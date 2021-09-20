Психологическая помощь: мода, блажь, необходимость?

Ирина Знаменская — о том, как понять, нужно ли идти к психологу, и об инструментах для самопомощи

В последние пять лет по крайней мере в больших российских городах и в массовой культуре активно стала обсуждаться психотерапия, при этом однозначного отношения к ней нет. Полярные позиции можно обозначить примерно так: "Это блажь, займись работой и не ной" либо "Это твоя обязанность перед близкими — заниматься своим ментальным здоровьем". Кажется, ни один из подходов не является сбалансированным. Попробуем разобраться, для чего вообще можно пойти к психологу.

Разница в понятиях В России термины несколько отличаются от общемировых. Психотерапевтами называют только врачей, прошедших ординатуру по соответствующей специальности, при этом клинические психологи могут заниматься психотерапией, но не называться психотерапевтами. Психологи без клинической специализации могут заниматься только консультированием, но, по сути, в разных подходах (это дополнительное образование после базовой магистратуры) практикуют то, что в мире принято называть психотерапией. Таким образом, есть путаница в терминологии, но что важно знать потенциальным клиентам: у специалиста должно быть базовое психологическое или медицинское образование не ниже специалитета, дополнительное образование в одном из психотерапевтических подходов (не менее 500 часов), регулярное повышение квалификации — не стесняйтесь спрашивать о документах. В статье для обозначения работы с психологом используется слово "психотерапия". Продолжение

"Психотерапия — это блажь" Один из самых распространенных аргументов в споре: раньше психологов не было и всё было в порядке. Удивительно, что то же самое говорят и об онкологических заболеваниях. Но правда, к сожалению, в том, что многие заболевания и расстройства ранее просто не диагностировались. С теми же психологическими проблемами тогда люди справлялись как могли (а многие делают это и сейчас): злоупотребляли алкоголем, становились трудоголиками, заглушали неприятные чувства с помощью самоповреждающего или рискованного поведения, срывались на близких и подчиненных, избегали перемен, а более уязвимые и менее стойкие просто погибали. Конечно, работа с психологом нужна не всем, и существует много способов справляться с трудными ситуациями: поддержка близких, полноценный отдых, хобби, медитации, религиозный опыт, физическая активность — на различный вкус и цвет. При этом все-таки есть ситуации, в которых психотерапия перестает быть блажью, а становится необходимостью. В частности, необходимо обратить внимание на следующие моменты: не могу делать то, что обычно давалось легко;

случилась беда, нужно опереться на что-то;

не умею общаться / справляться с тревогой / адаптироваться к новым ситуациям;

испортились отношения с близкими, хочу понять, как можно их наладить;

совершаю поступки, которые мне не нравятся, но не могу иначе;

хочу жить по-другому, но не знаю, как этого достичь. Адаптация к переменам и/или неудовлетворительное состояние Если вы замечаете длящиеся больше двух недель необычные физические или психические симптомы, например рассеянное внимание, забывчивость, проблемы со сном и аппетитом, снижение работоспособности, подавленность или гневливость, — это повод обратиться к психиатру.

Конечно, не всегда причину такого состояния нужно искать глубинно. К примеру, рассеянность внимания объяснима с точки зрения эволюции: человеку сегодня приходится обрабатывать гораздо больше информации, чем прошлым поколениям, а мозг и органы чувств принципиально не изменились. До какого-то момента мы выдерживаем бесконечный бег, потому что молоды и здоровы, но потом словно что-то ломается и требуется передышка, при этом работоспособность падает. Также в череду объективных причин попадают: травма головы, болезнь или смена климата. Но иметь желание повысить жизнестойкость или гибкость — это естественно, ведь хорошо быть лучшей версией себя. В таком случае психиатр может назначить поддерживающую фармакотерапию и предложить обратиться к психологу, который в свою очередь поможет структурировать жизнь с учетом новых обстоятельств или разобраться с глубинными причинами нового (нежелательного) состояния. Отмечу, также будут к месту любые функциональные альтернативы, если человек их уже открыл для себя: любимые занятия, духовные практики, физическая активность и т.д. При этом, если речь идет о резких переменах в жизни — внезапных или даже запланированных, грустных или радостных, — людям чаще всего нужно время на адаптацию. В беседах с психологом выявляются сильные стороны, на которые можно опереться, "вентилируются" эмоции (словно проветрить душную комнату — разговаривая о своем состоянии, мы выпускаем пар), которые могут мешать принимать рациональные решения и заставлять страдать. Есть несколько простых в использовании методик, диагностирующих состояние человека, онлайн-версии которых можно найти в интернете: шкала депрессии Бека: 21 вопрос о симптомах депрессии;

шкала ситуативной тревожности Спилбергера — Ханина: 20 пунктов о симптомах тревожного расстройства. Если подсчет баллов по этим методикам показывает высокий уровень выраженности депрессивной/тревожной симптоматики, то следует прибегнуть к профессиональной помощи. Трудности в общении Каждый человек несет эмоциональный багаж, связанный с межличностными отношениями, из детства. Здорово, если повезло и нет проблем ни с доверием, ни с пониманием собственных чувств, ни со следованием общим правилам. Чаще же случается так, что функциональное поведение в детстве (не высовываться, чтобы не наказали; быть хорошей и очень стараться во всем, чтобы похвалили и любили; смириться с тем, что ты гадкий утенок и вся в отца) в какой-то момент перестает помогать адаптироваться к ситуации, а зачастую, наоборот, приносит только боль. При этом новых стратегий в чемодане нет.

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