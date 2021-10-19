Госсекретарь, у которого ТАСС однажды "перехватил сенсацию": в США умер Колин Пауэлл

В понедельник, 18 октября, в военном госпитале в вашингтонском пригороде Бетесда на 85-м году жизни из-за осложнений, вызванных COVID-19, умер Колин Пауэлл. Он был первым афроамериканцем, который возглавил Комитет начальников штабов вооруженных сил США, а затем в начале 2000-х занял должность госсекретаря. Четырехзвездный генерал стал умелым дипломатом, однако не обошлось в его карьере и без ошибок, последствия которых весь мир расхлебывает до сих пор.

Описание Колин Пауэлл © AP Photo/Kenneth Lambert

Возможно, этим отчасти объясняется разочарование Пауэлла в большой политике, в том числе во внутренней политике США, которое он даже не пытался скрывать. Последней каплей для него стало нападение сторонников Дональда Трампа на Конгресс в январе нынешнего года. "Я больше не могу считать себя приверженцем Республиканской партии. Я вообще не могу считать себя приверженцем чего-либо, — признавался он в интервью телекомпании CNN. — Я просто гражданин, который всю жизнь голосовал и за республиканцев, и за демократов. А теперь я просто слежу за тем, что происходит в моей стране, и партии меня не интересуют". Солдат и дипломат Результаты деятельности Пауэлла на посту госсекретаря в первой администрации Джорджа Буша — младшего более чем противоречивы. Во многом его имя ассоциируется с нападением США на Ирак и свержением режима Саддама Хусейна, якобы пытавшегося создать у себя оружие массового уничтожения (ОМУ). Однако известно, что Пауэлл как человек, побывавший на войне, до последнего сопротивлялся этой авантюре и предлагал давить на Багдад с помощью санкций. Его нельзя было назвать голубем, но роль миротворца ему подходила больше, нежели какая-то другая. Вспоминаю, как в апреле 2001 года Пауэлл организовал в Ки-Уэсте (штат Флорида) переговоры по Нагорному Карабаху между лидерами Азербайджана и Армении под эгидой Минской группы ОБСЕ. Дипломаты рассказывали тогда, какие усилия ему пришлось приложить, чтобы уговорить приехать туда президентов Гейдара Алиева и Роберта Кочаряна. Вместе с одним из моих коллег мне довелось освещать ту встречу, проходившую на самом южном острове архипелага Флорида-Кис в Малом Белом доме — бывшей зимней резиденции 33-го президента США Гарри Трумэна.

Описание С президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым во время переговоров по Нагорному Карабаху, 3 апреля 2001 года © AP Photo/Wilfredo Lee

Несмотря на личное участие Пауэлла, переговоры шли крайне тяжело и вызвали повышенный интерес даже у простых американцев. А для жителей Ки-Уэста, совсем уж неискушенных во внешней политике, они стали настоящим событием. В один из свободных вечеров местная туристическая компания вызвалась отвезти на корабле всех съехавшихся туда иностранных журналистов поплавать с маской на коралловых рифах во Флоридском проливе. По пути довелось услышать забавный диалог между капитаном судна — молодым загорелым парнем — и его подружкой, выполнявшей роль палубного матроса.

На эту тему Умер бывший госсекретарь США Колин Пауэлл

Девушка поинтересовалась, по какому случаю организован пресс-вояж, и получила от своего собеседника исчерпывающий ответ: "Наш новый госсекретарь, этот черный парень — забыл, как его зовут, — пригласил сюда президентов двух маленьких воюющих друг с другом государств, чтобы помирить их". Пояснения полностью удовлетворили помощницу, и она продолжила приготовления к снорклингу. А мы на следующий день уже задавали вопросы на пресс-конференции Пауэллу, организованной там же, на Ки-Уэсте, под открытым небом. Кстати, он всегда с уважением относился ко всем журналистам, в том числе и из нашего агентства, даже если их действия не совсем соответствовали его планам. Вскоре после того, как вашингтонское представительство ТАСС в декабре 2001 года первым в мире сообщило со ссылкой на свои источники о намерении США выйти из российско-американского Договора по ПРО от 1972 года, один из моих коллег столкнулся с Пауэллом на дипломатическом приеме. Узнав, что перед ним корреспондент ТАСС, госсекретарь заявил: "Вы, ребята, перехватили мою сенсацию". Республиканец на стороне демократов Колин Пауэлл родился в нью-йоркском Гарлеме в семье иммигрантов с Ямайки. В колледже выбрал военную стезю, записался в армию и окончил Школу рейнджеров в Форт-Беннинге (штат Джорджия). После войны во Вьетнаме, где он дважды был ранен, учился в столичном Университете Джорджа Вашингтона и получил степень магистра по курсу делового управления. Затем работал на различных должностях в Пентагоне и Белом доме. Занимал пост помощника президента по национальной безопасности в последний год правления Рональда Рейгана, а при Джордже Буше — старшем возглавил Комитет начальников штабов вооруженных сил США. В этом качестве руководил американским вторжением в Панаму в 1989 году, закончившимся арестом генерала Мануэля Норьеги, и операцией "Буря в пустыне" в 1991-м, известной также как "первая война в районе Персидского залива". После нее Пауэлл стал едва ли не национальным героем, а рейтинг его личной популярности зашкаливал за 70%.

Описание Во время встречи с журналистами в Пентагоне, перед вторжением в Панаму, 20 декабря 1989 года © AP Photo/Doug Mills

Неудивительно, что в 1996 году его прочили в кандидаты на пост президента, тем более что он мог рассчитывать на поддержку любой из партий. Считается, что лишь в 1997-м он открыто заявил о принадлежности к республиканцам. Позже, уже будучи госсекретарем при Буше-младшем, ему пришлось шагать по жизни вместе с отъявленными неоконсерваторами, в том числе вице-президентом Ричардом Чейни и шефом Пентагона Дональдом Рамсфелдом, но сам он всегда придерживался достаточно умеренных, скорее центристских взглядов. Не случайно в 2008 и 2012 годах он поддержал кандидатуру Барака Обамы на пост президента США, а в 2016-м и 2020-м голосовал за Хиллари Клинтон и Джо Байдена. Про Трампа он говорил, что это для Америки "национальный позор". Пятно на мундире Пауэлл подал в отставку и ушел из администрации Буша-младшего в 2005 году, раздосадованный и опустошенный после американской военной кампании в Ираке. Международные инспекторы не нашли там никакого ОМУ. По сути, ЦРУ и другие спецслужбы подставили госсекретаря, когда в феврале 2003 года вручили ему для демонстрации с трибуны ООН пробирку с каким-то белым веществом — "доказательство" создания режимом Саддама Хусейна биологического оружия. Однако ответственность за эту ошибку в конечном итоге нес он сам, и цена этой ошибки была слишком велика.

На эту тему Биография бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла