массовый зритель его фильмы знает наизусть, и каждый русский человек, конечно, отождествлял себя именно с ним, в том числе и с недостатками его героев. Он был идеальным мужчиной - добрым, мягким, но вместе с тем порядочным. Таких он играл персонажей. И все это было в нем действительно, наверно, поэтому получалось так точно", - сказала Юрская.

Актриса отметила, что даже в знаменитом фильме "Ирония судьбы", где Мягков играет спорного персонажа Женю Лукашина, который выпивает, уводит женщину из семьи, "все равно он абсолютно положительный герой для всех". По словам Юрской, Мягков был чудесным человеком и на работе, и в жизни. "Он обладал потрясающим чувством юмора. Он был очень строгий, но добрый человек. Он был прекрасный режиссер, и работать с ним было одно счастье", - поделилась собеседница агентства.

Юрская рассказала, что в одном из спектаклей Мягкова она исполняла роль девушки, которая не могла иметь детей. А во время выпуска узнала о собственной беременности. "Я несколько дней не знала, как ему [Мягкову] об этом сказать, что подвожу его. Но когда я сказала, его лицо осветилось радостью, и он сказал: "Дашенька, какое это счастье". Я была потрясена, спросила, как же спектакль. Он ответил: "Придумаем, сделаем костюмы", - отметила актриса.

Она добавила, что в работе на сцене Мягков умел создать комфортную атмосферу для всех артистов. "Мы говорили совершенно на одном языке, хотя люди разных поколений. Но мы были все друзья, все вместе, сходились по чувству юмора. Это большая редкость и большое счастье", - подчеркнула она.

Актриса рассказала, что при той славе, что всю жизнь была у Мягкова, он был скромным человеком. "Они с супругой Анастасией Валентиновной [Вознесенской] жили очень закрытой жизнью. Анастасию Валентиновну он сильно любил, оберегал. Они были такой парой, на которую можно только равняться - так жизнь прожить и так друг друга ценить", - добавила Юрская.