"Я не в ресурсе": как справиться с психологическим выгоранием

На уроке химии 15 лет назад моя учительница проиллюстрировала понятие валентности так: взяла четырех учеников за руки крепко-крепко, они не могли оторваться, и предложила повторить то же худенькой ученице — у той получилось удержать только двоих. Валентность — это буквально способность атомов образовывать связи, а в контексте общения это понятие становится удобной метафорой, позволяющей понимать различия между людьми. Кого-то постоянное нахождение в обществе, много близких связей, социальная активность напитывают — допустим, их валентность равна четырем, а кого-то выматывают — их валентность — единица. То есть там, где одни черпают энергию, другие ее теряют.

Первых называют экстравертами: им сложно оставаться наедине с собой, активность направлена вовне, им нужно подтверждение собственного существования от других людей. Вторых называют интровертами: по умолчанию им комфортнее быть в одиночестве, а любое взаимодействие требует сил и дополнительной подготовки. "Я в моменте", "будь в потоке", "я сейчас не в ресурсе" — эти фразы настолько часто используются модными околопсихологическими специалистами, что уже стали мемами. Но в каждой шутке есть доля правды, и на серьезный вопрос о ресурсах для общения я получила похожие ответы от людей разных профессий (от инженера до художницы, от архитектора до исследовательницы) и довольно широкого диапазона возрастов (от 20 до 40 лет). Это люди с непохожей валентностью, но поразительно, насколько их ответы не зависели от экстра- и интровертированности. "Я не в ресурсе": Признаки чувство опустошения;

никуда не хочется идти, нет возможности приложить усилия ни к чему;

нет сил разговаривать даже с близкими;

не получается слушать собеседника, "отключается" мозг, смысл слов не улавливается;

низкий порог раздражительности: любой звук или касание могут вызвать гнев;

физическая боль в теле, ломота, сонливость;

потеря любознательности, любопытства, интереса к чему-либо. Причины Бессмысленная деятельность: часто это связано со сбором документов, беготней из кабинета в кабинет в разных инстанциях, поверхностными разговорами с большим количеством людей, когда личностного смысла в этом нет, а только необходимость.

Нет отдачи: много вкладывалось сил во что-то, а желаемый результат не достигнут или не видно конца работы.

Нет взаимности: ощущение использованности, когда собеседник сливает напряжение, но не беспокоится о чувствах другого. Именно поэтому, например, психологам запрещено иметь больше двух часов волонтерских приемов в неделю: без оплаты легко выгореть — это не дружеское взаимное общение, а одностороннее.

Глубокое интенсивное многочасовое общение: у преподавателей, обучающих специалистов, у многих других после встреч с друзьями, с которыми давно не виделись. Казалось бы, это противоположность перечисленным ранее причинам, но и здесь ситуация требует большого количества внимания, которое истощается, хотя есть и смысл, и взаимность, и отдача.

Сильные эмоциональные встряски: неожиданные события (в том числе позитивные), болезни свои и близких, ссоры. Способы восполнить ресурс Связать бессмысленную деятельность с ценностями: например, я бегаю по инстанциям, потому что хочу помочь ребенку поступить в университет мечты, я не зря все это делала. Люди, которые мне нагрубили, не будут в моей жизни вечно, и я выдержу эти пятиминутки ненависти, потому что они приближают меня к цели.

Нет отдачи: взять паузу и расслабиться. Закрыться в спальне и выспаться. Надеть мягкую удобную одежду без швов, создать себе максимальный комфорт. После отдыха проверить еще раз факты, оценить ситуацию и принять взвешенное решение, необязательно в одиночку. Важно помнить, что в стрессе (и истощении) способность к принятию решений снижается. И потратив время на отдых, возможно, получится парадоксально быстрее завершить необходимое.

Нет взаимности: по возможности сократить общение с людьми, которые "высасывают" энергию и не дают взамен ничего. После таких контактов побыть наедине с собой или с поддерживающими близкими, символически вернуть собственную ценность и значимость. Осмыслить, что полезного можно почерпнуть из такого выматывающего контакта, раз уж он произошел.

После душевных бесед иногда хочется помолчать и осмыслить все сказанное, прочувствованное. Я люблю структурировать такой опыт в постах и фотографиях в соцсетях: к ним приятно вернуться спустя время и вспомнить прекрасные моменты контакта с близкими по духу людьми — это некие капсулы радости для меня. В то же время для создания этих капсул мне нужно взять паузу и побыть одной, помолчать, расслабиться и отпустить внимание. Можно даже посмотреть "незамысловатые" ток-шоу или сериалы без глубокого смысла, "позалипать" в игрушке на телефоне или компьютере, главное, не принимать решений (даже о том, что именно выбрать на ужин) и не напрягать силу воли.

В сильных эмоциональных встрясках важно найти опору и подчеркнуть для себя нечто неизменное — чаще всего это связь с близкими, которые могут помочь словом и делом, поддержать, подстраховать. Другие люди и ресурс на общение В протоколе лечения депрессии с доказанной эффективностью (Lejuez et al., 2011) один из ключевых пунктов — это контакты с людьми. На одной из сессий выявляются социальные факторы, которые могут усугублять или улучшать состояние: например, клиенты замечают, что всякий раз после звонка родителям у них резко пропадают силы, а после встречи с подругой, наоборот, настроение улучшается.

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