Польша vs Евросоюз: чего ждать от конфликта по судебной реформе республики

Ирина Полина — о противоречиях между ЕС и страной — участницей сообщества по изменениям в судебной системе

Еврокомиссия в среду объявила о подаче в Европейский суд юстиции иска против Польши из-за нарушения прав судей и принципа независимости судебной системы в этой стране.

Описание Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе © REUTERS/Yves Herman

По словам еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, закон о реформе судебной системы Польши (процесс начался в 2017 году, инициатива принадлежит правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского) позволяет осуществлять давление на судей, рискующих потерять работу по решению государства. Он особенно подчеркивает, что вопрос об иммунитете судей каждая страна ЕС решает самостоятельно, однако принципы Евросоюза требуют, чтобы любые решения об этом принимались не государством, а независимым органом. Критике со стороны ЕС подвергается деятельность Дисциплинарной палаты Верховного суда республики (создана в 2019 году), члены которой назначаются представителями Национального судебного совета — органа, который многие в Польше считают политизированным. В Брюсселе отмечают, что польские власти не могут гарантировать свободу этого органа от политвлияния, позволяя палате "принимать решения, которые имеют непосредственное влияние на судей и способ выполнения их работы". "Кроме этого, закон (судебная реформа) не позволяет польским судьям, в том числе путем дисциплинарного разбирательства, непосредственно использовать некоторые положения норм права ЕС, защищающие судей", — информировали европейские чиновники. В частности, палата может лишить судей иммунитета с целью начала против них уголовного процесса, задержания, отстранения от работы и снижения зарплаты. Само наличие органа с такими полномочиями, как считают в ЕК, уже может представлять собой элемент давления на судей. В своем иске Еврокомиссия просит суд принять меры, чтобы приостановить деятельность Дисциплинарной палаты и постановлений, уже принятых этим органом. ЕК требует также дать возможность польским судьям прямо применять некоторые положения права ЕС, которые защищают их независимость. Еврокомиссия регулярно подает против стран Евросоюза иски в Европейский суд юстиции, однако обычно они касаются нарушений узких технических норм ЕС. Этот же иск носит беспрецедентный характер, поскольку касается политических вопросов и проблемы взаимоотношений различных ветвей власти в одной из евростран. Затяжной характер Спор Варшавы с Брюсселем из-за судебной реформы тянется уже не первый год. В 2020-м суду ЕС удалось частично заблокировать деятельность этой палаты в части разбирательств дисциплинарного характера. Но среди других полномочий органа есть также рассмотрение уголовных процессов и снятие с судей иммунитета, чем Дисциплинарная палата Польши уже воспользовалась. За время ее работы вынесено 37 резолюций, касающихся иммунитета судей. В случае с шестнадцатью из них палата выдала разрешение на привлечение судей к уголовной ответственности.

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Заместитель председателя Еврокомиссии Вера Юрова указала в своем заявлении, что "она глубоко обеспокоена продолжающимися действиями, подрывающими независимость судов в Польше". "Несмотря на решения суда ЕС и наши многочисленные попытки исправить ситуацию, давление на польских судей продолжает расти, а их независимость постоянно подрывается. Вот почему мы решили снова передать польское дело в суд ЕС, — сказала она. — По нашему мнению, многие элементы судебного закона от декабря 2019 года и его практическое применение нарушают право ЕС". "Национальные правительства могут проводить реформы судебной власти, но при этом они должны уважать договоры ЕС. Я подчеркиваю — это не идеологический вопрос. Верховенство закона и независимость судебной власти не являются ни левыми, ни правыми. Проще говоря, зависимость судебной власти от воли политиков снижает контроль над тем, что делают эти политики, и не является направлением, которое восстановит доверие граждан к судебной системе", — указала Юрова, подчеркнув, что она открыта для поиска конструктивных решений с польскими властями на основе договоров и постановлений суда Евросоюза. Позиция Варшавы Все атаки Еврокомиссии в вопросе реформы судебной системы официальная Варшава считает неоправданным вмешательством в личные дела государства. По мнению властей, страны — члены ЕС вправе самостоятельно решать, как строить свою систему правосудия.

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"Иск ЕС не имеет юридического и фактического обоснования. Регулирование области, связанной с осуществлением правосудия, относится исключительно к национальной сфере, что прямо вытекает из Конституции Республики Польша и договоров ЕС, — написал в Twitter о новом иске пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер. — Польские нормы не отличаются от стандартов, действующих в ЕС". Реакции от более высокопоставленных представителей польского правительства на новый шаг Еврокомиссии пока не последовало. Как информировало Польское агентство печати, после католических пасхальных праздников, которые завершатся 5 апреля, в Брюсселе должны состояться переговоры между чиновниками ЕК и представителями постпредства Польши в ЕС, посвященные польской судебной системе. Риск потерять деньги Последнее решение Еврокомиссии "будет очередным аргументом для европейских чиновников в пользу запуска в отношении Польши распоряжения, которое увязывает выделение средств из европейских фондов с верховенством закона", пишет газета "Речь Посполита". Немного ранее в марте Польша уже подала иск в суд Европейского союза, пеняя на несоответствие базовым договорам ЕС положений в части связи выделения средств из европейских фондов и принципа соблюдения верховенства права. В заявлении Информационного центра правительства говорится, что "такие решения не имеют правовой основы в договорах, представляют собой вмешательство в компетенции государств-членов и нарушают право Европейского союза". "Выплата средств из бюджета ЕС должна зависеть только от выполнения объективных и конкретных условий, которые явно вытекают из положений закона", — уверены в Варшаве.

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