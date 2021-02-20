"Обеденная депрессия" и "В дороге" на Cadillac: какие романы пишут нейросети

Нейронные сети — обучаемые алгоритмы, имитирующие работу человеческого мозга. Они уже помогают ставить диагнозы и сажать самолеты, а на что способны машинное обучение и большие данные в культуре? В этой статье мы не будем разбираться, может ли робот написать симфонию, но постараемся понять, насколько хорошо он создает художественную литературу.

Фикшн, сгенерированный при помощи нейросетей, выходит уже давно. Так, с 2013 года в рамках ежегодного челленджа NaNoGenMo — National Novel Generation Month (Национальный месяц генерирования романов) — программисты со всего мира выложили на github уже несколько сотен законченных произведений. Среди них: чудной гибрид "Алисы в Стране чудес" и "Моби Дика", сборник заклинаний и поток сознания Молли Блум из "Улисса". У конкурса почти нет правил и нет победителей, каждый участник должен за месяц написать код, который соберет не меньше 50 тысяч слов, и выложить результат на странице мероприятия. Бесполезно искать среди этих текстов привычные внятные нарративы, зато NaNoGenMo дает энтузиастам по всему миру повод реализовать свои самые безумные задумки, например — перевести попиксельно обложку "И восходит солнце" Хемингуэя в текст. Это настоящее поле для экспериментов, чемпионат с атмосферой капустника. Но сгенерированные романы — это не просто баловство для гиков.

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В 2020 году калифорнийская компания OpenAI, одним из сооснователей которой является Илон Маск, представила новый алгоритм генерации текста GPT-3. На данный момент это самая мощная нейросеть, имитирующая человеческое письмо, она умеет отвечать на вопросы, решать примеры, программировать, а главное — писать что угодно: от новостных заметок до стихов. Например, нейросеть стала автором эссе для The Guardian о том, почему роботы не представляют угрозы для человечества. GPT-3 обучена на пятистах гигабайтах данных: страницах всей англоязычной Википедии, архивах открытой библиотеки Common Crawl, книгах и миллиардах сайтов. И с ее помощью можно за несколько секунд написать если не роман-эпопею, то приличный постмодернистский рассказ. В октябре "Сбер" выложил русскоязычную версию GPT-3 в открытый доступ, так что каждый может попробовать себя в роли начинающего веб-издателя и собрать на сайте ruGBT отрывок новой книги Виктора Пелевина. in: Когда-то в России и правда жило беспечальное юное поколение, которое улыбнулось лету, морю и солнцу — и выбрало "Пепси". out: Когда-то в России и правда жило беспечальное юное поколение, которое улыбнулось лету, морю и солнцу — и выбрало "Пепси". Что, в общем, не очень характерно для российского характера, оно по причине своей всепоглощающей инфантильности всегда шло вторым. Возможно, потому, что к подлинным патриотам не зарастало корнями, любовью к Родине и гордостью за ее дело у него было очень мало. И наконец, третьему поколению тоже никогда не жилось в комфортных условий — и тут, на мой взгляд, совершенно очевидно, какие люди ехали отдыхать на Евро-2008, купив чемоданы "Volkswagen". Потенциально нейросеть выполняет функции не только автора, но и переводчика. Такая возможность значительно сократила бы расходы издательств, выпускающих техническую или жанровую литературу. Удачные примеры уже есть: осенью издательство "Индивидуум" опубликовало "Будущее без работы" — экономический нон-фикшн Дэниела Сасскинда. Его перевод с английского был полностью выполнен прокачанной версией "Яндекс.Переводчика". Над итоговым текстом, конечно, поработал редактор, тем не менее случившееся — важный прецедент, и стоит ожидать, что в ближайшие годы машинные переводы в книгоиздании станут встречаться чаще.

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Пока что сгенерированные романы не похожи на обычные. Сюжет часто поворачивается самым нелогичным образом, регулярно происходят нарушения в устройстве вселенной: под водой начинается пожар, в XIX веке герой вдруг едет на личном автомобиле. Но поразителен сам факт: эти книги уже печатают на бумаге и их можно купить на Amazon. В 2019 году датский художник Андреас Рефсгаард и аналитик Микель Тубо Лус запустили онлайн-магазин научной фантастики booksby.ai, для которого тексты, обложки, имена авторов, аннотации, блербы и даже цены были сгенерированы с помощью машинного обучения. В их издательском портфеле — десять книг с названиями в духе "Обеденная депрессия" и "Несовершенство в катастрофе". Возможно ли их прочитать от начала до конца? Скорее нет. Хочется ли иметь такое в своей библиотеке? Скорее да. Другой удивительный проект — дневник путешествия 1 the Road. Художник Росс Гудвин, который на личном сайте представляется как "гонзо дата-сайентист", обвесил автомобиль камерой наблюдения, GPS-модулем, микрофоном и часами и отправился из Нью-Йорка в Новый Орлеан — по маршруту Джека Керуака. Созданная им нейросеть ехала рядом, в реальном времени считывала всю поступающую информацию и генерировала текст на рулоне чековой ленты. Опутанная проводами машина могла показаться случайным прохожим террористической угрозой. Чтобы не тратить время и силы на объяснения с полицией, Гудвин нашел изящное решение — он притворился госслужащим и поехал на дорогом Cadillac. Получившиеся мемуары робота вышли на бумаге в сыром виде, без правок. В книге не найти ни классических сюжетных арок, ни стройного повествования, 1 the Road — чистая поэзия, вдохновленная американской традицией романов о дорожных путешествиях. В самом начале пути машина замечает: "Было без семи минут десять утра, и это было единственное хорошее из всего, что случилось". Хотя отдельные куски получились удачными, такой искусственный интеллект может заменить разве что скучного попутчика, который постоянно говорит о погоде, времени и дорожных знаках. Но настоящего писателя?

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