Мимиметр зашкаливает: зрительское кино о доверии и сочувствии на Берлинале

Описание Кадр из фильма "Коробка с воспоминаниями" © Haut et Court/Abbout Productions/Micro_Scope/Berlinale 2021

Берлинский фестиваль в этом году на удивление зрительский. В первый же день в программе оказалось много легких (с точки зрения восприятия), увлекательных и при этом глубоких фильмов. Часто словом "зрительский" критики снисходительно называют фильмы, которые не особо блещут смыслами и посредственны в художественном плане. Но так про картины фестиваля точно сказать нельзя.

Так, "Уроки испанского" Натали Моралес (снималась в сериалах "Парки и зоны отдыха", "Служба новостей" и "Комната 104") — прекрасный образчик пандемийного кино, снятого по заветам жанра screenlife Тимура Бекмамбетова. И можно смело сказать, что Моралес достигла в нем таких высот, что с легкостью превзошла его создателя. Действие картины полностью происходит на мониторах компьютеров и телефонов. Муж Адама (Марк Дюпласс) приготовил ему необычный сюрприз — уроки испанского. Причем программа рассчитана на два года, так что легко отказаться от этой затеи невозможно. Адам нехотя соглашается, хотя ни он, ни его учительница Кариньо (Моралес) не подозревают, что их только что зародившимся отношениям придется пережить серьезное испытание. Всего через неделю в жизни Адама случается трагическое событие, и Кариньо невольно из учительницы превращается в поверенного всех его душевных тайн, которые он излагает на смеси испанского и английского. Однако насколько люди, познакомившиеся по интернету, могут вмешиваться в жизнь друг друга? И могут ли они стать настоящими друзьями?

Описание Кадр из фильма "Уроки испанского" © Jeremy Mackie/Berlinale 2021

Режиссеры любят повторять, что без хорошего сценария, то есть основы, нельзя снять хороший фильм, и Моралес с Дюплассом, которые не только исполнили главные (и единственные) роли в проекте, но и вместе написали сценарий, постарались на славу. Все-таки сложно удерживать зрительское внимание, когда герои общаются исключительно по видеосвязи (довольно сильный ограничитель в художественном плане), да еще и придумать достойный сюжет на полтора часа экранного времени. Фильм не только обеспечивает нас достойным числом сюжетных поворотов, но и создает глубокую эмоциональную связь между героями, понятную каждому

Местами сюжет притянут за уши, что сглаживается невероятной естественностью и эмоциональностью актеров. Удивительно, что "Уроки испанского" не показали на "Сандэнсе". Это идеальный для него фильм, и видеть его в программе Берлинале приятно, но непривычно. А неразлучная пара режиссеров Жоана Хаджитомас и Халил Жорейеже снова обращаются к своим любимым темам — роли воспоминаний и истории в жизни людей, ужасам войны и неизлечимым травмам, которые они порождают. Однако на этот раз они выбирают более изобретательную визуальную форму и говорят с позиции не разума, а эмоций. Режиссеры пытаются найти жизнь там, где правит смерть, и радость, где давно поселилось горе. Для этого Хаджитомас и Жорейеже решаются открыться зрителю и делятся собственными воспоминаниями, основывая историю персонажей на личных архивах.

Описание Кадр из фильма "Коробка с воспоминаниями" © © Haut et Court/Abbout Productions/Micro_Scope/Berlinale 2021

Майя живет в Монреале вместе со своей дочерью-подростком Алекс. Накануне Рождества к ним приходит посылка с коробкой, в которой содержатся кассеты, фотографии и дневники Майи в период, когда она росла с родителями в Бейруте. Гражданская война была в разгаре, а лучшая подруга героини Лиза уехала во Францию. Тогда девушка стала документировать все, что происходило с ней и с ее семьей и отсылать подруге. Через 26 лет после тех событий Лиза умерла, а Майя осталась наедине с коробкой, чье содержимое пробуждает болезненное прошлое, о котором она пыталась забыть. Майя оставляет весь архив в подвале и запрещает Алекс туда заглядывать. Та, конечно, не слушается и в итоге узнает свою мать с совершенно другой стороны.

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