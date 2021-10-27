Цифровой детокс: сбой Facebook как осознанная необходимость

Осенью 2021-го социальная сеть Facebook зависла почти на семь часов. При более чем 3 млрд аккаунтов по миру это, конечно, не могло пройти незамеченным — пользователи издали миллиардоголосый крик. Акции Facebook упали, так что несчастный Марк Цукерберг стал беднее аж на $7 млрд (которые позднее, как обычно, начали отрастать обратно).

Хотя сбой относительно быстро починили, он вызвал горячие обсуждения в средствах массовой информации, блогах и в самом Facebook (когда он ожил): самый масштабный сбой… это ужасно… кто виноват… что делать… это хакеры или технический сбой… как же мы стали зависимы… в чем причина такой уязвимости… что будет дальше… как защитить мир от дальнейших падений нашего дорогого ФБ… На мой взгляд, это все нерелевантные вопросы и темы обсуждения. Почему обсуждать нужно не это Этот конкретный сбой (кстати, не самый масштабный) имел причиной, конечно, не нападение хакеров и не происки тайных злодеев, а, как обычно, человеческий фактор: кто-то в Facebook неверно переписал таблицы маршрутизации, в результате чего его сеть (которая больше Интернета многих стран) долгие часы не пропускала трафик вовне, то есть не была видна снаружи. Это обычная человеческая ошибка, да и не первая. Эта оплошность (а у нее наверняка есть имя и фамилия, хотя Цукерберг их нам не выдаст), конечно, показывает нам, что такое настоящая технологическая сингулярность — ошибка одного человека может сейчас повлиять на жизнь миллиардов людей. Но она показывает и нечто другое, более тревожное. Сбои массовых платформ — или, как сейчас модно говорить, экосистем — были всегда. В 2008 году, например, Facebook "лежал" почти сутки; в 2019-м — 2 ч; в октябре 2021 года буквально через несколько дней после Facebook упал YouTube, после этого начал сбоить Instagram. Регулярно глючит маршрутизатор такси "Яндекса" и так далее. Стоит посмотреть на сервисы, которые отслеживают сбои популярных платформ, чтобы понять, что эти сбои — повседневная реальность.

Всякий раз миллионы пользователей безуспешно пытаются войти в аккаунт, получить необходимый запрос и спрашивают друзей и коллег, видят ли те на своих экранах то же самое, озадачиваются, приходят в ярость или испытывают страх. Эти сбои будут происходить и дальше. Более того, они будут учащаться. Никто не может существовать без сбоев Если одна из главных мировых компаний с ее десятками тысяч программистов, триллионной капитализацией и 3 млрд пользователей не может существовать без сбоев, то кто же тогда может? Никто не может. И причины здесь не в Facebook. Всякая область человеческой деятельности имеет склонность к усложнению. Если в начале ХХ века автомобиль можно было собрать на коленке, в частном гараже, из сотни деталей, то сейчас нечего и соваться на этот рынок без миллиарда в кармане и сотен инженеров в офисе — в современной машине десятки тысяч деталей, а у автомобильного концерна сотни технологических поставщиков. Та же история с поисковиками, которые в начале 1990-х делали все кому не лень, на домашнем компьютере или университетском сервере. А сейчас нужно иметь несколько тысяч программистов, постоянно развивающих только ядро поисковой системы, не говоря уж про сервисы вокруг нее. Та же история, конечно, и с социальными платформами. Все усложняется по экспоненте — все быстрее и быстрее. Эта сложность сама по себе огромный фактор риска. В определенный момент она достигает некоего предела, за которым эту сложность не только трудно осознать, описать, но и контролировать. К сожалению, это мало кто сейчас понимает (сам Цукерберг, безусловно, понимает, но не американские сенаторы, которые регулярно вызывают его на ковер). Об иллюзии полного контроля над цифрой Стремление к тотальной цифровизации всего имеет своей основой иллюзию полного контроля над цифровой средой, которой подвержены многие убежденные цифровизаторы (прежде всего среди чиновников). В реальности современная цифровая среда настолько сложна, что никто не может контролировать и обезопасить ее полностью.

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