О трагедии с размахом: "Чернобыль" Данилы Козловского

Так вышло, что про аварию на Чернобыльской АЭС, самую крупную в истории человечества, в последние несколько лет было снято сразу несколько проектов: 5 мая 2019 года вышел мини-сериал Крейга Мэйзина "Чернобыль" для BBC, а 18 мая продюсер Александр Роднянский и режиссер Данила Козловский начали снимать полнометражный фильм на ту же тему.

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Сериал произвел небольшую революцию в мире ТВ — до проекта Мэйзина никто не думал, что за рубежом могут снять про Советский Союз без развесистой "клюквы". "Чернобыль" подробно разбирал причины катастрофы и работу по устранению последствий аварии, рассказывая про непосредственных участников тех событий и их судьбу — от академика Валерия Легасова и Бориса Щербины, руководивших процессом, до обычных пожарных и ликвидаторов. Впервые художественный проект такого масштаба привлек внимание всего мира и самих россиян к страшной трагедии, о которой многие забыли слишком быстро. Конечно, несмотря на то что это все-таки художественный, а не документальный проект, "Чернобыль" подвергся тщательному анализу со стороны зрителей и экспертов. Наверно, чтобы себя от этого обезопасить, Козловский в самом начале напоминает, что фильм, хоть и был вдохновлен реальными событиями, все-таки является художественным вымыслом.

Описание Кадр из фильма "Чернобыль" © Централ Партнершип

Действительно, авария в картине не играет главную роль, она ощущается скорее как стихия, которая накрывает маленького человека с головой и заставляет бороться с тем, что гораздо больше его самого. Наподобие "Титаника". Любовная линия в "Чернобыле", как и в блокбастере Джеймса Кэмерона, тоже доминирует, правда, не вызывает никаких романтических чувств

Главный герой картины — пожарный на атомной станции в Припяти Алексей Карпушин в исполнении самого Козловского. Он красивый, молодой, уверенный в себе, в импортных джинсах и красных "Жигулях", в общем, настоящий хозяин жизни. Он встречает свою старую любовь Олю (Оксана Акиньшина), а еще узнает, что у него есть десятилетний сын. Алексей решает уволиться, взять с собой Олю с сыном и переехать в Киев, но в первый же день после увольнения происходит взрыв на АЭС, кардинально меняющий все планы экс-пожарного.

Описание Кадр из фильма "Чернобыль" © Централ Партнершип

С самого начала Козловский рисует портрет не то чтобы антигероя, но не героя точно, во всех смыслах этого слова. С Олей он ведет себя подчеркнуто агрессивно, преследуя ее на машине, практически шантажом заставляя пойти с ним на свидание, настойчиво напрашиваясь в квартиру и игнорируя даже самое твердое "нет". Все вышеперечисленное — тот тип романтического жеста, который сейчас расценивается как абьюз и им, собственно, является. При взгляде на это больше всего хочется, чтобы Оля сбежала от Алексея куда-нибудь подальше и никогда не оглядывалась. В профессиональной жизни он тоже не готов рвать рубашку на груди, чтобы исполнить свой долг. Ему гораздо интереснее быть спекулянтом, продавая подержанную зарубежную технику и духи, чем ходить по коридорам атомной станции и устранять неполадки. Авария служит для него хорошей оплеухой, чтобы пересмотреть свои ценности и стать другим человеком. Режиссера интересует арка персонажа — из эгоиста он превращается в долгожданного героя. Козловский не просто так подчеркивает, что все происходящее — художественный вымысел. Одним из самых запоминающихся эпизодов устранения последствий аварии стал подвиг трех водолазов, которые спустились в затопленный реактор и собственноручно спустили воду из резервуара, чтобы ее не коснулся расплавленный радиоактивный материал. Если бы это все-таки случилось, произошел бы массивный паровой взрыв, который достиг бы России и Европы. Этот эпизод любят приукрашивать — так поступили в сериале "Чернобыль", так же поступил и Козловский со сценаристами Алексеем Казаковым и Еленой Ивановой. Вокруг этой вылазки строится все основное действие фильма. Ее даже зачем-то разделяют на две части.

Описание Кадр из фильма "Чернобыль" © Централ Партнершип

В первый раз Алексей предсказуемо не хочет участвовать в этой смертельной авантюре, но потом все-таки соглашается из-за причин личного характера, позабыв на какое-то время о себе. Здесь налицо эволюция героя по всем законам драматургии — из эгоиста в смельчака, затем нам решают показать эту эволюция еще раз, на бис. Еще одна путаница возникает из-за выбора места кульминации — в мутной воде и в ограниченном пространстве сложно что-то различить, а отсутствие у героев возможности говорить и вовсе лишает сцену выразительности. Банально сложно понять, что происходит на экране. Кажется, что в первый раз Алексей руководствовался любовью к отдельным людям, а во второй — к родине. Однако в целом сложная тема о долге и патриотизме лишь проскальзывает в фильме.

Козловский, явно целясь на широкое, зрительское, громкое кино, не стесняется перебарщивать с пафосом, которому позавидовал бы даже Майкл Бэй. Если бы для измерения уровня мелодрамы существовал дозиметр, его показатели зашкаливали бы

Описание Кадр из фильма "Чернобыль" © Централ Партнершип

Например, Акиньшина, прямо как Евгений Цыганов, способна выразить широкий диапазон эмоций, практически не меняя выражение лица, и ее грусть/любовь/злость можно было показать и без криков под пронзительные скрипки. Вообще саундтрек в целом получился слишком назойливым — уж больно нам хотят подсказать, какие эмоции и когда надо испытывать. Также совершенно в духе крупнобюджетных боевиков фильм забывает о правдоподобности: Леша в воде не тонет, в огне не горит и, кажется, состоит из свинца, потому что радиация его тоже не берет. И даже не хочется этим возмутиться — таковы законы жанра. Гораздо лучше Козловскому удаются экшен-сцены, где от саспенса и ужаса перед не таким уж мирным атомом сжимает грудную клетку. Особенно в первой сцене тушения пожара, где все происходящее снимается на ручную камеру: шок, непонимание, неразбериха концентрируются в отравленном радиацией воздухе. Молодой оператор Ксения Середа ("Кислота", "Дылда") выжимает из кадра все до последней эмоции.

Описание Кадр из фильма "Чернобыль" © Централ Партнершип