Альтернативный хруст: чем заменить привычные закуски при просмотре фильмов

Сегодня отмечается День российского кино, а для меня просмотр фильмов — не только эстетическое удовольствие, но и повод похрустеть чем-нибудь вкусненьким перед экраном. Так как гастрономия развивается, то сейчас это стало еще интереснее — появились необычные, а также полезные альтернативы привычному сладкому и соленому попкорну и мексиканским начос с сырным соусом.
Воздушный лотос и "взрывные" крупы
Попкорн готовили вручную на плите, пока в 1893 году владелец пекарни и кондитерской в США Чарльз Креторс не запатентовал специальную паровую машину. Изначально она предназначалась для обжаривания орехов, но потом бизнесмен попробовал готовить в ней и кукурузные зерна. Вскоре изобретатель запустил производство первых уличных тележек, которые на ходу делали попкорн.
Тренд на воздушную кукурузу в кинотеатрах начался в 1938 году после того, как владелец залов на западе США Глен Дикинсон — старший установил в каждом лобби по машине с попкорном. Эта закуска приносила ему куда большую прибыль, чем билеты на сами кинопоказы, и успешная финансовая практика быстро распространилась по стране.
С модой на здоровый образ жизни (ЗОЖ) попкорн стали готовить не только из кукурузы — на нее бывает аллергия, и в случае с этим злаком сложно определить, ГМО он или нет. Оказалось, что воздушную закуску можно готовить из гречки, киноа, амаранта и даже перловки. Такая альтернатива намного полезнее — содержит больше витаминов и минералов.
На приготовление попкорна из гречневой крупы потребуется всего лишь семь минут. Промойте 5 ст. л. продукта и хорошо просушите бумажным полотенцем. Выложите гречку в глубокую емкость, смешайте с 0,5 ч. л. любого растительного масла, выдерживающего высокие температуры, и посолите по вкусу. Накройте крышкой и поставьте в микроволновую печь на одну минуту при мощности 800 Вт. Затем достаньте и перемешайте: крупа в центре посуды готовится быстрее, поэтому ее нужно поменять местами с гречкой по краям. Поставьте полезный попкорн в микроволновку еще на одну минуту. Повторите процедуру еще раз.
Делать воздушный амарант и киноа еще проще — понадобится лишь сковорода, разогретая на средне-сильном огне. Отмечу, киноа обязательно нужно промыть несколько раз и высушить насухо, иначе она будет горчить. Распределите киноа или амарант одним слоем и периодически встряхивайте сковороду, чтобы избежать пригорания. Зернышки будут шипеть и трескаться, но важно не ждать, пока этот процесс закончится совсем — тогда они сгорят. Кроме замедления щелчков еще одним индикатором готовности является приятный золотистый и не слишком темный цвет.
Амарантовый попкорн особенно популярен в Мексике, где им заменяют воздушный рис, в том числе в десертах. А киноа любят за аппетитный ореховый привкус. Кстати, обе крупы, приготовленные таким методом, можно использовать в качестве топпинга для салатов, супов и утренних каш.
Но, пожалуй, самый необычный попкорн — из семян лотоса (иногда на упаковке указывают водяную лилию). В Индии эту закуску называют "махана" и готовят ее уже несколько тысяч лет. У семян лотоса высокое содержание антиоксидантов, которые защищают клетки нашего организма от разрушения свободными радикалами, поэтому эта закуска не только вкусная, но еще и полезная для организма.
Маленькие зернышки собирают один раз в год и готовят при высоком давлении, получается попкорн размером с большую голубику — такой же хрустящий, как классический, с землистой ноткой белого перца во вкусе. Можно купить закуску уже с приправами — например, морской солью и перцем, куркумой, карамелью или шоколадом с кокосом. Но в Индии воздушный лотос приобретают без специй и готовят сами. Чаще всего его обжаривают на масле гхи с гималайской солью, но можно добавить и приправы: например, хорошее сочетание получается с паприкой, чесноком и красным перцем.
Попкорн из цветной капусты
Еще один необычный, но очень полезный вариант попкорна — из капусты. Я всегда разрезаю ее на соцветия или более мелкие кусочки и оставляю на 40 минут, чтобы выделился сульфорафан — вещество, которое защищает от рака и имеет сильный антибактериальный и детокс-эффект.
Цветной капусте достаточно хорошего оливкового масла и соли, но мне нравится добавлять специи для подкопченного вкуса и аромата и смесь домашних панировочных сухарей с пармезаном — чтобы получилась аппетитная хрустящая корочка.
Что нужно (на четыре порции):
- Цветная капуста — 1 кочан
- Яйцо — 1 шт.
- Пармезан — 60 г
- Паприка — 1 ч. л.
- Кумин — 0,5 ч. л.
- Чеснок сушеный — 0,5 ч. л.
- Нерафинированное оливковое масло extra virgin с мягким вкусом — 1–2 ст. л.
- Морская соль — по вкусу
Для домашних панировочных сухарей:
- Мякиш белого хлеба — 100 г
Что делать:
Для сухарей:
Разогреть духовку до 175°С и застелить противень коричневой бумагой для выпечки. Очень мелко порвать руками хлеб или измельчить в блендере на пульсовом режиме одним-двумя включениями. Выложить хлебные крошки на противень и поставить в духовку на пять-семь минут. Следить за тем, чтобы они не подрумянились. Достать домашние панировочные сухари и дать полностью им остыть.
Для попкорна:
- Разогреть духовку до 210°С и застелить противень коричневой бумагой для выпечки.
- Порезать цветную капусту на маленькие соцветия (чтобы они были на один укус).
- Вскипятить фильтрованную воду и слегка подсолить. Добавить капусту и варить в течение пяти минут.
- Слить воду и остудить цветную капусту.
- Натереть пармезан на мелкой терке.
- Соединить на плоской тарелке домашние панировочные сухари, пармезан, паприку, кумин и сушеный чеснок.
- Взбить в миске яйцо и добавить в него соцветия цветной капусты.
- Хорошо обвалять капусту в панировочной смеси и выложить на противень. Сбрызнуть оливковым маслом.
- Поставить противень в духовку примерно на 25 минут. Во время приготовления перевернуть капусту два-три раза.
- Сразу же подавать, посыпав морской солью.
Начос из овощей и по-турецки
Кукурузные чипсы начос изобрел в 1940 году мексиканский шеф-повар и ресторатор Игнасио Анайя Гарсия. Однажды к нему зашла постоянная гостья Мэми Финан и попросила принести для нее и трех женщин, с которыми она пришла в заведение, что-нибудь новенькое на закуску. Анайя пошел на кухню и приметил свежеприготовленную тортилью — традиционные мексиканские кукурузные лепешки. Шеф-повар разрезал ее на треугольники, пожарил, добавил тертый сыр, быстро разогрел закуску и дополнил ее полосками маринованных перцев халапеньо. Посетительницы оценили блюдо, которое Анайя назвал по своему прозвищу: Начо — уменьшительное от Игнасио на испанском языке.
Удивительно, но тортилью можно заменить на овощи — слегка запеченные ломтики цукини, красного болгарского перца и батата, чтобы они не потеряли форму. За несколько минут до окончания приготовления посыпьте их крупно натертым сыром чеддер. Как только достанете из духовки, сразу же добавьте немного красной фасоли. Если берете консервированную, то обязательно слейте жидкость, промойте бобы и просушите на бумажном полотенце. Также можно предварительно поджарить ее на оливковом масле или сухой сковороде с антипригарным покрытием. А затем добавьте топпинг из свежих овощей и зелени — мелко порезанные томаты, ломтики авокадо, кольца зеленого лука и листья кинзы.
А когда мне хочется одновременно и сладкого, и соленого, и обязательно полезного, я делаю начос по-турецки. Сначала нужно подсушить треугольники очень свежей питы для хрустящей текстуры. А сверху выложить мелконарезанный салат из айсберга, красного болгарского перца, феты, грецкого ореха и изюма, заправленный ароматным оливковым маслом extra virgin.