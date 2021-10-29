Любитель или профессионал: где тонкая грань между автомобилистами

В последнее воскресенье октября в России отмечается День работников автомобильного транспорта, или просто — День автомобилиста. С одной стороны — обычный профессиональный праздник, у нас такие случаются чуть ли не ежедневно. Например, в субботу страна отметит День инженера-механика и День тренера, а в воскресенье еще есть и День сурдопереводчика. При всем уважении к этим специальностям, но автомобилист — это самая распространенная профессия в стране и мире.

Из СССР В Советском Союзе День работников автомобильного транспорта был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1976 года, а затем подтвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях" и отмечался в последнее воскресенье октября. И сегодня День работников автомобильного транспорта (День автомобилиста) традиционно отмечают в России, Белоруссии, на Украине в этот же день. Продолжение

Согласно аналитическому докладу Владимира Гимпельсона и Нины Вишневской из Центра трудовых исследований НИУ "Высшая школа экономики", больше всего россиян — около 14% — заняты всего в двух профессиях. Причем первая профессия — водитель — остается самой массовой в России на протяжении последних 15 лет (вторая — продавец, третья — школьный учитель). Сегодня 7% россиян, или 5 млн человек, ежедневно колесят по дорогам, перевозят грузы или пассажиров на профессиональной основе. Всего же в РФ больше 50 млн граждан имеют водительские права, а для кого-то вождение — это в какой-то мере и смысл, и стиль жизни. Такие разные В советские времена существовало вполне серьезное разделение — в "любительских" документах даже специальный штампик ставили: "Без права работать по найму". Потом перестали. Но путаница наступила с принятием в 2012 году закона "Об образовании" — всех, кто имеет права, объявили профессионалами. На мой взгляд, это не совсем справедливо — настоящий водитель должен уметь или хотя бы знать очень многое.

О слове За тысячелетия существования этой профессии не раз менялись названия специалиста: возница, извозчик, кучер, машинист, шофер, водитель, пилот... В любом случае это был человек, который управлял неким транспортом. Википедия скучно определяет "водителя" как "должность, специальность, профессия; человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и др.)". Другое, немного устаревшее название — "шофер" — произошло от французского слова chauffeur, что переводится как "истопник" или "кочегар" (в машинах с паровым двигателем в качестве топлива использовали уголь и дрова). Больше всего же мне понравилось определение из словаря Ушакова: "водителем" раньше называли человека, "являющегося руководителем, наставником, покровителем или вождем". Продолжение

Например, взял я здесь в руки "Профессиональный стандарт водителя грузового автомобиля", разработанный Министерством труда: книга из 65 страниц мелким шрифтом. Если честно, я не сумел прочитать и до половины, сломавшись на разделе "Необходимые навыки". Оставим в покое официальный документ; в конце концов, чиновники умеют любое живое слово превратить в мертвое, а обычное предложение — в кондовый, нечитаемый канцеляризм. Но все-таки что есть профессия водителя? Интересная работа, полная незабываемых, романтических приключений (вспомните отличные фильмы: "Живет такой парень", "Дело Румянцева", сериал "Дальнобойщики"), или тяжкий, не слишком хорошо оплачиваемый и не самый почетный труд? Истина, как водится, где-то посредине. В принципе, работа профессиональных водителей, как всем известно, подразделяется на несколько основных категорий. Личный водитель возит условного "начальника" (иногда семью), выполняет его поручения. Водитель-экспедитор осуществляет перевозку и доставку товаров (груза). Таксист транспортирует пассажиров. Водитель общественного транспорта управляет автобусом, маршрутным такси, трамваем или троллейбусом. Водитель грузового транспорта — развозит товары по городу или региону. Отдельно обычно выделяют дальнобойщиков — водителей большегрузного транспорта, которые перевозят грузы на большие расстояния по стране или за рубеж. Немного особняком также можно обозначить водителя спецтехники — он не просто водит спецтранспорт, но и выполняет определенные действия, для которых этот транспорт предназначен (роет-копает и так далее).

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Для работы в каждой из этих профессий надо соответствовать определенным требованиям, иметь права соответствующей категории или подкатегории — а их сейчас только для обычных машин (не считая спецтехники и разных мотоциклов) 13. Плюс на минус Теперь попробуем разобраться в достоинствах и недостатках профессии. К плюсам я бы отнес возможность путешествовать по разным городам и странам (но чаще их удается увидеть разве что "проездом"), довольно высокую зарплату (но далеко не для всех категорий), быстрое и доступное обучение (от трех месяцев в автошколе, экзамены и получение прав). При этом высокая востребованность профессии, ведь водители нужны всегда и везде. Думаю, любой обладатель прав самой распространенной категории В всегда сумеет устроиться на работу водителем — в такси, "личником" или в самый быстрорастущий сейчас сегмент по доставке товаров и продуктов на дом. Среди недостатков отмечу высокую ответственность за пассажиров или грузы, весьма ненормированный рабочий день (а у дальнобойщиков и вовсе командировки могут продолжаться неделями, правда, и платят соответствующе). Часто — не самые комфортные условия труда (например, не на всех дорогах оборудованы теплые туалеты). Кроме того, сидячая работа с годами может привести к некоторым заболеваниям (если регулярно не заниматься физкультурой). Также стоит помнить, что работа водителем, особенно в такси и общественном транспорте, подразумевает большой человеческий поток и вероятность возникновения конфликтов. Работодатели зачастую обращают особое внимание на опыт и аварийную историю. Для работы по многим водительским специальностям (см. выше) придется получить полноценное средне-специальное (как минимум) образование. При этом есть целый ряд качеств, необходимых для того, чтобы быть представителем этой профессии: ответственность, стрессоустойчивость, трудолюбие, а также способность сохранять концентрацию на протяжении долгого времени. Не помешает еще и умение разбираться в технике, ориентироваться на местности, хорошее пространственное воображение, способность принимать взвешенные решения в экстренных ситуациях... Не менее важны эмоциональная устойчивость и коммуникабельность. Перспективы Сейчас мир вокруг нас так быстро меняется, что часто возникает вопрос — а надолго ли вообще сохранится нужда в профессии водителя? Вдруг она скоро отомрет, как когда-то широко распространенные профессии кочегара, телеграфиста, машинистки… Тем более что вокруг только и разговоров, что про "автономный транспорт", "беспилотное такси".

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