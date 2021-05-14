Завтраки народов мира: почему континентальный — самый неоднозначный

Чем позавтракать? Казалось бы, это самый привычный прием пищи, но видится мне, что именно он вызывает большое количество вопросов. Ведь так сложно определиться — что приготовить, когда только проснулся. Поэтому мы начинаем рубрику "Завтраки народов мира", чтобы каждое утро начиналось с вкусной идеи. Быстрые углеводы и любовь путешественников Пожалуй, самый неоднозначный завтрак — континентальный. Когда я впервые столкнулась с этим понятием десять лет назад в итальянской Перудже, то удивилась слишком маленькому выбору. Классическое меню: хлеб или что-то из выпечки, джем, фрукты и кофе. Все сладкое, исключительно быстрые углеводы и ничего горячего, кроме разве что напитка — ни яичницы или омлета, ни каши или блинчиков.

Так традиционно начинали утро в знойных странах Средиземноморья и Франции — вкусно и с зарядом энергии. В середине XIX века этот достаточно легкий сладкий завтрак резко контрастировал с плотным британским из жареных яиц на тостах, сосисок, бекона, грибов, фасоли в томатном соусе, томатов и хашбрауна (обжаренного до золотистой корочки тертого картофеля). Поэтому англичане назвали непривычный для них утренний рацион "континентальным" — так как его готовят на Европейском континенте. В 1896 году этот термин впервые упомянут в книге по общественной гигиене The Sanitarian. Но действительно популярным и даже концептуальным он стал благодаря американцам. В США первый прием пищи тоже был сытным: тосты, яйца, мясная нарезка, картофель и панкейки. Но с расцветом корпораций и сидячим образом жизни уже не требовалось так много калорий с утра.

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Традиционные завтраки в отелях, которые включали в счет дополнительно, постепенно выходили из моды, также в Штаты начало приезжать все больше туристов из Европы. Тогда американские отельеры пошли на необычный шаг: взяли за основу простой континентальный завтрак и сделали его бесплатным — подарком к номеру. Конечно, это был хорошо продуманный маркетинговый ход для привлечения клиентов. Во-первых, такой формат очень дешево обходится. У континентального завтрака нет гастрономических стандартов, поэтому обычно это самый бюджетный хлеб и простая выпечка — например, круассаны или маффины. Если фрукты — то, скорее всего, предложат недорогие бананы и яблоки. Во-вторых, такой набор не предполагает непосредственной готовки его в отеле, а следовательно, не нужно содержать кухню и поваров — каждая позиция продается в ближайшем супермаркете. Плюс оно порционное, поэтому не представляет труда накормить групповой заезд. Кстати, накрыть стол для континентального завтрака можно практически в любом месте — хоть в специально отведенном зале, хоть в лобби отеля. И наконец, у всех продуктов долгий срок хранения — если что-то не съели сегодня, это же можно подать и завтра. Но у континентального завтрака есть и другая сторона, за что его полюбили как в США, так и во всем мире. В его основе лежит актуальная на все времена концепция — быстро и вкусно. К тому же выпечка мобильна — ее можно взять с собой и перекусить по дороге. Вариант для всех Со временем появилась расширенная версия континентального завтрака, чтобы сгладить два главных его недостатка — сладкий вкус и быстрые углеводы. Теперь в меню допускается мясная и сырная нарезка, яйца (как в горячем виде, так и холодные вареные), йогурт, каша и хлопья. А к кофе добавились чай, сок и горячий шоколад.

Тренд на здоровый образ жизни и растительную кухню справился с еще одним минусом — обилием рафинированных ингредиентов и вредных насыщенных жиров. Поэтому современный континентальный завтрак можно сделать еще и полезным. Вместо белой муки в хлебе и выпечке применить цельнозерновую или овсяную, нутовую, миндальную. Привычный сахар заменить на нерафинированный тростниковый, кокосовый или сиропы — кленовый и топинамбура. Функцию сливочного масла на тостах успешно выполняет авокадо. Фруктовому соку, даже свежевыжатому, лично я предпочитаю более полезный смузи с зеленью — и сахара получается меньше, и он не так быстро всасывается в организм за счет клетчатки. Капучино, латте или какао получаются ничуть не хуже на растительном молоке. А вместо обычного йогурта я часто беру кокосовый и добавляю в него сезонные фрукты и ягоды.

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Когда выдается загруженная рабочая неделя, континентальный завтрак — моя палочка-выручалочка. Причем можно креативно "жонглировать" одними и теми же ингредиентами. Например, я заранее отвариваю яйца и небольшую грудку индейки, а также покупаю авокадо, салатные листья и руколу, томаты, моцареллу, цельнозерновой хлеб в нарезке и несколько круассанов. И каждое утро за считаные минуты придумываю что-то новенькое. Сегодня — тосты с яйцами, авокадо и латуком, завтра — круассан "Капрезе" с кольцами помидора и моцареллы, а также пряной руколой. Люблю и растительную версию — бутерброд с авокадо, томатом и зеленью. Кстати, если у вас окажутся под рукой семена чиа или льна, рекомендую посыпать их сверху. Еще один вариант — круассан с грудкой индейки, моцареллой, томатом и латуком. Такой завтрак можно есть как холодным, так и немного подогреть в микроволновке или духовке. Оставшиеся ингредиенты я использую в салаты. Бананово-овсяные безглютеновые маффины Однажды на нашей гастрономической вечеринке моя подруга попробовала эти маффины и с тех пор время от времени печет их в двух формах на неделю вперед, чтобы не думать каждый день о завтраке. Во-первых, они очень вкусные и как-то не надоедают. Во-вторых, две штучки — и ты как следует наелся. Тесто замешивается очень быстро, а хранятся маффины по пять дней. Причем их можно даже заморозить — так они "проживут" целых два месяца.

В этом рецепте два основных ингредиента — бананы и овсянка в виде муки и хлопьев. Для разнообразия я также добавляю ягоды — лучше всего, на мой взгляд, подходят замороженная черника и свежая клубника. Что нужно (на 12 штук) Бананы (небольшие, очень спелые) — 3 шт.

Овсяная мука — 155 г

Овсяные хлопья — 110 г

Нерафинированный тростниковый сахар Demerara — 55 г

Нерафинированное кокосовое масло в жидком виде — 55 г

Растительное молоко комнатной температуры (любое, кроме жирного кокосового) — 115 мл

Сироп топинамбура — 85 г

Натуральный ванильный экстракт — 1 ч. л.

Молотые семена льна — 2 ст. л.

Разрыхлитель — 1,5 ч. л.

Сода — 1 ч. л.

Молотая корица — 2 ч. л.

Морская соль — 1 щепотка

Кипяток — 6 ст. л.

Тыквенные семечки или измельченные грецкие орехи — для топинга

Форма для 12 маффинов Что делать Разогреть духовку до 165 °C. Поставить решетку в центр духовки. Промаслить форму для маффинов небольшим количеством кокосового масла или вложить в каждое отверстие по одноразовой бумажной форме.

Залить льняные семена кипятком и оставить на 10 минут — получится два "льняных яйца".

Почистить бананы, положить в миску и размять вилкой до однородного пюре с небольшими комочками.