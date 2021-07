Неполиткорректное "Искушение": Пол Верховен стал главным провокатором Каннского фестиваля

С самого начала очевидно, что дело не в самом факте чуда, произошедшего с Бенедеттой, а в том, как им можно воспользоваться. В зависимости от своих интересов кто-то объявляет ее святой, а кто-то мошенницей. "Искушение" — идеальный пример английского выражения fake it till you make it (притворяйся до тех пор, пока у тебя не получится). К этой философской повестке добавляется актуальная: охваченная чумой Европа эпохи Возрождения удивительно перекликается с Европой современной — такой же истеричной, подозрительной и испуганной. При этом — при всем своем бесстыдстве — это фильм о вере. Бенедетта настолько уверена в своей правоте, что перестает отличать реальность от вымысла. Фильм призывает верить, несмотря ни на что, даже когда всё и все вокруг кричат об обратном, даже если это противоречит здравому смыслу. Поэтому через весь китч, издевательство и провокацию проглядывает наивное желание Верховена просто поверить в чудо.