"Я не в ресурсе": как справиться с психологическим выгоранием

Каждое взаимодействие оценивается по десятибалльной шкале по двум параметрам: важность и удовольствие. Так, звонок маме может оцениваться на 8/10 по важности и 2/10 по удовольствию, а встреча с подругой на 3/10 по важности и 9/10 по удовольствию. В результате наблюдений можно спланировать дальнейшую социальную активность и подстраховаться там, где вы уже знаете, что потеряете силы и энергию. Подстраховкой могут быть очень простые действия: компенсировать неприятный звонок прогулкой в красивом месте или готовкой еды во время разговора, окружить себя комфортом и обязательно поставить ограничение по времени ("прости, батарейка сядет через пять минут / мне надо бежать по делам / очень устала и хочу лечь спать пораньше").

Еще одна деятельность в рамках протокола — подключить к неприятным обязанностям других людей. Когда нет сил, прямо попросить о помощи или сказать о своей потребности побыть в одиночестве, обозначив время и сделав ситуацию прозрачной. Стоит, например, сказать в таком случае: "Я не обиделась, просто устала, мне нужно немного побыть одной, а через час/день/такой-то промежуток времени я вернусь и смогу продолжить общение". Это уважительно по отношению к собеседнику и очень сэкономит ваши силы, которые в противном случае могут быть потрачены на выяснение отношений.

Уставать от общения — естественно. Ресурсы внимания истощаются, и их важно восполнять, и это не всегда напрямую связано с оппонентами и их качествами.

