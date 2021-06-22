Париж и Анкара заключают перемирие?

Дмитрий Горохов — о перипетиях в отношениях двух стран и попытках их наладить

Описание Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Франции Эмманюэля Макрона во время саммита НАТО в Брюсселе, 14 июня 2021 года © Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS

Накануне брюссельского саммита ЕС, который должен рассмотреть 24–25 июня стратегию Европы в "турецком вопросе", Анкара стремится нормализовать отношения с Парижем. Первая после долгого перерыва июньская встреча президентов Франции и Турции Эмманюэля Макрона и Тайипа Эрдогана на полях брюссельского саммита НАТО, как констатировал французский лидер, прошла в "атмосфере миролюбия". Согласно оценкам Парижа, 45-минутное свидание позволило "разрядить напряженность", внести ясность в отношения и обменяться мнениями о гуманитарной ситуации в Сирии и Ливии. "Учитывая стоящие перед нами вызовы, мы согласились с тем, что должны работать вместе", — подвел итог Макрон. Помимо мировых кризисов стороны обсудили на высшем уровне дело французского гражданина Фабьена Азуле, приговоренного в Турции к 16 годам тюрьмы за хранение наркотиков. Создаются условия для его возвращения на родину, объявил Макрон, выразив попутно надежду, что это произойдет в краткие сроки. Средиземноморье — яблоко раздора Удастся ли сторонам начать отношения с новой страницы после их резкого ухудшения в 2020 году? Яблоком раздора стало тогда Средиземноморье: Париж поддержал Афины в противостоянии с Анкарой, чьи интересы в сфере добычи газа в регионе неуклонно растут. Иллюстрацией противоборства стал инцидент с участием кораблей двух стран в июне 2020 года.

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Минувшей осенью полемика достигла особенно высокого градуса по следам обезглавливания во Франции в октябре исламистским экстремистом преподавателя истории Самюэля Пати, познакомившего школьников с карикатурами на пророка Мухаммеда из сатирического издания "Шарли Эбдо". Париж осудил убийство учителя, заявив о верности свободе слова и необходимости гарантировать право на карикатуры. В ответ турецкий лидер обвинил французского коллегу в исламофобии и призвал сограждан бойкотировать товары, произведенные Францией. Преподавателям французского было отказано в продлении разрешения на работу в стамбульском университете Галатасарай. Париж отозвал своего посла Эрве Магро из Анкары "для консультаций". Под занавес года страны ЕС договорились об антитурецких санкциях за проведение Анкарой несогласованной разведки газовых месторождений в Восточном Средиземноморье. Однако затем в ожидании эффекта собственных ходов стороны словно взяли паузу для размышлений. В конце января, вскоре после смены администрации в Вашингтоне, Анкара объявила о желании начать новую страницу в связях с Евросоюзом, и в марте французский и турецкий лидеры провели первый за долгое время телефонный разговор. Макрон и Эрдоган условились работать вместе над урегулированием ситуации в Ливии. Париж потребовал вывода из зоны конфликта всех иностранных формирований, общую численность которых он оценивает в 20 тыс. человек. Обмен мнениями коснулся и роли ислама во Франции. "Мы ставим целью не нападки на религию, а борьбу с группами экстремистов, которые используют ислам в своих целях", — объяснил Макрон турецкому коллеге. Шеф французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан, приветствуя, в свою очередь, объявленный мораторий в спорах с Анкарой, подчеркнул, что ждет от него практических шагов по урегулированию положения в Ливии, Сирии, Восточном Средиземноморье и Кипре. "Мы увидим, произошли ли изменения лишь на словах или же на деле", — заметил глава МИД Франции. Вид на Париж из Анкары Какие факторы могут сыграть в пользу дальнейшей нормализации отношений? Если перелистать страницы истории, страны — партнеры с большим стажем. В 1524 году французский король Франциск I заключил альянс с султаном Османской империи Сулейманом Великолепным, чтобы бороться с Испанией. Уже в новейшую эпоху, в 1923 году, в Париже поддержали становление современной Турции под руководством Кемаля Ататюрка, имевшего здесь репутацию франкофона и франкофила. В новые времена французские президенты — от Шарля де Голля до Жака Ширака — содействовали сближению Анкары с ЕС.

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Отношения начали ухудшаться в последние полтора десятилетия. При президенте Николя Саркози Париж стал возражать против ускоренного приема восточного партнера в Евросоюз. По словам французских аналитиков Жан-Марка Фура и Франка Балланже, "давние и сложные отношения двух стран всегда сочетали сотрудничество и соперничество". Нынешнее примирение с Францией прямо продиктовано экономическими интересами Анкары. ВВП Турции (€700 млрд) в четыре раза ниже, чем у Франции, но по численности населения (83 млн жителей) она опережает Францию (67 млн). Взаимная торговля достигла в 2020 году €15 млрд. Турция поставляет автомобили и бытовую электронику, закупая у французских партнеров авиатехнику и продукцию сталелитейной промышленности. Турция нуждается в европейских инвестициях, ее валюта обесценилась примерно на четверть на протяжении года. Но Европа пока не склонна инвестировать: автомобильный концерн Volkswagen в минувшем году отказался от открытия завода в Турции из-за политической напряженности. Турецкая Республика — пятый деловой партнер Европы, куда идет 40% ее экспорта. В приемной ЕС с 1987 года В следующем году Турция отметит 70-летие пребывания в НАТО, куда ее приняли в 1952 году. Для Североатлантического альянса она является восточным аванпостом, одновременно по отношению и к России, и к Ближнему Востоку. Но Евросоюз до сих пор не одобрил ее кандидатуру, представленную еще в 1987 году. Ряд стран, включая Францию, не спешат дать зеленый свет Анкаре, ссылаясь на нарушения прав человека и миграционное досье, и не вполне светский характер турецкого государства. Стороны обвиняют друг друга во вмешательстве. Франция с ее традициями секуляризации и защитой права на антирелигиозные карикатуры, которые верующими могут восприниматься как вызов, все чаще стала порождать критику в Турции. Париж, в свою очередь, упрекает Анкару в подпитке межрелигиозной напряженности во Франции по каналам турецкой общины (400 тыс. человек). В Елисейском дворце считают, что Франция подверглась "политико-религиозной атаке" с турецкой стороны. "Мы стали осенью объектом политики государственной лжи, — заявил Макрон. — Эта ложь воспроизводится прессой, находящейся под контролем турецкого государства, телеканалами, контролируемыми Катаром". Французский президент считает, что ему умышленно "приписывали фразы, которых он никогда не произносил", в частности, заявление по поводу поддержки карикатур на пророка. "Но я никогда этого не говорил", — заметил он.

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