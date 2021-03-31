Герой поколения девяностых, джедай и отчаянный романтик: многоликий Юэн Макгрегор

Одним из первых фильмов, которые Макгрегор увидел в кино, были "Звездные войны", где снялся его родной дядя Дэнис Лоусон. Он играл пилота Веджа Антиллеса в первых трех фильмах франшизы. Увидеть бои космических кораблей и джедаев со световыми мечами — уже большое потрясение для ребенка, но то, что в этих схватках участвует его родной дядя, привело Юэна в настоящий восторг. Его детство прошло в маленькой деревушке Крифф в самом сердце Шотландии, где все было настолько консервативно, насколько это можно было себе представить. Дядя Лоусон, приезжающий к семье на праздники из Лондона, в модном пальто, с длинными волосами и усами смотрелся как существо с другой планеты. Все это вкупе убедило Юэна в том, что он хочет стать актером. Точнее, не просто актером, а кинозвездой.

В шестнадцать лет он с разрешения родителей бросил школу и поступил в театральный колледж в Лондоне. Правда, его он тоже так и не закончил. В последний год учебы Макгрегору предложили роль в сериале BBC "Губная помада на твоем воротничке". Затем последовали сериал "Черное и белое" и фильм "Семейный стиль". Все они были успешными, но это не столь уж важно. Ключевым для карьеры Макгрегора стало сотрудничество с молодым режиссером Дэнни Бойлом, который пригласил актера сняться в его дебюте, сатирическом триллере "Неглубокая могила". Это было началом прекрасной дружбы — международный успех фильма открыл перед Бойлом новые возможности, а Макгрегор получил известность за пределами Британии. Еще во время премьеры "Неглубокой могилы" на "Сандэнсе" постоянный автор Бойла Джон Ходж дал Макгрегору почитать сценарий нового проекта "На игле" по книге Ирвина Уэлша. Но только почитать. Для фильма о молодых шотландских наркоманах Бойл и Ходж искали какого-нибудь потрепанного жизнью актера с необычной внешностью. Макгрегор, голубоглазый блондин с белоснежной улыбкой, явно им не подходил, но у актера были свои мысли на этот счет. Уже во время чтения сценария он понял, что хочет сыграть Рентона. Макгрегор похудел на тринадцать килограммов, сбрил свои локоны и явился в офис Бойла с твердым намерением сыграть в фильме. Разительное преображение актера убедило и режиссера, и сценариста.

Безумная, ужасающая и одновременно завораживающая атмосфера вкупе с фирменным бойловским клиповым монтажом и запоминающимся саундтреком сделали "На игле" настоящим поп-культурным феноменом и одним из главных фильмов девяностых. Ну а Макгрегор стал самым знаменитым шотландским актером после Шона Коннери. В Шотландии люди до сих пор кричат ему вслед "Рент!", несмотря на роли в "Звездных войнах" и "Мулен Руж"

Описание Кадр из фильма "Мулен Руж" © EPA PHOTO/20TH CENTURY FOX

Впоследствии Бойл и Макгрегор снимут вместе еще одну картину — криминальную мелодраму "Менее привычная жизнь", которой, к сожалению, было не суждено повторить успех "На игле". С самого начала между актером и режиссером сложились доверительные, практически семейные отношения. Именно такую связь, как потом отметит Макгрегор, ищет каждый актер и чаще всего не находит. Он считал себя актером Бойла, навсегда прикрепленным к нему и его новым проектам. Однако чем сильнее связь, тем болезненнее разрыв. Во время подготовки к съемкам фильма "Пляж" Макгрегор был уверен, что главная роль точно будет за ним, но Бойл выбрал вместо него самую большую звезду конца девяностых — Леонардо Ди Каприо. Тот находился на пике своей славы, украв сердца всех зрителей мира в "Титанике" Джеймса Кэмерона. Расчет был простым — чем больше звезда, тем большее финансирование получит проект. Макгрегор не смог пережить это предательство и не разговаривал с Бойлом десять лет.

Хотя на самом деле Макгрегор не так уж сильно уступал Ди Каприо в популярности. Он прошел жесткий кастинг для приквела "Звездных войн" Джорджа Лукаса и был выбран из пятидесяти претендентов на роль Оби-Вана Кеноби. Все отговаривали актера от этой затеи, особенно его дядя Лоусон, пугая тем, что после работы в крупной голливудской франшизе он станет актером одной роли и испортит себе карьеру. Но весь здравый смысл Макгрегора улетучился при мысли о том, что он наконец-то сможет исполнить детскую мечту и стать причастным к вселенной "Звездных войн". "Я почти двадцать лет ждал момента, когда смогу получить свой собственный световой меч. Нет ничего круче, чем быть джедаем", — резонно отмечает актер. Одно дело наблюдать за приключениями любимых героев на большом экране, другое — в них участвовать. Макгрегор пришел на съемки с детским восторгом: когда Лукас показал ему модель подводной лодки, которую строили для фильма в одном из павильонов, актер спросил, когда она поплывет, и по удивленному взгляду режиссера понял, что сморозил глупость. Для него весь этот мир был реальным, но позже Макгрегору пришлось убедиться, что на самом деле это иллюзия, создать которую не так-то легко.

Описание Кадр из фильма "Звездные войны Эпизод 1— Скрытая угроза" © Keith Hamshere/Lucas Film/EPA

В конце девяностых Лукас работал с передовыми технологиями. Это сейчас зеленый экран можно установить даже у себя дома, тогда же это было новинкой, особенно для Макгрегора, привыкшего к небольшим фильмам и театральной сцене. Гигантские масштабы съемок, вездесущие спецэффекты и экшен-сцены выводили актера из себя, и он любил пожаловаться на это при любом удобном случае: "Третий фильм был весь зеленый: мы стояли на зеленых дисках с зеленым фоном, нас крутили, как цыплят, пока мы атаковали друг друга световыми мечами. Тебя всегда эмоционально уравновешивает другой актер. Во втором же эпизоде я постоянно был один и разговаривал с воздухом". Еще неприятнее был тот факт, что фанаты приняли приквелы без особого восторга, что актер воспринял как личную обиду. Впрочем, ни смешанные отзывы, ни зловещие предостережения дяди не помешали Макгрегору получать роли в совершенно разных по жанру и характеру проектах. После выхода первого эпизода "Звездных войн" с актером связался Баз Лурман. Леонардо Ди Каприо "украл" у Макгрегора роль не только в "Пляже". Шотландец пробовался на роль Ромео в фильме Лурмана "Ромео + Джульетта", но она в итоге ушла американцу. Однако Макгрегор запомнился режиссеру, и когда он решил снять мюзикл о любви писателя и куртизанки, Лурман пригласил его в проект. Актер в то время играл в театре, не очень следил за своим голосом, злоупотреблял алкоголем и был уверен, что с мюзиклом у него точно ничего не получится. В итоге, как мы уже все знаем, у них все получилось: Лурман собственноручно реанимировал заиндевевший жанр мюзикла, а Макгрегор вдобавок к своему статусу культового героя девяностых и джедая стал и героем-любовником. Хотя съемки давались ему нелегко: "Это были очень темные времена. Фильм был одним из самых больших и прекрасных проектов, в которых я принимал участие, но я потерял контроль. Я не мог делать все и сразу: быть отцом, мужем, актером и при этом еще выпивать. Поэтому я решил бросить последнее".

Описание Кадр из фильма "Я люблю тебя, Филлип Моррис" © Кинопрокатная компания "Вольга"

Макгрегор закрепил свое романтичное амплуа в фильмах "К черту любовь", где он сыграл плейбоя из шестидесятых в паре с Рене Зеллвегер, и "Большая рыба" Тима Бертона, который довел его светлые локоны и сверкающую улыбку до абсолюта. Затем последовали комедии "Я люблю тебя, Филлип Моррис", "Безумный спецназ", "Рыба моей мечты", триллеры "Ангелы и демоны" и "Призрак", а также благотворительная деятельность совместно с детским фондом ООН и передача про мотоциклы. Актер решил проехать с друзьями почти сорок тысяч километров через Европу, Украину, Казахстан, Монголию, Россию, Канаду и США на мотоциклах. Об этом сняли передачу "Долгая дорога вокруг света" (затем вышли еще две части): "Оглядываясь назад, я думаю, это было желание сделать паузу. Я снимался в огромном количестве фильмов, может, более крупных, чем те, в которых я снимаюсь сейчас, и они могли показаться более бездушными. Они медленнее, требуют продвижения, и в конце концов я понял, что это не моя история. Так что первая поездка [на мотоциклах] была своеобразным антидотом".