Завтраки народов мира: как индонезийцы готовят бананы, чтобы получилось идеальное блюдо

Когда мы обсуждали гастрономические традиции Индонезии, мой друг с острова Бали раскрыл главный секрет местной еды и приемов пищи: "У нас нет завтраков, обедов и ужинов. Мы едим только тогда, когда голодны".
Причем, отметил он, обычно это одно и то же блюдо — боул с рисом, приготовленным на пару, и различными наполнителями: овощами, мясом, рыбой, тофу и темпе (брусками ферментированных соевых бобов). Все они готовятся отдельно и по-разному, а затем аккуратно кладутся рядом с крупой и никогда не перемешиваются. В качестве приправы часто добавляют острый соус "самбал" из разных сортов перца чили и дополнительных ингредиентов — креветочной пасты, чеснока, имбиря, лука-шалот, зеленого лука, пальмового сахара и сока лайма. Традиционно это блюдо едят руками.
Однако индонезийский завтрак все-таки существует. Жители страны любят начинать день по-быстрому: с чая или кофе с пирожным, которое поливают карамелизированным сахаром и посыпают кокосовой стружкой. Сами пекут это лакомство редко — обычно покупают в супермаркете или на рынке.
При этом, когда я отдыхала в городке Калибукбук на севере Бали, хозяйка дома каждое утро приносила мне тончайшие блинчики с ломтиками обжаренных бананов. Секрет этого объедения был в пшеничной муке очень мелкого помола (как пудра) и сливочном масле для жарки фрукта. В остальном приготовление вполне обычное для блинчиков, даже с водой вместо молока.
Жареные бананы с карамелизированным сахаром
Но есть один традиционный рецепт, по которому в Индонезии любят делать сладкий завтрак — альтернативу пирожным. Обязательно попробуйте жареные бананы с карамелизированным сахаром — от них в восторге и дети, и взрослые. Они идеально подходят к кофе и чаю и очень быстро готовятся.
Что нужно (на одну порцию):
- Бананы (средние, плотные, можно слегка зеленоватые) — 2 шт.
- Яйцо — 1 шт.
- Рисовая мука — 150 г
- Сахар — 2 ст. л.
- Сливочное масло — 2 ст. л.
- Морская соль — щепотка
- Растительное масло для жарки
- Около 200 г нерафинированного тростникового или пальмового сахара, щепотка молотой корицы и фильтрованная вода — для карамелизированного сахара
Что делать:
- Добавить тростниковый или пальмовый сахар, корицу и немного фильтрованной воды в сковороду с антипригарным покрытием, нагреть на среднем огне и растопить. Должна получиться консистенция сгущенного молока. Карамелизированный сахар не должен застывать ни в холодильнике, ни при комнатной температуре — он всегда остается жидким.
- Очистить бананы и порезать их вдоль пополам — получится четыре длинных кусочка.
- Смешать в миске рисовую муку, мягкое сливочное масло (я вынимаю его из холодильника за час до приготовления), сахар и соль. Затем разбить яйцо и перемешать. Тесто должно получиться плотным и не стекать с тыльной стороны ложки.
- Разогреть растительное масло на сильном огне.
- Окунуть ломтики бананов в тесто и жарить в масле, пока они не станут золотистыми и хрустящими. Сразу же подавать, полив карамелизированным сахаром.
Если вы остановитесь в любом современном отеле Индонезии, то заметите, что вам предложат сразу три вида завтрака: континентальный, американский (о них я писала в других колонках) и индонезийский. По классике последний состоит всего лишь из двух блюд — жареного риса наси горенг или жареной лапши мие горенг. Удобно, что готовятся они по одному рецепту с одной только разницей — в соус к крупе опционально добавляют томатный кетчуп (для яркого цвета и более свежего вкуса).
Чтобы вкусить это яство, предварительно приготовьте на пару рис или сварите лапшу — можно взять любую, но традиционно используют рисовую. Порции в Индонезии большие, поэтому на одну приходится 150 г основного ингредиента и столько же начинки. В нее входит заранее приготовленная курица, говядина или свинина и овощи: одна небольшая морковь для цвета и немного капусты, которые нужно порезать тонкими длинными ломтиками; а также молодая зеленая фасоль (я беру обычную замороженную).
В соус идет один мелко нарубленный или разбитый стороной ножа (в этом случае получится больше вкуса) зубчик чеснока, 1 ч. л. устричного соуса, 1 ст. л. соевого соуса, морская соль, черный свежемолотый перец и чили по вкусу. На этом этапе также можно добавить 2 ст. л. кетчупа для наси горенг.
Теперь на среднем огне разогрейте немного растительного масла в сковороде с антипригарным покрытием и добавьте мелко нарубленный зубчик чеснока. Готовьте его примерно 30 секунд до появления приятного аромата. Затем добавьте мясо или птицу, а также все овощи и обжаривайте, постоянно помешивая, до полуготовности. После положите рис или лапшу, влейте соус, аккуратно перемешайте и готовьте до полной готовности всех ингредиентов. Блюдо должно получиться не слишком жидким и не слишком сухим.
Наси и мие горенг традиционно подаются с тремя топингами. Для этого очень тонко нарежьте маленький репчатый лук и обжарьте его в небольшом количестве масла до золотистой корочки. В другую сковороду, разогретую на среднем огне, разбейте яйцо, сначала готовьте как глазунью, а затем переверните и готовьте еще одну-две минуты. Выложите топинги на жареный рис или лапшу, а сбоку положите несколько креветочных чипсов — я покупаю их в азиатских магазинах.