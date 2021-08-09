Из России с продуктами: как доставка "по-московски" пришла в Нью-Йорк

Март 2020 года. Я стою в огромной очереди на кассе одного из крупных нью-йоркских сетевых продуктовых магазинов. Коронавирус уже во всю гуляет по городу, но четких правил дистанции или ношения масок пока нет. Зато есть неразбериха, толчея, полупустые полки и предписания по рулонам туалетной бумаги — "не больше одного в руки".

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— Я не пойму, а чего ты на дом не закажешь продукты? — удивляется мама по телефону. Ей легко говорить, она в Москве, там моих нью-йоркских проблем не понять. Дело в том, что сервисы доставки продуктов в США и в спокойное время были не особенно-то развиты, а с началом пандемийного периода и вовсе произошел коллапс. Так как все ринулись закупаться как на случай зомби-апокалипсиса, то не только супермаркеты переполнились посетителями, но и все попытки заказать продукты онлайн заканчивались фиаско — время доставки было забито аж на месяц вперед. При этом следует отметить, что доставка в Америке платная, хотя и это не спасает — о качестве и скорости не приходится говорить. Зачастую закупщики при отсутствии выбранного заказчиком товара заменяют его по собственному усмотрению. Так, можно ждать свежевыжатый сок, а приедет сладкий концентрат; и даже сумма покупки выйдет больше, чем заявлялось изначально, — ее автоматически списывают с банковской карты. Как позже выяснилось, именно в то время, пока я пыталась объяснить все эти нюансы жизни в пространстве без "Самоката" или "Яндекс.Лавки" маме, в Нью-Йорке готовился к запуску первый быстрый сервис доставки продуктов. Теперь и этот заокеанский город постепенно заполняется курьерами на велосипедах с фирменными сумками-холодильниками за плечами.

Особенно приятно, что открывают продовольственную гонку в Нью-Йорке российские стартаперы. В 2020 году здесь начали свою деятельность Fridge no more, вслед за ним появился 1520, а теперь к запуску готовится Buyk — все с российскими корнями. Быстрее и экологичнее Традиционная доставка продуктов в США представляет собой грузовики, которые выезжают сразу к большому количеству заказчиков из крупных складских помещений. Переосмыслить этот подход в Нью-Йорке позволила система мини-складов с продуктами, которые могут находиться даже в жилых домах. В связи с чем открылась возможность пересадить привычных для Америки курьеров с большегрузов на "скутеры или велосипеды, ведь им не приходится ездить на большие расстояния", отметил кофаундер (совладелец компании) Fridge no more Павел Данилов. Между прочим, экологичность такого вида доставки привлекла в соинвесторы стартапа известную модель и посла доброй воли ООН Наталью Водянову.

Описание Реклама сервиса Fridge no more в Нью-Йорке, июль 2021 года © rblfmr/Shutterstock/FOTODOM

"Мы не загрязняем город. Стараемся использовать меньше упаковки. Еще недавно запустили возможность заново использовать одни и те же сумки для доставок — разобрав продукты, клиент оставляет сумку у себя, а потом отдает ее курьеру при следующей доставке", — поясняет Данилов. Теперь ньюйоркцам не придется закупаться на неделю вперед, когда часть продуктов неизбежно портится или ее приходится замораживать. Так, само название компании, с руководством которой мне удалось пообщаться, говорит за себя — Fridge no more ("Холодильника больше нет"). "По сути, это новое поколение продуктовых магазинов. Новый способ покупать продукты", — уверены в стартапе. Манхэттен любит сыры, а Уильямсберг — комбучу В связи с тем что места для хранения продуктов на новых складах не так много, одной из главных задач для сервисов доставки стало четкое выявление предпочтений потребителей в конкретных районах города. Ведь лучше немного призадуматься, прежде чем забивать склад свининой в еврейской части Бруклина.

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Для этого анализируются заказы населения на предмет частоты бронирования тех или иных товаров в отдельном районе. Также служба поддержки, принимающая жалобы клиентов на отсутствие их любимых продуктов, фиксирует эти данные. Так и складывается медианная корзина района, или средний портрет потребителя. Например, для Манхэттена имеет смысл расширить выбор премиальных продуктов из числа дорогих сыров. Для Гринпойнта предложить больше восточноевропейских товаров, а в хипстерском Уильямсбурге необходимо, чтобы на мини-складе всегда был запас комбучи ("чайного гриба"). Правда, пока быстрая доставка доступна не во всех районах Нью-Йорка. Например, до моего Бронкса "цивилизация" еще не добралась. Fridge no more начали с Бруклина и теперь продвигаются по Манхэттену и Квинсу. Доставка 1520 покрывает большую часть Манхэттена и совсем небольшой кусок Бруклина. Но ведь это только начало! Встреча с вау-эффектом "Никак", — ответил Павел на вопрос о том, как отличается выстраивание бизнеса в США и России. Основной сложностью, с которой столкнулись первопроходцы быстрой доставки в Нью-Йорке, стало объяснение инвесторам принципов их работы. Самый популярный в "Большом яблоке" сервис доставки — Instacart — не имеет собственных складов, а сотрудничает с крупными магазинами, где, казалось бы, и ассортимент больше, и система функционирования проверена годами. Поэтому не все сразу понимали и верили, что доставка с мини-складов будет работать, а главное, делать это быстрее и даже качественнее.

Описание Мини-склад Fridge no more в Нью-Йорке, июль 2021 года © rblfmr/Shutterstock/FOTODOM

"Когда же наши первые клиенты и правда получали доставку за 15 минут, а то и быстрее, то говорили просто "Вау" и оставляли восторженные комментарии в соцсетях", — рассказывает Данилов. Конечно, не обошлось без опасений на почве введения ограничений в связи с пандемией COVID-19 — остро стояли вопросы по возможностям запуска стартапов во время локдауна. "Но на самом деле оказалось, что видеозвонки работают, люди стали инвестировать просто через звонок, без лишних встреч. Нам удалось, не встречаясь ни с кем, подписать договор об аренде, договориться с поставщиками, разработать софт", — вспоминают в Fridge no more. Покорить Америку Но только ли Нью-Йорку так повезло, что теперь не нужно ходить самому по магазинам или ждать курьера с продуктами неделями? Вполне закономерно, что нет — успешный бизнес будет идти дальше, расширяться и множить свои склады. "В Нью-Йорке мы собираемся открыть до 100 магазинов в течение ближайших пары лет. Но у нас есть планы и на другие города и пригороды", — отметил Павел Данилов. Всего, по его словам, для одной компании в США целесообразно открыть порядка 3 тыс. мини-складов для охвата максимума населения быстрой доставкой. Промониторив отзывы населения в интернете, СМИ, и после личных бесед с некоторыми пользователями подобных сервисов могу с уверенностью сказать, что люди довольны. Так, на удобство Fridge no more, а также появившихся позже аналогов Gorillas и JOKR обратили внимание журналисты Wall Street Journal. "Хотите ли вы заказать доставку всей продуктовой корзины или всего лишь пакет молока, когда вы уже смешиваете тесто для блинчиков, вы можете смело рассчитывать на такую доставку, — пишет издание. — У них удобные приложения, нет минимальной суммы покупки, доступные цены и гарантированно быстрая доставка".

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