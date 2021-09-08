"Капитуляции города не требовать": как начиналась блокада Ленинграда

Описание Оборона блокадного Ленинграда, осень 1941 года © Berliner Verlag/Archiv/picture alliance via Getty Images

80 лет назад, 8 сентября 1941 года, замкнулась блокада Ленинграда. В этот день подразделениями 20-й моторизованной дивизии немецкой группы армий "Север" был захвачен Шлиссельбург (Петрокрепость) и окончательно прервано сухопутное сообщение Ленинграда с Большой землей. Началась почти 900-дневная блокада города на Неве, беспрецедентная в истории Второй мировой войны. Очевидная цель Ленинград являлся логичной и очевидной целью германского вторжения. Во-первых, там были сосредоточены важнейшие промышленные предприятия военного назначения — выпускались танки, минометы, орудия морской артиллерии, в городе находилось два завода авиапромышленности. Советское руководство еще с 1920-х годов осознавало опасность для Ленинграда, близко расположенного к границам страны. Однако рабочие руки для высокотехнологичных производств можно было найти именно здесь, в бывшей столице Российской империи. Вторым фактором, определявшим Ленинград как приоритетную цель при вторжении в СССР, был Балтийский флот. Экономика Третьего рейха зависела от перевозок шведской железной руды по Балтийскому морю, соответственно, действия советского флота на морских коммуникациях требовалось остановить практически любой ценой.

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Помимо этих вполне рациональных причин включения Ленинграда как приоритетной цели в план "Барбаросса", в Третьем рейхе существовали еще и другие цели покорения и использования завоеванных территорий. Здесь стоит помнить, что в отличие от войн прошлого гитлеровская Германия стремилась уничтожить население СССР и Восточной Европы. Уже на момент начала войны существовал План голода, предусматривающий изоляцию промышленных районов СССР от производящего продовольствие юга России и Украины — предполагалось все вывозить в оккупированную Европу. В отношении Ленинграда этот план имел особое значение, поскольку город изначально требовал подвоза продовольствия извне. Если, например, такой крупный город, как Киев (также входил в приоритет плана "Барбаросса"), находился в сельскохозяйственном регионе, то Ленинград окружали леса и болота. С началом войны с СССР первоначальные установки "Барбароссы" были подтверждены и даже усилены. Выяснилось, что Ленинград выпускает тяжелые танки КВ, с поражением которых немецкая армия испытывала в первый год войны серьезные проблемы. Это повышало приоритетность задачи по захвату города и соответствующего завода. Также проявил себя ожидаемый, но остававшийся до последнего момента загадкой финский фактор. Еще до 22 июня 1941 года началось совместное планирование вторжения в СССР финским и немецким военным командованием. В ночь на 22 июня германские минные заградители выходили из финских шхер. Вступление Финляндии в войну стало уже делом времени и привязывалось к прорыву вермахта к Западной Двине. В июле 1941 года началось наступление финской армии к северу от Ленинграда, но к концу августа оно было остановлено на рубеже Карельского укрепрайона.

Описание Отряд ополченцев по дороге на передовую, Ленинград, лето 1941 года © Александр Михайлов/ТАСС

Советское верховное командование, как я уже упоминал, понимало положение Ленинграда и уделяло ему особое внимание. Для управления войсками было создано Северо-Западное направление, которое возглавил маршал Климент Ворошилов, пользовавшийся большим доверием лично Иосифа Сталина еще со времен Гражданской войны и совместного участия в обороне Царицына. Командование этого направления к концу августа могло записать в свой актив упорную оборону Лужского рубежа, контрудар под Сольцам и, с некоторыми оговорками, контрудар под Старой Руссой. Однако на рубеже августа и сентября была допущена существенная промашка. Разведка не сработала В июле 1941 года Гитлером принимается решение о приостановке наступления на Москву с поворотом в сторону флангов. Для Ленинграда это означало резкое усиление группы армий "Север" танками и авиацией — 39-й моторизованным корпусом и 8-й авиационным корпусом, передававшимся из группы армий "Центр". Причем 8-й авиакорпус был соединением, специально подготовленным для взаимодействия с наземными войсками.

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Авиасоединение Вольфрама фон Рихтгофена обеспечило убийственный удар по советской обороне на новгородском направлении. И тут же, 24 августа, немецкое командование ввело в бой переданный из ГА "Центр" 39-й моторизованный корпус, появление которого в течение недели оставалось незамеченным даже советской разведкой. Конечно, в случае своевременного получения данных о появлении целого моторизованного корпуса, а это около 50 тыс. человек, в район поселка Мга и городка Тосно можно было бы направить танковые резервы Ставки, в том числе за счет снятия их с московского направления. Но нужно понимать, что корпус могла обнаружить разве что радиоразведка уровня развития 1943–1944 года, а не 1941-го. Так или иначе, при принятии решений советская сторона исходила из неверной оценки противника. Обнаружение 39-го корпуса только 31 августа не давало времени на переброски по железной дороге сопоставимых ситуации резеров. Были приняты некоторые спешные меры в конце августа и начале сентября, но они уже запоздали. Эвакуация оборудования ленинградского Кировского завода, выпускавшего танки КВ, была фактически сорвана. Именно дивизия 39-го корпуса замкнула кольцо блокады 8 сентября 1941 года. В кольце блокады оказалось 2 млн 484,5 тыс. человек. Некоторые утверждают, что город следовало сдать и тем самым избежать трагедии блокады. Но, думаю, такие утверждения являются следствием незнания фактов. В приказе ГА "Север" от 28 августа 1941 года прямым текстом указывалось: "Ленинград должен быть взят в как можно близко прилегающее к городу кольцо блокады, что сэкономит силы. Капитуляции города не требовать". Генерал-фельдмаршал Вильгельм фон Лееб, командующий ГА "Север", в те дни писал, что группа армий снабжается по одной железнодорожной магистрали и кормить миллионный город он не собирается. Впоследствии были даны указания встречать прорывающиеся из Ленинграда голодные толпы пулеметным огнем и минными полями, невзирая на пол и возраст. 12 октября 1941 года все эти решения были закреплены указанием Гитлера: "Капитуляция Ленинграда, даже если таковая будет предложена противником, не будет принята".

Описание Советские истребители над территорией осажденного Ленинграда © Всеволод Тарасевич/ТАСС