Капитализм убил их всех: сериал "Холстон" с Юэном Макгрегором

"Холстон" — новый мини-сериал от одного из самых влиятельных ТВ-продюсеров современности Райана Мерфи об одном из главных американских дизайнеров XX века, про которого вы, скорее всего, ничего не слышали. И в этом нет ничего предосудительного! Звезда сериала и исполнитель главной роли Юэн Макгрегор тоже ничего не знал про дизайнера до того, как актеру предложили его сыграть. У шоу достаточно недостатков, оно во многом говорит больше даже не о своем герое, а о своем создателе, но после него Холстон точно не будет для вас пустым звуком.

Описание Кадр из сериала "Холстон" © NETFLIX

Мерфи вместе со своими соавторами — сценаристом Иэном Бреннаном, создавшим вместе с Мерфи "Хор" и "Политику", драматургом Шарром Уайтом и режиссером Дэниелом Минаханом ("Настоящая кровь", "Игра престолов", "Анатомия страсти") — не очень экспериментируют с формой, сделав из "Холстона" классический байопик из серии "родился — творил — умер". Названия серий (всего их пять) красноречиво обозначают этапы жизни и творчества дизайнера. Правда, самый первый эпизод "Стать Холстоном" несколько лукавит, потому что самой истории того, как мальчик Рой Холстон Фроувик из маленького городка в Индиане стал просто Холстоном с бутиком на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке, уделяется совсем немного времени. В первые несколько минут мы видим классическую картину: домик посреди равнин американской глубинки, абьюзивный отец, несчастная мать и (а вот тут как раз начинается необычное) испуганный маленький мальчик, который начинает делать шляпки, чтобы как-то порадовать маму. Впоследствии именно они сделают его знаменитым — Джеки Кеннеди наденет на инаугурацию мужа шляпку-таблетку дизайна Холстона. Слава будет недолгой — в середине 60-х американки перестанут носить шляпы и дизайнеру придется изобретать себя заново.

Несмотря на то что на жизнеописание эксцентричного героя выделяется целых пять эпизодов, Мерфи стремится быстренько проиграть все якобы скучные моменты и приступить к самому интересному: взлет бренда "Холстон", триумф американцев в Париже, "Студия 54", секс, наркотики и диско. То, что на этот раз Мерфи не выступает режиссером шоу, идет ему на пользу — сериал не ударяется в совсем откровенный китч и безумие и сохраняет хороший баланс между лоском и драмой

Описание Кадр из сериала "Холстон" © NETFLIX

Холстон в исполнении бесподобного Юэна Макгрегора, который явно наслаждается каждой секундой этой роли, с самого начала поражает своей цельностью: неудачи отскакивают от его необычных костюмов, и холодный прием публики — свидетельство не ошибок дизайнера, а того, что она просто не понимает, насколько он гениален.

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Холстон — новатор, гений, художник, больше, чем сама жизнь, и он сам прекрасно это знает. Его непоколебимая уверенность в себе вкупе с одурманивающим обаянием Макгрегора подкупают. Актер натягивает на себя новую кожу и выжимает из нового яркого образа все до последней капли, не ударяясь при этом в пародию. Безупречный пиджак, черная водолазка, зализанные волосы, тонкое длинное лицо, высокий со скрежетом голос и неизменная сигарета в руках — перед нами идеальный Холстон. Конечно, мастерство Макгрегора не ограничивается только внешними атрибутами, и там, где сценаристы ленятся нырять вглубь, актер делает прыжок за них. Все-таки для создателей шоу он так и остается памятником и не превращается в реального человека. Короткие эпизоды, связанные с его детством, когда с героя спадает вся его бравада и уверенность, становятся самыми эмоционально наполненными. В этом плане наибольшую ценность имеет серия "Сладкий запах успеха", где дизайнер, поддавшись на уговоры своего бизнес-партнера, создает свой аромат и для этого встречается с парфюмером и по совместительству психотерапевтом-любителем в исполнении Веры Фармиги. Тогда в сериале, переполненном огнями диско, прорывается что-то настоящее. Вообще, актерский состав, наверное, главное достоинство этого проекта. Дизайнера окружает его свита: любимая модель Эльза Перетти (Ребекка Дайан), иллюстратор Джо Юла (Дэвид Питту), его любовник и погибель Виктор (Джан Франко Родригес) и лучшая подруга Лайза Минелли (Криста Родригес). Они не просто часть его антуража, но вдохновители и соавторы — до поры до времени Холстон помнит об этом, однако постепенно финансовая свобода, которой он так жаждал, становится его проклятием.

Описание Кадр из сериала "Холстон" © NETFLIX

Вообще, "Холстон" похож даже не столько на байопик, сколько на печальный рассказ о том, как деньги и слава нас разрушают. На самом деле про это рассказывают практически все байопики про богатых и знаменитых, так что откровений здесь ожидать не стоит. Но при этом как-то невероятно грустно наблюдать за тем, как Холстон, само олицетворение творчества, в поисках финансовой свободы в итоге продает свое имя.

Кажется, креативность никак не уживается с бухгалтерскими сметами, а страсть героя к саморазрушению только дополняет картину. Сериал можно было бы назвать "Капитализм убивает". Страсть американцев поставить все процессы на поток, даже если это искусство, в конце концов выжигает из них все живое