"Неохота работать..." Так ли это плохо? Что такое лень и почему сейчас она нам нужна

Что такое лень и почему сейчас она нам нужна

По данным опроса ВЦИОМ, большинство россиян считают себя трудолюбивыми людьми. Однако 21% опрошенных назвали себя ленивыми. А что такое лень? Какие состояния мы называем этим словом? Что мы имеем в виду, когда называем себя ленивыми? С точки зрения академической психологии лень — это не совсем научное понятие, одновременно с этим мы довольно часто используем его для объяснения причин поведения людей, описывая их личностные черты или состояния. Ненаучность этого термина связана с тем, что то, что в обыденной речи мы называем ленью, представляет собой широкий спектр психологических явлений, настолько разнообразных, что их трудно сопоставить и обобщить, а это весьма важно для научной терминологии. Итак, научного определения лени нет. Но мы можем воспользоваться тем, как истолковывает лень словарь Владимира Даля: "неохота работать, отвращенье от труда, от дела, занятий; наклонность к праздности, к тунеядству". Такое определение дает явное указание на негативность лени, противопоставляя ее труду и трудолюбию, затрагивая одновременно и сферу деятельности и поступков, и общую характеристику личности в целом. В то же время есть другое слово, которое можно противопоставить труду, — это отдых, но в отличие от лени у слова "отдых" отчетливая позитивная коннотация.

На эту тему Только встал и уже устал: как отличить обычную лень от серьезной болезни

Называя себя ленивыми, мы выражаем недовольство собой, своими достижениями, своей мотивацией и целеполаганием, имея в виду, что мы могли бы сделать и достичь намного больше, если бы не ленились. И тут слышатся ноты самообвинения, то есть мы могли, но не захотели сделать, так как трудно, страшно, тяжело. Мы обвиняем себя, сводя все сложные механизмы нашего поведения к одному очень примитивному объяснению: "Это просто лень! Ты просто ленивый!" Скорее всего, это некое наследство, доставшееся нам от родителей, знакомая с детства формула: у тебя не получилось, потому что ты мало старался, ты ленивый. Родители или другие взрослые, например учителя, так говорят, потому что им сложно видеть и понимать чувства ребенка, взрослым удобно поощрять покладистость и старательность, не принимая в расчет сложные процессы развития. Таким образом, называя себя ленивым, мы не только выражаем недовольство и обвиняем, но и отмахиваемся от возможности понять себя и те механизмы, которые лежат за состоянием "ничегонеделания", упрощаем и примитивизируем всю сложность напряжений и противоречий, которые скрываются за этим. И жизнь ленивого человека в этом смысле не выглядит такой уж беззаботной и простой. В немногочисленных психологических исследованиях, пытающихся изучить феномен лени с научной точки зрения, так или иначе указывается на то, что за ним скрываются трудности мотивации, то есть то, что в определении Даля описывается емким словом "неохота". Давайте попробуем рассмотреть несколько различных ситуаций такого "ничегонеделания". Условное "отсутствие мотивации" Условно, так как трудно представить себе человека, хоть каким-то образом функционирующего в жизни, у которого нет никаких потребностей, желаний, интересов. В любом случае, если уровень таковых очень резко и значительно снижен, то, скорее всего, мы имеем дело с болезненным состоянием.

На эту тему Боремся с депрессией: йога и пет-терапия от стресса и плохого настроения

Медицинским языком это состояние называется апатия, и скорее всего она является симптомом психического недомогания. В таком случае очень важно не ругать себя, не обвинять, не обзывать лентяем, а обратиться к врачу. Тот же совет хотелось бы дать тем, кто видит, что что-то похожее происходит с близким человеком, другом, родственником. В самой тяжелой степени проявления такого состояния человек совсем перестает вставать с кровати, он не ест, так как не хочет этого делать, он не проявляет никакого интереса к окружающему миру, он часами смотрит в одну точку, и такое состояние может быть очень опасным не только для психического благополучия, но и для жизни. Мотивация есть, но где-то не в том месте, где нам хотелось бы ее видеть Часто ко мне обращаются родители с жалобой на своих детей подросткового возраста, они не хотят учиться, делают учебные задания по минимуму, ничем не интересуются, спортом не занимаются, по дому не помогают. В общем, мой ребенок ленивый, ничего не хочет делать. Проясняя ситуацию, в разговоре выясняем, что что-то ребенок все-таки делает: он ходит в школу, выполняет домашние задания, а оставшееся время играет в компьютерные игры. И играть ему очень нравится, он делает это с большим энтузиазмом и азартом. Обычно родители спрашивают: "Ну и что мне с этим делать?" Невозможно дать универсальную рекомендацию или четкий алгоритм решения. Но можно точно сказать, что просто запретить ребенку делать то, чем он действительно увлечен и заинтересован, и принудительно оставить в мире скучных, неувлекательных для него занятий — это решение простое, но не самое удачное. Искать возможности использовать имеющуюся увлеченность для усиления мотивации деятельности, которая так важна, но малоинтересна, — это не просто, но может быть очень эффективно. Человек мотивирован, но все время откладывает дела Вроде бы человек вполне мотивирован, но он все время откладывает выполнение каких-то дел, обычно важных и сложных, а иногда и не очень, например, позвонить какому-то малознакомому человеку. Такое поведение имеет особое название — прокрастинация, и этот феномен довольно хорошо изучен и исследован в психологии, в последние годы это довольно популярная, можно даже сказать, модная тема. Важно отметить, что прокрастинация — это не состояние, в котором я могу, но не хочу делать. Это работа внутренних механизмов сопротивления, ограждающих нас от столкновения с переживаниями, которые представляют угрозу целостности, значительности, ценности нашего "я". И несмотря на то, что в моменты оттягивания мы можем заниматься какими-то легкими, не напрягающими нас делами, пьем чай, смотрим сериалы, блуждаем в интернете, прокручиваем ленту в соцсетях, мы ощущаем тревогу, держим в голове необходимость сделать дело, которое откладываем, что давит на нас и вызывает напряжение. И еще одна ситуация связана с потерей, отсутствием или непониманием смысла того, что мы делаем или должны делать. Такое может ощущаться, в случае, когда, например, выбор осуществляется под напором и давлением другого человека, в отношениях с которым мы чувствуем свою зависимость, мы соглашаемся, но внутреннего согласия на это не имеем.

На эту тему "Не только бесконечное удовольствие": что такое счастье и как ему научиться