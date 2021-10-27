Цифровой детокс: сбой Facebook как осознанная необходимость

Осенью 2021-го социальная сеть Facebook зависла почти на семь часов. При более чем 3 млрд аккаунтов по миру это, конечно, не могло пройти незамеченным — пользователи издали миллиардоголосый крик. Акции Facebook упали, так что несчастный Марк Цукерберг стал беднее аж на $7 млрд (которые позднее, как обычно, начали отрастать обратно).
Хотя сбой относительно быстро починили, он вызвал горячие обсуждения в средствах массовой информации, блогах и в самом Facebook (когда он ожил): самый масштабный сбой… это ужасно… кто виноват… что делать… это хакеры или технический сбой… как же мы стали зависимы… в чем причина такой уязвимости… что будет дальше… как защитить мир от дальнейших падений нашего дорогого ФБ…
На мой взгляд, это все нерелевантные вопросы и темы обсуждения.
Почему обсуждать нужно не это
Этот конкретный сбой (кстати, не самый масштабный) имел причиной, конечно, не нападение хакеров и не происки тайных злодеев, а, как обычно, человеческий фактор: кто-то в Facebook неверно переписал таблицы маршрутизации, в результате чего его сеть (которая больше Интернета многих стран) долгие часы не пропускала трафик вовне, то есть не была видна снаружи. Это обычная человеческая ошибка, да и не первая. Эта оплошность (а у нее наверняка есть имя и фамилия, хотя Цукерберг их нам не выдаст), конечно, показывает нам, что такое настоящая технологическая сингулярность — ошибка одного человека может сейчас повлиять на жизнь миллиардов людей.
Но она показывает и нечто другое, более тревожное.
Сбои массовых платформ — или, как сейчас модно говорить, экосистем — были всегда. В 2008 году, например, Facebook "лежал" почти сутки; в 2019-м — 2 ч; в октябре 2021 года буквально через несколько дней после Facebook упал YouTube, после этого начал сбоить Instagram. Регулярно глючит маршрутизатор такси "Яндекса" и так далее.
Стоит посмотреть на сервисы, которые отслеживают сбои популярных платформ, чтобы понять, что эти сбои — повседневная реальность.
Всякий раз миллионы пользователей безуспешно пытаются войти в аккаунт, получить необходимый запрос и спрашивают друзей и коллег, видят ли те на своих экранах то же самое, озадачиваются, приходят в ярость или испытывают страх.
Эти сбои будут происходить и дальше. Более того, они будут учащаться.
Никто не может существовать без сбоев
Если одна из главных мировых компаний с ее десятками тысяч программистов, триллионной капитализацией и 3 млрд пользователей не может существовать без сбоев, то кто же тогда может? Никто не может. И причины здесь не в Facebook.
Всякая область человеческой деятельности имеет склонность к усложнению. Если в начале ХХ века автомобиль можно было собрать на коленке, в частном гараже, из сотни деталей, то сейчас нечего и соваться на этот рынок без миллиарда в кармане и сотен инженеров в офисе — в современной машине десятки тысяч деталей, а у автомобильного концерна сотни технологических поставщиков. Та же история с поисковиками, которые в начале 1990-х делали все кому не лень, на домашнем компьютере или университетском сервере. А сейчас нужно иметь несколько тысяч программистов, постоянно развивающих только ядро поисковой системы, не говоря уж про сервисы вокруг нее. Та же история, конечно, и с социальными платформами.
Все усложняется по экспоненте — все быстрее и быстрее. Эта сложность сама по себе огромный фактор риска. В определенный момент она достигает некоего предела, за которым эту сложность не только трудно осознать, описать, но и контролировать. К сожалению, это мало кто сейчас понимает (сам Цукерберг, безусловно, понимает, но не американские сенаторы, которые регулярно вызывают его на ковер).
Об иллюзии полного контроля над цифрой
Стремление к тотальной цифровизации всего имеет своей основой иллюзию полного контроля над цифровой средой, которой подвержены многие убежденные цифровизаторы (прежде всего среди чиновников). В реальности современная цифровая среда настолько сложна, что никто не может контролировать и обезопасить ее полностью.
Непредсказуемость динамики и направлений развития цифровой среды является ее объективной характеристикой.
Не существует и не будет существовать программного обеспечения (ПО) без ошибок и дыр в безопасности. Ускоряющийся темп внедрения и сокращение сроков тестирования все время снижают надежность ПО цифровых платформ.
Растущее разнообразие используемых платформ, приложений, устройств, протоколов создает так называемый комбинаторный взрыв в цифровой среде, не позволяющий владельцам программных систем предсказать все возможные комбинации условий, при которых могут возникать сбои и катаклизмы, дыры, атаки и утечки.
Существенную роль занимает и огромное количество самостоятельных игроков. Цифровые платформы и приложения к ним сейчас разрабатывают десятки тысяч компаний и миллионы разработчиков. Часть из них непрофессиональны, еще часть ленивы или злонамеренны.
Кроме того, в цифровом пространстве оперирует большое множество мошенников, манипуляторов и спецслужб. Они находят дыры в программном обеспечении устройств и платформ, взламывают протоколы доступа, производят специализированное ПО для их захвата.
Количество сбоев, утечек, зависаний в используемых программно-аппаратных комплексах, программных и аппаратных закладок, дыр и задних дверей для проникновения криминала и враждебных государственных операторов все время растет, что легко увидеть в СМИ. Соответственно растет и количество утечек персональных и государственных, а также коммерческих данных, количество украденной информации и денег граждан.
Сказанное означает, что цифровая среда постоянно создает все новые риски для безопасности людей и общества просто в силу своей растущей сложности. В реальности никто не может быть уверен в своей способности контролировать эту среду или обеспечить безопасность в ней. Всякий, кто обещает, что очередная компьютерная система будет абсолютно надежной и абсолютно защищенной, — либо шарлатан-втюхиватель, либо некомпетентный руководитель, обманутый своими айтишниками.
Внедрение цифры не снижает риски, а повышает их, а чтобы не рос ущерб от них, нужно готовиться и защищаться.
И это я еще ничего не сказал про воздействие этой среды на сознание, про цифровой пузырь смыслов, в который заключает нас социальная сеть, про прерывание мышления и выжигание мозга непрерывными оповещениями мессенджеров и т.п.
Главный "цифровой" риск
В общем, основной "цифровой" риск — не сбои компьютерных платформ (потому что это вовсе не риск, а неизбежность), а наша зависимость от них. Людям нужно осознание нашей уязвимости, создание рутины предосторожности, построение модели угроз, оценка рисков и методов их купирования — уже на этапе проектирования новых ИТ-систем. Сейчас это делается далеко не всегда, цифровизация растет, как бурьян.
Что же нам делать конкретно с Facebook? Главное — это не впадать в зависимость от него и его цифровых братьев и сестер. Кроме фактора сложности и неизбежности будущих сбоев есть еще фактор политической ангажированности мировых медийных платформ и фактор "тропизма экосистемы" — настойчивого стремления занять весь выделенный объем нашего внимания, времени и денег, повысить степень нашей цифровой зависимости. А нам нужно, наоборот, этот уровень понижать.
Пользователям необходимо сказать нет подиумному сознанию, отказаться от жизненного принципа "не заинстаграмил — значит, не было", перестать строить свою жизнь вокруг цифры, комментов, мессенджеров, лайков, просмотров. Тогда эта жизнь никуда не денется, если внезапно упадет та или иная коммуникационная платформа.
Государственным деятелям нельзя строить коммуникацию с коллегами и населением лишь на базе социальных сетей и мессенджеров, вообще строить ее исключительно на основе ИТ-платформ; а особенно чужих, заграничных. Потому что сбой — не самое страшное, есть еще риск намеренного "бана", идеологически мотивированного отключения, компрометации сообщений, подмены контента.
В общем, нам всем показан цифровой детокс, не инстаграмить после шести, не телеграмить до завтрака и т.п. Выйдите из цифрового сумрака.