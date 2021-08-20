Завтраки народов мира: как индонезийцы готовят бананы, чтобы получилось идеальное блюдо

Когда мы обсуждали гастрономические традиции Индонезии, мой друг с острова Бали раскрыл главный секрет местной еды и приемов пищи: "У нас нет завтраков, обедов и ужинов. Мы едим только тогда, когда голодны".

Причем, отметил он, обычно это одно и то же блюдо — боул с рисом, приготовленным на пару, и различными наполнителями: овощами, мясом, рыбой, тофу и темпе (брусками ферментированных соевых бобов). Все они готовятся отдельно и по-разному, а затем аккуратно кладутся рядом с крупой и никогда не перемешиваются. В качестве приправы часто добавляют острый соус "самбал" из разных сортов перца чили и дополнительных ингредиентов — креветочной пасты, чеснока, имбиря, лука-шалот, зеленого лука, пальмового сахара и сока лайма. Традиционно это блюдо едят руками.

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Однако индонезийский завтрак все-таки существует. Жители страны любят начинать день по-быстрому: с чая или кофе с пирожным, которое поливают карамелизированным сахаром и посыпают кокосовой стружкой. Сами пекут это лакомство редко — обычно покупают в супермаркете или на рынке. При этом, когда я отдыхала в городке Калибукбук на севере Бали, хозяйка дома каждое утро приносила мне тончайшие блинчики с ломтиками обжаренных бананов. Секрет этого объедения был в пшеничной муке очень мелкого помола (как пудра) и сливочном масле для жарки фрукта. В остальном приготовление вполне обычное для блинчиков, даже с водой вместо молока. Жареные бананы с карамелизированным сахаром Но есть один традиционный рецепт, по которому в Индонезии любят делать сладкий завтрак — альтернативу пирожным. Обязательно попробуйте жареные бананы с карамелизированным сахаром — от них в восторге и дети, и взрослые. Они идеально подходят к кофе и чаю и очень быстро готовятся.

Что нужно (на одну порцию): Бананы (средние, плотные, можно слегка зеленоватые) — 2 шт.

Яйцо — 1 шт.

Рисовая мука — 150 г

Сахар — 2 ст. л.

Сливочное масло — 2 ст. л.

Морская соль — щепотка

Растительное масло для жарки

Около 200 г нерафинированного тростникового или пальмового сахара, щепотка молотой корицы и фильтрованная вода — для карамелизированного сахара Что делать: Добавить тростниковый или пальмовый сахар, корицу и немного фильтрованной воды в сковороду с антипригарным покрытием, нагреть на среднем огне и растопить. Должна получиться консистенция сгущенного молока. Карамелизированный сахар не должен застывать ни в холодильнике, ни при комнатной температуре — он всегда остается жидким.

Очистить бананы и порезать их вдоль пополам — получится четыре длинных кусочка.

Смешать в миске рисовую муку, мягкое сливочное масло (я вынимаю его из холодильника за час до приготовления), сахар и соль. Затем разбить яйцо и перемешать. Тесто должно получиться плотным и не стекать с тыльной стороны ложки.

Разогреть растительное масло на сильном огне.

Окунуть ломтики бананов в тесто и жарить в масле, пока они не станут золотистыми и хрустящими. Сразу же подавать, полив карамелизированным сахаром. Если вы остановитесь в любом современном отеле Индонезии, то заметите, что вам предложат сразу три вида завтрака: континентальный, американский (о них я писала в других колонках) и индонезийский. По классике последний состоит всего лишь из двух блюд — жареного риса наси горенг или жареной лапши мие горенг. Удобно, что готовятся они по одному рецепту с одной только разницей — в соус к крупе опционально добавляют томатный кетчуп (для яркого цвета и более свежего вкуса).

Чтобы вкусить это яство, предварительно приготовьте на пару рис или сварите лапшу — можно взять любую, но традиционно используют рисовую. Порции в Индонезии большие, поэтому на одну приходится 150 г основного ингредиента и столько же начинки. В нее входит заранее приготовленная курица, говядина или свинина и овощи: одна небольшая морковь для цвета и немного капусты, которые нужно порезать тонкими длинными ломтиками; а также молодая зеленая фасоль (я беру обычную замороженную).

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