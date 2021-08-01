"Был готов принимать каждого, независимо от взглядов". Эрнест Мацкявичюс о Ясене Засурском

Выпускник факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Эрнест Мацкявичюс — об отношении Ясена Засурского к студентам. Бывший декан, президент факультета журналистики ушел из жизни сегодня, ему был 91 год

Описание Ясен Засурский © Антон Новодережкин/ТАСС

Ясена Николаевича я увидел впервые еще когда пришел в Школу юного журналиста. Уже тогда я понял, что это очень большой, великий человек. Ну а потом, после того, как я поступил на журфак, мы, конечно, общались. Он не преподавал у нас, но тем не менее очень хорошо знал наш курс и практически каждого более или менее заметного студента. У нас был достаточно урожайный выпуск 94-го года, многие мои однокурсники работают по профессии. Например, мы были однокурсниками с Андреем Малаховым. И удивительно, что Ясен Николаевич помнил практически всех. Сколько мы ни встречались потом на разных юбилейных вечерах, Ясен Николаевич всегда очень четко вспоминал каждого студента, он следил за судьбой выпускников. Прекрасно помнил, кто в каком году отучился. Для нас он всегда был непререкаемым авторитетом, причем продолжалось это и после выпуска. Это, конечно, мощная фигура в журналистике.

Очень хочется удержаться от слов про "целую эпоху", но про Ясена Николаевича по-другому и не скажешь. Человек, который 43 года руководил главным журфаком страны — такое под силу не каждому, надо быть неординарной личностью.

Понятно, что в нашей профессии существует абсолютная полифония мнений, взглядов. Пути очень многих коллег и выпускников журфака разошлись в последние годы. Тем не менее Ясен Николаевич любил и гордился всеми, готов был со всеми общаться, принимать и выслушивать каждого, вне зависимости от взглядов этого человека. Это очень тяжелая потеря. То, что сделал Ясен Николаевич для профессии, переоценить просто невозможно. Журфак всегда был местом, где ты имеешь возможность не только получать фундаментальные знания, но и работать. Я начал работать уже с третьего курса. Пришел сначала на Первый канал в Останкино, потом с пятого курса работал на НТВ парламентским корреспондентом. Конечно же, совмещать такую работу с учебой в вузе достаточно сложно.

На эту тему Биография Ясена Засурского