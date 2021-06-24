Два неудачника и гигантская муха: заразительный идиотизм фильма "Жвалы"

Если вам кажется, что времена комедий про двух бестолковых белых мужчин, совершающих необъяснимые вещи, прошли, то вы абсолютно правы. Однако французский режиссер и любитель абсурдистских комедий Квентин Дюпье каким-то образом умудряется сделать этот поджанр актуальным и ужасно заразительным. Сейчас для вас фраза "Дай быка!" абсолютно ничего не значит, но после просмотра "Жвал" вам захочется говорить это всем и каждому (мы гарантируем). Неудачник Ману (Грегуар Людиг), которому уже хорошо за 30, спит на улице в спальном мешке, похожем на гигантскую личинку. Его ноги омывают волны утреннего прибоя, но, кажется, Ману все равно. Такой неприглядный вид не смущает его приятеля — он дает пляжному обитателю очень простое задание: доехать на машине до пункта А, забрать посылку, довезти ее до пункта Б и забрать за эту непыльную работу 500 евро. Кажется, все просто, но только не для Ману. Он угоняет старую машину, которую кто-то поленился закрыть, и берет в помощники своего старого друга Жан-Габа (Давид Марсе). Кажется, что вдвоем они точно смогут справиться с заданием, но снова нет. По пути в пункт А они слышат какое-то странное жужжание в багажнике, которое на поверку оказывается мухой размером с собаку.

Описание Кадр из фильма "Жвалы" © A-One

Друзей это практически не смущает. Они ни на секунду не задумываются о происхождении этого странного существа, зато сразу же придумывают план, как его можно использовать. С помощью мухи можно грабить банки, ведь она как дрон, только лучше, потому что работает без батареек. Нужно лишь немного ее потренировать! Гениально, дай быка! До ограбления банка в фильме так и не дойдет, и это даже не спойлер. Дюпье по традиции вообще не особо интересует действие, а если даже и интересует, то в очень специфическом смысле. В его странных мирах, где у автомобильных шин ("Шина") и замшевых курток ("Оленья кожа") просыпается сознание, не существует причинно-следственных связей, а логика героев не выдерживает никакой критики. Их мотивы рождаются в темных глубинах подсознания в случае с героем Жана Дюжардена в "Оленьей коже" или абсолютно случайно — с героями "Жвал", которые, как амебы, реагируют на внешние раздражители.

Дюпье, как человек Возрождения, не только снимает, но и пишет сценарии, музыку и монтирует свои фильмы, и за почти 15 лет активной деятельности и десяток картин за плечами он приобрел узнаваемый почерк в драматургическом и визуальном смысле. И если злой сарказм его предыдущих работ понятен не всем, то "Жвалы" с их идиотским оптимизмом остаются на светлой стороне спектра и поэтому кажутся ближе и доступнее

Комедию очень тяжело перевести на другой язык — для этого она должна быть или очень примитивной, или физической, что во многих случаях одно и то же. Однако абсурдизм Дюпье в "Жвалах" кажется каким-то до боли знакомым и напоминает культовые приключения Билла и Теда или Джима Керри и Джеффа Дэниелса из "Тупой и еще тупее". Людиг и Марсе — сложившийся комедийный дуэт. Вместе они выступают на телевидении в программе Palmashow и довольно популярны во Франции. В России вся эта информация, конечно же, никому не важна. Впрочем, дело не в этом, а в том, что комики уже давно знают друг друга, поэтому химия между ними ощутима сразу. Персонажи Дюпье чаще всего не самые лицеприятные личности и сочувствовать им тяжеловато.

Описание Кадр из фильма "Жвалы" © A-One

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Жан-Габ и Ману вдобавок к не самым выдающимся интеллектуальным способностям не отличаются высокими моральными принципами и склонны к жестокости. В общем, как и все герои Дюпье, которые всегда слегка социопаты по отношению к окружающему их обществу. Его настойчивое желание наделять эмоциями одушевленные предметы (и практически не двигающаяся муха не исключение) — еще одно тому доказательство. Но в Жан-Габе и Ману подкупает невероятная преданность их дружбе. Что бы ни происходило, им всегда важно оставаться вместе, и они умеют находить хорошую сторону в самых ужасных обстоятельствах, постоянно поощряя друг друга очередным "быком". Еще один неожиданно обаятельный персонаж — гигантская муха, которую Жан-Габ ласково называет Доминик. Все-таки насекомое со жвалами — не милое пушистое животное, но легкое отношение Дюпье к своим героям и их явная увлеченность новой знакомой умиляют не меньше, чем порги в "Звездных войнах". В конце концов Доминик становится практически домашней, хотя и она не без греха. Более того, на пользу этой странной троице идет тот факт, что все окружающие их люди примерно такие же глупые и неприятные. Незадачливые аферисты в конце концов попадают в дом к богатым девчонкам: немытые бедные Ману и Жан-Габ отличаются от чистого и опрятного среднего класса только отсутствием манер. Хотя и с последними у богатых французов плоховато — одна из обитательниц дома в исполнении Адель Экзаркопулос говорит со всеми на повышенных тонах из-за травмы, полученной после катания на лыжах. Ох уж эти проблемы белых людей.

Описание Кадр из фильма "Жвалы" © A-One