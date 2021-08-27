Альтернативный хруст: чем заменить привычные закуски при просмотре фильмов

Сегодня отмечается День российского кино, а для меня просмотр фильмов — не только эстетическое удовольствие, но и повод похрустеть чем-нибудь вкусненьким перед экраном. Так как гастрономия развивается, то сейчас это стало еще интереснее — появились необычные, а также полезные альтернативы привычному сладкому и соленому попкорну и мексиканским начос с сырным соусом. Воздушный лотос и "взрывные" крупы Попкорн готовили вручную на плите, пока в 1893 году владелец пекарни и кондитерской в США Чарльз Креторс не запатентовал специальную паровую машину. Изначально она предназначалась для обжаривания орехов, но потом бизнесмен попробовал готовить в ней и кукурузные зерна. Вскоре изобретатель запустил производство первых уличных тележек, которые на ходу делали попкорн. Тренд на воздушную кукурузу в кинотеатрах начался в 1938 году после того, как владелец залов на западе США Глен Дикинсон — старший установил в каждом лобби по машине с попкорном. Эта закуска приносила ему куда большую прибыль, чем билеты на сами кинопоказы, и успешная финансовая практика быстро распространилась по стране.

Описание Попкорн из киноа © Joanna wnuk/Shutterstock/Fotodom

С модой на здоровый образ жизни (ЗОЖ) попкорн стали готовить не только из кукурузы — на нее бывает аллергия, и в случае с этим злаком сложно определить, ГМО он или нет. Оказалось, что воздушную закуску можно готовить из гречки, киноа, амаранта и даже перловки. Такая альтернатива намного полезнее — содержит больше витаминов и минералов. На приготовление попкорна из гречневой крупы потребуется всего лишь семь минут. Промойте 5 ст. л. продукта и хорошо просушите бумажным полотенцем. Выложите гречку в глубокую емкость, смешайте с 0,5 ч. л. любого растительного масла, выдерживающего высокие температуры, и посолите по вкусу. Накройте крышкой и поставьте в микроволновую печь на одну минуту при мощности 800 Вт. Затем достаньте и перемешайте: крупа в центре посуды готовится быстрее, поэтому ее нужно поменять местами с гречкой по краям. Поставьте полезный попкорн в микроволновку еще на одну минуту. Повторите процедуру еще раз.

На эту тему Завтраки народов мира: как индонезийцы готовят бананы, чтобы получилось идеальное блюдо

Делать воздушный амарант и киноа еще проще — понадобится лишь сковорода, разогретая на средне-сильном огне. Отмечу, киноа обязательно нужно промыть несколько раз и высушить насухо, иначе она будет горчить. Распределите киноа или амарант одним слоем и периодически встряхивайте сковороду, чтобы избежать пригорания. Зернышки будут шипеть и трескаться, но важно не ждать, пока этот процесс закончится совсем — тогда они сгорят. Кроме замедления щелчков еще одним индикатором готовности является приятный золотистый и не слишком темный цвет. Амарантовый попкорн особенно популярен в Мексике, где им заменяют воздушный рис, в том числе в десертах. А киноа любят за аппетитный ореховый привкус. Кстати, обе крупы, приготовленные таким методом, можно использовать в качестве топпинга для салатов, супов и утренних каш. Но, пожалуй, самый необычный попкорн — из семян лотоса (иногда на упаковке указывают водяную лилию). В Индии эту закуску называют "махана" и готовят ее уже несколько тысяч лет. У семян лотоса высокое содержание антиоксидантов, которые защищают клетки нашего организма от разрушения свободными радикалами, поэтому эта закуска не только вкусная, но еще и полезная для организма.

Описание Попкорн из семян лотоса © ANNAMALAI RAJENDRAN/Shutterstock/Fotodom

Маленькие зернышки собирают один раз в год и готовят при высоком давлении, получается попкорн размером с большую голубику — такой же хрустящий, как классический, с землистой ноткой белого перца во вкусе. Можно купить закуску уже с приправами — например, морской солью и перцем, куркумой, карамелью или шоколадом с кокосом. Но в Индии воздушный лотос приобретают без специй и готовят сами. Чаще всего его обжаривают на масле гхи с гималайской солью, но можно добавить и приправы: например, хорошее сочетание получается с паприкой, чесноком и красным перцем. Попкорн из цветной капусты Еще один необычный, но очень полезный вариант попкорна — из капусты. Я всегда разрезаю ее на соцветия или более мелкие кусочки и оставляю на 40 минут, чтобы выделился сульфорафан — вещество, которое защищает от рака и имеет сильный антибактериальный и детокс-эффект. Цветной капусте достаточно хорошего оливкового масла и соли, но мне нравится добавлять специи для подкопченного вкуса и аромата и смесь домашних панировочных сухарей с пармезаном — чтобы получилась аппетитная хрустящая корочка.

Описание Попкорн из цветной капусты © Charles Brutlag/Shutterstock/Fotodom

Что нужно (на четыре порции): Цветная капуста — 1 кочан

Яйцо — 1 шт.

Пармезан — 60 г

Паприка — 1 ч. л.

Кумин — 0,5 ч. л.

Чеснок сушеный — 0,5 ч. л.

Нерафинированное оливковое масло extra virgin с мягким вкусом — 1–2 ст. л.

Морская соль — по вкусу Для домашних панировочных сухарей: Мякиш белого хлеба — 100 г Что делать: Для сухарей: Разогреть духовку до 175°С и застелить противень коричневой бумагой для выпечки. Очень мелко порвать руками хлеб или измельчить в блендере на пульсовом режиме одним-двумя включениями. Выложить хлебные крошки на противень и поставить в духовку на пять-семь минут. Следить за тем, чтобы они не подрумянились. Достать домашние панировочные сухари и дать полностью им остыть. Для попкорна: Разогреть духовку до 210°С и застелить противень коричневой бумагой для выпечки.

Порезать цветную капусту на маленькие соцветия (чтобы они были на один укус).

Вскипятить фильтрованную воду и слегка подсолить. Добавить капусту и варить в течение пяти минут.

Слить воду и остудить цветную капусту.

Натереть пармезан на мелкой терке.

Соединить на плоской тарелке домашние панировочные сухари, пармезан, паприку, кумин и сушеный чеснок.

Взбить в миске яйцо и добавить в него соцветия цветной капусты.

Хорошо обвалять капусту в панировочной смеси и выложить на противень. Сбрызнуть оливковым маслом.

Поставить противень в духовку примерно на 25 минут. Во время приготовления перевернуть капусту два-три раза.

Сразу же подавать, посыпав морской солью. Начос из овощей и по-турецки Кукурузные чипсы начос изобрел в 1940 году мексиканский шеф-повар и ресторатор Игнасио Анайя Гарсия. Однажды к нему зашла постоянная гостья Мэми Финан и попросила принести для нее и трех женщин, с которыми она пришла в заведение, что-нибудь новенькое на закуску. Анайя пошел на кухню и приметил свежеприготовленную тортилью — традиционные мексиканские кукурузные лепешки. Шеф-повар разрезал ее на треугольники, пожарил, добавил тертый сыр, быстро разогрел закуску и дополнил ее полосками маринованных перцев халапеньо. Посетительницы оценили блюдо, которое Анайя назвал по своему прозвищу: Начо — уменьшительное от Игнасио на испанском языке.

Описание Начо из батата © Megan Betteridge/Shutterstock/Fotodom