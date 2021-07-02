"Неохота работать..." Так ли это плохо? Что такое лень и почему сейчас она нам нужна

По данным опроса ВЦИОМ, большинство россиян считают себя трудолюбивыми людьми. Однако 21% опрошенных назвали себя ленивыми. А что такое лень? Какие состояния мы называем этим словом? Что мы имеем в виду, когда называем себя ленивыми?
С точки зрения академической психологии лень — это не совсем научное понятие, одновременно с этим мы довольно часто используем его для объяснения причин поведения людей, описывая их личностные черты или состояния. Ненаучность этого термина связана с тем, что то, что в обыденной речи мы называем ленью, представляет собой широкий спектр психологических явлений, настолько разнообразных, что их трудно сопоставить и обобщить, а это весьма важно для научной терминологии.
Итак, научного определения лени нет. Но мы можем воспользоваться тем, как истолковывает лень словарь Владимира Даля: "неохота работать, отвращенье от труда, от дела, занятий; наклонность к праздности, к тунеядству". Такое определение дает явное указание на негативность лени, противопоставляя ее труду и трудолюбию, затрагивая одновременно и сферу деятельности и поступков, и общую характеристику личности в целом. В то же время есть другое слово, которое можно противопоставить труду, — это отдых, но в отличие от лени у слова "отдых" отчетливая позитивная коннотация.
Называя себя ленивыми, мы выражаем недовольство собой, своими достижениями, своей мотивацией и целеполаганием, имея в виду, что мы могли бы сделать и достичь намного больше, если бы не ленились. И тут слышатся ноты самообвинения, то есть мы могли, но не захотели сделать, так как трудно, страшно, тяжело. Мы обвиняем себя, сводя все сложные механизмы нашего поведения к одному очень примитивному объяснению: "Это просто лень! Ты просто ленивый!" Скорее всего, это некое наследство, доставшееся нам от родителей, знакомая с детства формула: у тебя не получилось, потому что ты мало старался, ты ленивый.
Родители или другие взрослые, например учителя, так говорят, потому что им сложно видеть и понимать чувства ребенка, взрослым удобно поощрять покладистость и старательность, не принимая в расчет сложные процессы развития. Таким образом, называя себя ленивым, мы не только выражаем недовольство и обвиняем, но и отмахиваемся от возможности понять себя и те механизмы, которые лежат за состоянием "ничегонеделания", упрощаем и примитивизируем всю сложность напряжений и противоречий, которые скрываются за этим. И жизнь ленивого человека в этом смысле не выглядит такой уж беззаботной и простой.
В немногочисленных психологических исследованиях, пытающихся изучить феномен лени с научной точки зрения, так или иначе указывается на то, что за ним скрываются трудности мотивации, то есть то, что в определении Даля описывается емким словом "неохота". Давайте попробуем рассмотреть несколько различных ситуаций такого "ничегонеделания".
Условное "отсутствие мотивации"
Условно, так как трудно представить себе человека, хоть каким-то образом функционирующего в жизни, у которого нет никаких потребностей, желаний, интересов. В любом случае, если уровень таковых очень резко и значительно снижен, то, скорее всего, мы имеем дело с болезненным состоянием.
Медицинским языком это состояние называется апатия, и скорее всего она является симптомом психического недомогания. В таком случае очень важно не ругать себя, не обвинять, не обзывать лентяем, а обратиться к врачу. Тот же совет хотелось бы дать тем, кто видит, что что-то похожее происходит с близким человеком, другом, родственником. В самой тяжелой степени проявления такого состояния человек совсем перестает вставать с кровати, он не ест, так как не хочет этого делать, он не проявляет никакого интереса к окружающему миру, он часами смотрит в одну точку, и такое состояние может быть очень опасным не только для психического благополучия, но и для жизни.
Мотивация есть, но где-то не в том месте, где нам хотелось бы ее видеть
Часто ко мне обращаются родители с жалобой на своих детей подросткового возраста, они не хотят учиться, делают учебные задания по минимуму, ничем не интересуются, спортом не занимаются, по дому не помогают. В общем, мой ребенок ленивый, ничего не хочет делать.
Проясняя ситуацию, в разговоре выясняем, что что-то ребенок все-таки делает: он ходит в школу, выполняет домашние задания, а оставшееся время играет в компьютерные игры. И играть ему очень нравится, он делает это с большим энтузиазмом и азартом. Обычно родители спрашивают: "Ну и что мне с этим делать?"
Невозможно дать универсальную рекомендацию или четкий алгоритм решения. Но можно точно сказать, что просто запретить ребенку делать то, чем он действительно увлечен и заинтересован, и принудительно оставить в мире скучных, неувлекательных для него занятий — это решение простое, но не самое удачное.
Искать возможности использовать имеющуюся увлеченность для усиления мотивации деятельности, которая так важна, но малоинтересна, — это не просто, но может быть очень эффективно.
Человек мотивирован, но все время откладывает дела
Вроде бы человек вполне мотивирован, но он все время откладывает выполнение каких-то дел, обычно важных и сложных, а иногда и не очень, например, позвонить какому-то малознакомому человеку. Такое поведение имеет особое название — прокрастинация, и этот феномен довольно хорошо изучен и исследован в психологии, в последние годы это довольно популярная, можно даже сказать, модная тема.
Важно отметить, что прокрастинация — это не состояние, в котором я могу, но не хочу делать. Это работа внутренних механизмов сопротивления, ограждающих нас от столкновения с переживаниями, которые представляют угрозу целостности, значительности, ценности нашего "я".
И несмотря на то, что в моменты оттягивания мы можем заниматься какими-то легкими, не напрягающими нас делами, пьем чай, смотрим сериалы, блуждаем в интернете, прокручиваем ленту в соцсетях, мы ощущаем тревогу, держим в голове необходимость сделать дело, которое откладываем, что давит на нас и вызывает напряжение.
И еще одна ситуация связана с потерей, отсутствием или непониманием смысла того, что мы делаем или должны делать. Такое может ощущаться, в случае, когда, например, выбор осуществляется под напором и давлением другого человека, в отношениях с которым мы чувствуем свою зависимость, мы соглашаемся, но внутреннего согласия на это не имеем.
Например, вчерашний школьник поступает в университет на ту специальность, которую для него выбрали родители. Какое-то время студент пытается учиться, но постепенно делать это становится все сложнее. И вот уже он обнаруживает, что все чаще прогуливает занятия, задания не выполняет, и вроде ему бы не хотелось бросать учебу, но и учиться он не может.
Утрата смысла или ослабление смыслообразования в деятельности, которая ранее приносила ощущение значимости и важности, может возникать как следствие эмоционального выгорания или более сложного личностного кризиса. Скука, бесперспективность, ощущение бесполезности любых усилий, механическое выполнение должностных обязанностей, душевная опустошенность, которую человек пытается заполнить едой, алкоголем, поглощением телевизионных передач или сериалов.
Приведенные примеры показывают, какие сложные, а порой и тяжелые состояния может покрывать то, что мы с легкостью называем ленью. И еще раз хочется повторить, что обвинения и осуждения вряд ли помогут, скорее наоборот. Только внимание и понимание того, что происходит, а также при необходимости обращение к специалисту может помочь.
Справедливости ради нужно сказать о неоднозначности трудолюбия, которым по результатам упомянутого выше опроса характеризуют себя большинство россиян. Согласно исследованиям психологического благополучия, которые активно проводятся в последнее время в связи с пандемией, серьезной проблемой современного человека является трудоголизм, жизненный дисбаланс работы и отдыха, невозможность расслабленности, хроническая усталость и эмоциональное выгорание.
В условиях карантина, ограниченности передвижений и замкнутости в пространстве своего жилища мы парадоксальным образом стали отдыхать еще меньше, резко выросло число жалоб на трудности разделения работы и не работы, и не в пользу последней, усугубились страхи не успеть, не достичь, не заработать, упустить, что держит нас в постоянном напряжении, заставляя перерабатывать, совмещать, хвататься за все, а еще следить за другими успешными и эффективными, счастливыми и все успевающими. Мы чувствуем себя в ловушке беличьего колеса.
Помните слова Королевы из "Алисы в Зазеркалье": "Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!" И в этом мире загнанности и суеты лень и праздность не выглядят такими уж негативными и порочными. Кажется, что особенно сейчас нам не мешало бы добавить чуть больше лени в коктейль нашей жизни и, может быть, по-хорошему попытаться научиться ленности и ничегонеделанию.