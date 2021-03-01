Мужчина-андроид, Восток и Запад и новая Сьямма: самые ожидаемые фильмы Берлинале

Берлинале долго сопротивлялся, но ему так и не удалось выстоять. В прошлом году фестиваль запрыгнул в последний вагон и успел пройти офлайн за несколько недель до объявления пандемии. В этом же, как все изначально рассчитывали, смотр должен был обозначить ее конец, но не тут-то было — число заболевших в Германии, несмотря на жесткий локдаун, по-прежнему растет, а кинотеатры в Берлине закрыты с ноября. Еще в конце года у организаторов теплилась надежда, что к февралю все наладится, но в итоге Берлинале постигла та же судьба, что Торонто и "Сандэнс". Фестиваль пришлось разделить на две части. По задумке руководства смотра, в марте пройдет онлайн-событие в рамках Европейского кинорынка, где фильмы программы покажут представителям индустрии и журналистам. А в начале июня проведут уже настоящий офлайн-фестиваль с показами для зрителей и красными дорожками. Несмотря на коронавирус и застой производства, новый худрук Берлинале Карло Шатриан исхитрился собрать довольно внушительную программу. В нее вошли как новые фильмы завсегдатаев фестиваля корейца Хон Сан-Су, канадца Дени Коте и румына Раду Жуде, так и более зрительские картины, например "Уйти не прощаясь" с Мишель Пфайффер и "Бестселлеры" с Майклом Кейном. А еще новые фильмы Селин Сьяммы, Рюсукэ Хамагути и дебют Даниэля Брюля. Россию в этом году будут представлять молодые режиссеры Юлдус Бахтиозина и Саша Свирский. "Я твой человек" Основной конкурс

Описание Кадр из фильма "Я твой человек" © © Christine Fenzl/Berlinale 2021

​​​Режиссер сериала "Неортодоксальная" Мария Шрадер поборется за "Золотого медведя" с трагикомедией о любви. Альма (Марен Эггерт) работает в знаменитом Пергамском музее в Берлине и, для того чтобы заполучить необходимое финансирование для своих исследований, соглашается поучаствовать в эксперименте. Она должна прожить три недели вместе с андроидом Томом в исполнении голубоглазого Дена Стивенса, который запрограммирован стать идеальным спутником жизни для Альмы. Как отмечает фестиваль, из Эггерт и Стивенса получается ну очень неестественная пара, где горячее сердце постоянно сражается с холодным и расчетливым разумом. Но тем интереснее! "Маленькая мама" Основной конкурс

Описание Кадр из фильма "Маленькая мама" © Lilies Films/Berlinale 2021

Француженка Селин Сьямма после триумфального фильма "Портрет девушки в огне", который стал настоящим культурным феноменом, возвращается, что любопытно, не в родные Канны, а на Берлинале, где в 2011 году прошла премьера ее второй картины "Сорванец". Восьмилетняя Нэлли только что потеряла свою любимую бабушку. Девочка отправляется с мамой Мэриан в дом детства последней, чтобы разобрать старые вещи, и постепенно начинает знакомиться с окрестностями, где выросла ее мама. Однажды Мэриан исчезает, но в лесу Нэлли встречает другую восьмилетнюю девочку, которую тоже зовут Мэриан. После выхода "Портрета девушки в огне" Сьямма говорила о том, что решила покончить с подростковыми историями и начать новую главу в своем творчестве. Но, кажется, проблемы, с которыми сталкиваются девочки во время взросления, по-прежнему не отпускают режиссера. Кстати, подробнее познакомиться с ее творчеством можно в спецпроекте ТАСС "Смена перспективы". "Соседняя дверь" Основной конкурс

Описание Кадр из фильма "Соседняя дверь" © Reiner Bajo/Berlinale 2021

Несмотря на то что Берлинская стена пала под натиском демократии более 40 лет назад, последствия разделения страны на две части ощущаются до сих пор. Есть ли разница между восточными и западными немцами? Об этом не принято говорить, но, конечно, есть. Именно об этом невидимом противостоянии снял свой режиссерский дебют немецкий актер Даниэль Брюль. В ностальгической оде восточному Берлину "Гудбай, Ленин!" Брюль выступал за восточных немцев. Сейчас же его герой, чья биография ну очень сильно смахивает на жизнь самого актера, принадлежит Берлину западному, даром что живет именно на восточной его стороне. Район Пренцлауберг, где раньше жили бедные художники, теперь считается одним из престижных и дорогих районов немецкой столицы. Сквоты выселяют, высвобождая место под модные лофты, а в местных кафе заседают яппи, молодые семьи и иностранцы. Именно там живет германо-испанский актер Даниэль. У него в жизни все прекрасно: жена, красивая квартира, карьера в Голливуде. Но в один прекрасный день все меняется, когда он заходит в местный бар и встречает глубоко обиженного "лузера объединения", жертву джентрификации Бруно (Питер Курт), который ждет шанса, чтобы отомстить. И довольный жизнью Даниэль — идеальная мишень. "Вступление" Основной конкурс

Описание Кадр из фильма "Вступление" © Jeonwonsa Film Co.Production/Berlinale 2021

Кажется, только недавно корейский минималист Хон Сан-Су очаровывал берлинскую публику котиками и экзистенциальной историей о поиске себя в фильме "Женщина, которая убежала", как он снова возвращается на Берлинале с новым фильмом. На этот раз он рассказывает историю не женщины, а юноши, который бежит из Кореи в Берлин, чтобы удивить свою девушку. Затем он возвращается на родину и встречается с матерью, которая знакомит его с мужчиной, с которым он уже знаком… В общем, нет смысла описывать сюжет картины корейского мастера. Скорее всего, это снова будет серия философских виньеток, объединенных на этот раз темой взросления. Берлинале называет новый фильм Хон Сан-Су не иначе как "поэтической и философской жемчужиной". "Бестселлеры" Berlinale Special

87-летний Майкл Кейн играет старого писателя-дебошира Харриса Шоу, который больше курит и матерится, нежели пишет. Полвека назад его роман "Атомная осень" обогатил один небольшой издательский дом, и теперь издатели снова надеются на его новый роман, чтобы спасти погибающий бизнес. Но книги все нет. Молодая и деловитая сотрудница издательства (Обри Плаза) пытается вывести неразговорчивого писателя в свет и устроить ему тур, но тот — настоящая заноза… В общем, довольно проблематичный персонаж, и задача эта не из легких. Амбициозный дебют молодой женщины-режиссера Лины Росслер, которая сняла классический роуд-муви про конфликт поколений. "Колесо удачи и фантазии" Основной конкурс

Описание Кадр из фильма "Колесо удачи и фантазии" © 2021 Neopa/Fictive/Berlinale 2021

Еще один режиссер, которого Берлинале "украл" у Канн. Обычно из-за близкого соседства фестивалям приходится конкурировать. Из-за того, что Берлинале проходит в начале года, кажется, что у него больше возможностей заполучить главные фильмы года. Однако многие режиссеры предпочитают придержать свои проекты в надежде, что их возьмут Канны. Как и Сьямма, японец Рюсукэ Хамагути решил отдать свой фильм в Берлин, хотя его предыдущая работа участвовала в конкурсе Каннского фестиваля. Он не изменяет себе и по-прежнему находит вдохновение в женских образах, хотя, по обещанию Берлинале, главными героями фильма станут сожаление, выбор, измена и совпадения. Картина разделена на три истории, которые объединяет одна героиня: о неожиданном любовном треугольнике, попытке соблазнения и встрече, чьей причиной стало недопонимание. В стиле новых пандемийных времен фильм Хамагути очень камерный — во всех эпизодах участвует не больше двух актеров, но благодаря чувству ритма и изящной игре со временем картина совсем не похожа на театр. "Счастливого секса, или Чокнутое порно" Основной конкурс

Описание Кадр из фильма "Счастливого секса, или Чокнутое порно" © Silviu Ghetie/Micro Film 2021/Berlinale 2021

Румынский режиссер со специфическим чувством юмора Раду Жуде возвращается в Берлин с остросоциальной комедией об общественной цензуре. Надо признать, что сейчас, когда западные интеллектуалы жалуются на засилье либеральной цензуры, а российская интеллигенция никак не может успокоиться по поводу "новой этики", данная тема актуальна как никогда. И Жуде будет хладнокровен и безжалостен и к цензорам, и к предполагаемым жертвам. В Сети появляется секс-видео, которое быстро становится вирусным. Хоть участники действа носят маски, одного из них, точнее одну, вычисляют. Ею оказывается учительница одной из столичных школ. Ей, конечно, участие в подобных вещах не к лицу, все-таки она должна подавать детям пример. Пользователи соцсетей, как и окружающие учительницу люди, скоры на расправу и не стесняются открыто высказывать свое мнение о ее поведении. Финал картины — общественный суд, который решает, имеет ли героиня право на существование. "Дочь рыбака" Юлдус Бахтиозиной и "Вадим на прогулке" Саши Свирского Форум + Конкурс короткого метра

Описание Кадр из фильма "Дочь рыбака" © Uldus Bakhtiozina/Berlinale 2021