Польша vs Евросоюз: чего ждать от конфликта по судебной реформе республики

Еврокомиссия в среду объявила о подаче в Европейский суд юстиции иска против Польши из-за нарушения прав судей и принципа независимости судебной системы в этой стране.
По словам еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, закон о реформе судебной системы Польши (процесс начался в 2017 году, инициатива принадлежит правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского) позволяет осуществлять давление на судей, рискующих потерять работу по решению государства. Он особенно подчеркивает, что вопрос об иммунитете судей каждая страна ЕС решает самостоятельно, однако принципы Евросоюза требуют, чтобы любые решения об этом принимались не государством, а независимым органом.
Критике со стороны ЕС подвергается деятельность Дисциплинарной палаты Верховного суда республики (создана в 2019 году), члены которой назначаются представителями Национального судебного совета — органа, который многие в Польше считают политизированным. В Брюсселе отмечают, что польские власти не могут гарантировать свободу этого органа от политвлияния, позволяя палате "принимать решения, которые имеют непосредственное влияние на судей и способ выполнения их работы". "Кроме этого, закон (судебная реформа) не позволяет польским судьям, в том числе путем дисциплинарного разбирательства, непосредственно использовать некоторые положения норм права ЕС, защищающие судей", — информировали европейские чиновники.
В частности, палата может лишить судей иммунитета с целью начала против них уголовного процесса, задержания, отстранения от работы и снижения зарплаты. Само наличие органа с такими полномочиями, как считают в ЕК, уже может представлять собой элемент давления на судей.
В своем иске Еврокомиссия просит суд принять меры, чтобы приостановить деятельность Дисциплинарной палаты и постановлений, уже принятых этим органом. ЕК требует также дать возможность польским судьям прямо применять некоторые положения права ЕС, которые защищают их независимость.
Еврокомиссия регулярно подает против стран Евросоюза иски в Европейский суд юстиции, однако обычно они касаются нарушений узких технических норм ЕС. Этот же иск носит беспрецедентный характер, поскольку касается политических вопросов и проблемы взаимоотношений различных ветвей власти в одной из евростран.
Затяжной характер
Спор Варшавы с Брюсселем из-за судебной реформы тянется уже не первый год. В 2020-м суду ЕС удалось частично заблокировать деятельность этой палаты в части разбирательств дисциплинарного характера. Но среди других полномочий органа есть также рассмотрение уголовных процессов и снятие с судей иммунитета, чем Дисциплинарная палата Польши уже воспользовалась. За время ее работы вынесено 37 резолюций, касающихся иммунитета судей. В случае с шестнадцатью из них палата выдала разрешение на привлечение судей к уголовной ответственности.
Заместитель председателя Еврокомиссии Вера Юрова указала в своем заявлении, что "она глубоко обеспокоена продолжающимися действиями, подрывающими независимость судов в Польше".
"Несмотря на решения суда ЕС и наши многочисленные попытки исправить ситуацию, давление на польских судей продолжает расти, а их независимость постоянно подрывается. Вот почему мы решили снова передать польское дело в суд ЕС, — сказала она. — По нашему мнению, многие элементы судебного закона от декабря 2019 года и его практическое применение нарушают право ЕС".
"Национальные правительства могут проводить реформы судебной власти, но при этом они должны уважать договоры ЕС. Я подчеркиваю — это не идеологический вопрос. Верховенство закона и независимость судебной власти не являются ни левыми, ни правыми. Проще говоря, зависимость судебной власти от воли политиков снижает контроль над тем, что делают эти политики, и не является направлением, которое восстановит доверие граждан к судебной системе", — указала Юрова, подчеркнув, что она открыта для поиска конструктивных решений с польскими властями на основе договоров и постановлений суда Евросоюза.
Позиция Варшавы
Все атаки Еврокомиссии в вопросе реформы судебной системы официальная Варшава считает неоправданным вмешательством в личные дела государства. По мнению властей, страны — члены ЕС вправе самостоятельно решать, как строить свою систему правосудия.
"Иск ЕС не имеет юридического и фактического обоснования. Регулирование области, связанной с осуществлением правосудия, относится исключительно к национальной сфере, что прямо вытекает из Конституции Республики Польша и договоров ЕС, — написал в Twitter о новом иске пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер. — Польские нормы не отличаются от стандартов, действующих в ЕС".
Реакции от более высокопоставленных представителей польского правительства на новый шаг Еврокомиссии пока не последовало. Как информировало Польское агентство печати, после католических пасхальных праздников, которые завершатся 5 апреля, в Брюсселе должны состояться переговоры между чиновниками ЕК и представителями постпредства Польши в ЕС, посвященные польской судебной системе.
Риск потерять деньги
Последнее решение Еврокомиссии "будет очередным аргументом для европейских чиновников в пользу запуска в отношении Польши распоряжения, которое увязывает выделение средств из европейских фондов с верховенством закона", пишет газета "Речь Посполита".
Немного ранее в марте Польша уже подала иск в суд Европейского союза, пеняя на несоответствие базовым договорам ЕС положений в части связи выделения средств из европейских фондов и принципа соблюдения верховенства права. В заявлении Информационного центра правительства говорится, что "такие решения не имеют правовой основы в договорах, представляют собой вмешательство в компетенции государств-членов и нарушают право Европейского союза". "Выплата средств из бюджета ЕС должна зависеть только от выполнения объективных и конкретных условий, которые явно вытекают из положений закона", — уверены в Варшаве.
Эта жалоба правительства Польши касалась соглашения, принятого в декабре прошлого года. Тогда лидеры ЕС согласовали многолетний бюджет объединения, фонд восстановления и механизм распределения средств между странами-участницами с учетом соблюдения ими принципа верховенства права. За пренебрежение этими нормами выплаты из бюджета Евросоюза могут быть удержаны с государств-нарушителей.
Но для этого Еврокомиссия должна установить факт несоблюдения верховенства права в конкретной стране и передать информацию в Совет ЕС, где все страны сообщества на основании принципа квалифицированного большинства проголосуют (или нет) за штрафные меры. Срок их утверждения определен одним месяцем, для исключительных случаев — тремя. Так, на государства ЕС могут быть наложены взыскания за нецелевое использование средств из бюджета Евросоюза, а также за нарушения в области свободы слова или вмешательство в судебный процесс.
Наиболее радикально настроенные наблюдатели утверждают, что текущий затяжной конфликт на линии Варшава — Брюссель в случае, если стороны не пойдут на уступки, может завершиться даже Polexit (по аналогии с Brexit) — выходом Польши из состава сообщества. Судя по заявлениям польских властей, в республике намерены отстаивать свое право на суверенитет в области судебной системы до конца. Что неизбежно приведет к новым конфликтам с Брюсселем.
Верховенство конституции
Развернувшаяся в Польше дискуссия о превышении полномочий суда Европейского союза месяц назад вылилась в решение властей обратиться в Конституционный суд (КС) страны с просьбой подтвердить верховенство конституции республики над европейским правом.
"Согласно устоявшейся многолетней судебной практике Конституционного суда Польши, не вызывает сомнений верховенство польских конституционных норм над другими правовыми нормами. Это подтверждается многочисленными решениями Конституционного суда в различных судебных инстанциях с начала членства Польши в Европейском союзе", — подчеркнули в польском правительстве.
"Правовые споры относительно суверенитета государств-членов в сфере компетенций, не переданных Европейскому союзу, возникли во многих странах ЕС. Однако они были однозначно решены и свидетельствовали о верховенстве конституционных норм над европейским правом. Такие однозначные решения принимали в том числе компетентные суды или трибуналы в таких странах, как Германия, Франция, Италия, Дания, Чехия и т.д.", — отмечается в заявлении.
Пока суды как в ЕС, так и в Польше разбираются в этих вопросах, Дисциплинарная судебная палата республики продолжает работать в штатном режиме, не оглядываясь на заявления Еврокомиссии. Противники судебной реформы ожидают, что в ближайшее время суд ЕС примет решение о временной приостановке деятельности палаты (на период рассмотрения иска) и исполнения вынесенных ею решений. Это позволит лишенным иммунитета судьям вернуться к своей нормальной работе.