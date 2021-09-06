Одной обороной войны не выиграть: как сражение под Ельней повлияло на срыв блицкрига

Алексей Исаев — о том, как 80 лет назад войсками Резервного фронта был освобожден знаковый для всех наступательных операций Великой Отечественной войны город

5 сентября 1941 года 19-я стрелковая дивизия полковника Александра Утвенко вошла в Ельню (Смоленская область) и совместно с частями 309-й и 120-й стрелковых дивизий к утру 6 сентября полностью овладела городом. А к 8 сентября советские войска вышли к основанию ельнинского выступа, встретили организованное сопротивление немецко-фашистских захватчиков, но закрепились на достигнутом рубеже. В начале войны сражение под Ельней стало символом успешной наступательной стратегии Советской армии.

Описание Бойцы 19-й стрелковой дивизии полковника Александра Утвенко с трофеями, захваченными под Ельней, 10 сентября 1941 года © Министерство обороны РФ/CC BY 4.0

Эта страница Великой Отечественной войны, с одной стороны, хорошо известна, с другой — окружена рядом легенд и стереотипов. Легенды об операции под Ельней Во-первых, Ельня не являлась первым освобожденным Красной армией городом. Великие Луки (ныне входят в Псковскую область) были освобождены советскими войсками еще 19 июля 1941 года. Правда, враг вновь оккупировал этот город несколько более месяца спустя — 25 августа. В случае с Ельней город удерживался советскими солдатами ровно месяц, но 6 октября 1941 года он все-таки тоже был занят противником в ходе общего наступления немецких войск на Москву — операции "Тайфун". Поэтому, когда говорят, что Ельня была освобождена и удерживалась дольше других населенных пунктов, — это не верно. Оккупация продолжалась вплоть до 1943 года. Еще одним распространенным мнением является то, что рождение советской гвардии было связано именно с Ельней. Так ли это? Приказом Наркома обороны №308 от 18 сентября 1941 года гвардейские звания были присвоены четырем стрелковым дивизиям Красной армии, но лишь одна из них участвовала в освобождении Ельни. Рождение советской гвардии — это скорее плод всего Смоленского сражения, а не только события, происходившие под отдельно взятым небольшим городком. Хотя справедливости ради уточню, что вторая волна присвоения гвардейских званий коснулась еще двух воевавших под Ельней соединений: 107-й и 120-й стрелковых дивизий — они стали соответственно 5-й и 6-й гвардейскими стрелковыми дивизиями.

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Ельнинская операция была далеко не единственной наступательной миссией советских солдат летом и в начале осени первого года Великой Отечественной войны. Результативность операций, конечно, существенно различалась — некоторые из них стали "забытыми сражениями". А некоторые, как контрнаступление Северо-Западного фронта под Старой Руссой (Новгородская область) в августе 1941 года, оказывали существенное влияние на развитие событий и ход войны. Значение операции Что же заставляет нас по-особому относиться к боям под Ельней? В первую очередь это связано с маршалом Победы Георгием Жуковым, возглавлявшим тот самый Резервный фронт, который дал бой за Ельню в решающие дни. Именно под Ельней отрабатывалась тактика наступательных действий Советской армии, без которой невозможно было эффективное противостояние противнику в дальнейшем — одной обороной войны никогда не выигрывались. На момент захвата Ельни немцами это был важный узел дорог на Смоленском направлении. Железнодорожная магистраль Минск — Москва уже была перехвачена в районе города Ярцево (также Смоленская область) немецкой 3-й танковой группой Германа Гота. Оставалась еще одна железнодорожная линия, от узловой станции Занозная через Ельню на Смоленск. Она была перехвачена прорывом к Ельне частей 2-й танковой группы Гейнца Гудериана. Так советские войска в районе Смоленска оказались в крайне сложном положении, фактически в полуокружении. С другой стороны, у германского командования не было сил на решение одновременно двух задач — удержания Ельни и замыкания кольца под Смоленском. Советские контратаки сковали значительные силы противника под Ельней. На тот момент этот город был самым восточным пунктом, которого достиг вермахт на всем советско-германском фронте. Плечо подвоза боеприпасов составляло ни много ни мало 450 км. Все это позволяло атаковать соединения немецкого 46-го танкового корпуса с надеждой на успех или, во всяком случае, с надеждой на ощутимые потери для врага. Аналогичная тактика предпринималась и под Ярцево.

Результатом этих наступательных действий стало временное затягивание боев под Смоленском, а вскоре удается добиться и смены стратегии "Барбароссы", которая была изначально рассчитана на "молниеносную войну". Теперь вермахт останавливается в нескольких сотнях километров от Москвы и разворачивается в сторону флангов. Часто этот ход называют роковой ошибкой Адольфа Гитлера и высшего германского руководства. Наступление на Москву было отложено на осень. Новый план Тем временем — в августе 1941 года — бои под Ельней не затихают. Они переходят в новую плоскость — подвижные соединения Гудериана сменяются пехотными дивизиями. Они сильнее и многочисленнее, но вынужденная пассивность и растягивание по фронту делают их уязвимыми для советских войск. Собственно Ельня, где действовала 24-я армия генерала Константина Ракутина, была частью общего наступления, медленно, но верно выбивавшего подготовленный личный состав немецких дивизий, нацеленных на Москву. Позже воевавшие под Ельней немцы сравнивали огонь советской артиллерии в те дни с ожесточенными обстрелами на Западном фронте в Первую мировую войну. 21 августа 1941 года Георгий Жуков приказывает прекратить наступление Советской армии и подготовить новую наступательную операцию к 29 августа. К ней привлекли девять дивизий (около 60 тыс. человек личного состава, до 800 орудий и минометов, 35 танков), были проведены кадровые перестановки. "За бездеятельность и невыполнение боевых приказов" от командования 19-й стрелковой дивизией отстраняют генерал-майора Якова Котельникова, а на его место (формально генеральская должность) назначают майора Александра Утвенко, ранее командовавшего полком той же дивизии.

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