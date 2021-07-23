"Время" Найта Шьямалана: как постареть за один сеанс в кино

Описание Кадр из фильма "Время" © NBCUniversal

Некогда королю триллеров и неожиданных сюжетных поворотов М. Найту Шьямалану в последнее время любят пенять на то, что его режиссерский стиль так и остался где-то в начале двухтысячных. В отличие от героев его нового фильма, которые стареют не по дням, а по часам, Шьямалан, кажется, совсем не постарел ни морально, ни физически. Поэтому "Время" похоже на хоррор, написанный четырнадцатилетним подростком. Семья Приски (Вики Крипс) и Гая (Гаэль Гарсиа Берналь) вместе с двумя детьми, шестилетним Трентом и одиннадцатилетней Мэдокс, отправляются на курорт, который выглядит, как курорт из "Степфордских жен", — все настолько идеально, что кажется искусственным, а безупречно вежливый персонал похож на роботов. Никого это, конечно же, не смущает. Семье предлагают отправиться на секретный пляж, про который рассказывают только самым любимым клиентам. Впоследствии оказывается, что про пляж рассказали еще как минимум двум семьям, так что не такой уж он секретный. Водитель (Шьямалан собственной персоной) отвозит их в рай и оставляет там умирать.

После целой череды странных событий герои понимают, что на пляже каждый час идет за два года человеческой жизни, и пытаются оттуда сбежать. Этот сюжетный твист раскрывается еще в трейлере, да и постер и само название фильма (в оригинале "Старый") этого не скрывают. Что до самой главной интриги, она и вовсе шита белыми нитками. Шьямалан, прежде всего известный любовью к неожиданным сюжетным поворотам ("Я вижу мертвых людей"), в этот раз поленился нас удивлять, как и прописывать своих героев (впрочем, это как раз было ожидаемо). Хотя даже без этих составляющих "Время" получилось очень напряженным хоррором. Фильм все-таки нельзя назвать триллером — уж больно режиссер увлекается различными трансформациями человеческого тела и заходит на территорию боди-хоррора. Шьямалана настолько интересует главный прием (старение), что он делает его смыслообразующим элементом фильма, поэтому на какие-то другие смыслы или подтексты сил не остается. Одной из самых занимательных трансофрмаций при этом оказывается самая простая — маленькие дети довольно быстро превращаются в подростков в исполнении Томасин Маккензи, Элайзы Сканлен и Алекса Вулфа.

Описание Кадр из фильма "Время" © NBCUniversal

Неудивительно, что российские прокатчики решили назвать фильм "Время" — ведь герои упоминают о нем постоянно, чтобы мы уж точно не забыли, что мы тут о времени говорим! Актерам приходится с серьезным лицом произносить нелепые и иногда никак друг с другом не связанные строки диалогов, и никому не удается придать им хоть немного естественности. Берналь постоянно рассказывает про статистику страховых случаев, чтобы у нас точно не возникло сомнений в том, что он страховой агент, Крипс в самых экстремальных ситуациях кричит, что она работает в музее. С неудачливой семьей на одном пляже оказывается странноватый главврач Чарлз с молодой женой, маленькой дочкой и пожилой мамой, медбрат Джарин и психолог Патриша, а еще зачем-то (видимо, чтобы было побольше героев для кровавой расправы) рэпер по имени Мидсайз Седан — в дословном переводе "Седан средних размеров". Как же повезло героям — у них там и врач, и медбрат, и даже психолог! ​​​​​​​

В реальной жизни на пляже, скорее всего, собрались бы SMM-менеджер, блогер, дизайнер и, не дай бог, кинокритик, который сразу бы невзлюбил персонажей за то, что они плохо прописаны