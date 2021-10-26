Сверяя космические часы: о чем говорили главы национальных агентств в Дубае

Описание Стенд Роскосмоса на 72-м Международном астронавтическом конгрессе © Наталья Дмитрак/ТАСС

В Дубае стартовал 72-й Международный астронавтический конгресс. Это то мероприятие, где можно узнать об основных тенденциях и устремлениях мировой космонавтики, рассказать о своих достижениях и сверить часы с коллегами и соперниками. Для этого в первый же день форума прошла пленарная сессия глав космических агентств со всего мира. Космическая семерка Для участия в сессии были приглашены семь участников — Россия, США, Китай, Европейское космическое агентство, Канада, Япония и Индия. Наверное, это действительно все более-менее сильные игроки, к которым через несколько лет, вполне вероятно, могут присоединиться ОАЭ и Турция. Конечно, компания SpaceX по объемам космических достижений может поспорить практически с любой космической державой, но здесь речь исключительно о государственных агентствах как организациях, формирующих повестку на будущее.

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Приехать смогли почти все, разве что кроме руководителя NASA сенатора Билла Нельсона (присутствовала заместитель администратора NASA астронавт Памела Мелрой) и главы Китайского национального космического управления Чжана Кэцзяня. Но оба выступили посредством интернет-технологий — онлайн. Ожидаемый поворот Первое слово было за США. В выступлении Билла Нельсона практически ничего не говорилось про пилотируемую лунную миссию "Артемида", строительство лунной орбитальной станции Deep Space Gateway или миссию на Марс. Основой доклада стало модное в последнее время экологическое, социальное и корпоративное управление (ESG) — космические аппараты дистанционного зондирования Земли для изучения климатических изменений и "сохранения нашего общего дома". Изменение фокуса было предсказуемо еще сразу после победы демократов на президентских выборах в США. В их программе четко говорилось о "земных" приоритетах, а не о дальнем космосе. Впрочем, это не означает, что "Артемиду" или Gateway собираются закрывать, просто вряд ли эти программы будут получать какое-либо серьезное дополнительное финансирование. В худшем случае речь может идти о постепенной заморозке проектов. А ведь у Европейского космического агентства, Японии и Канады работа по проекту Gateway называлась в числе приоритетов. Эти страны рассчитывают на лунную орбитальную станцию, понимая, что такой проект невозможно реализовать в одиночку и только совместное участие может стать для них пропуском на Луну. Последующее выступление Пэм Мелрой немного сгладило эффект, но общее ощущение осталось — в ближайшие годы NASA не собирается на Луну или Марс, приоритетом становятся экологические программы на околоземной орбите. От "Науки" до "Вызова" Директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин разделил свое выступление на две части. В первой он рассказал о достижениях последнего года. В их число вошел запуск многофункционального лабораторного модуля "Наука" и его стыковка с Международной космической станцией (МКС), подготовка к запуску узлового модуля "Причал" и работа по проекту "Вызов".

Описание Макет многофункционального лабораторного модуля "Наука" © Наталья Дмитрак/ТАСС

Причем что касается последнего, глава Роскосмоса говорил только о технической стороне полета, о значимых для российской космонавтики деталях. Так, миссия была названа "моделированием и проработкой теоретически возможной ситуации с необходимостью оказания хирургической помощи на Международной космической станции". Опыт помог отработать подготовку участников за кратчайшее время и дал возможность проверить на практике способность полета на "Союзе" под управлением лишь одного командира корабля.

Среди основных миссий на следующий год были названы запуск посадочной станции "Луна-25" и европейско-российской марсианской миссии "ЭкзоМарс-2022". Россия продолжит формировать спутниковое созвездие "Сфера", в котором, судя по показанному слайду, будет пять телекоммуникационных группировок (сюда входит и широкополосный доступ в интернет на территории России и "интернет вещей") и пять группировок для дистанционного зондирования Земли. Продолжатся работы по созданию многоразовой ракеты-носителя "Амур-СПГ" с посадкой на собственные двигатели, и уже в 2022 году начнутся тесты прототипа сверхлегкой ракеты с возможностью посадки при помощи крыльев (по самолетному). Сходства и различия У Европейского космического агентства, Японии и Китая были анонсированы похожие миссии по получению грунта с космических объектов. Европа, судя по слайду, нацелилась на один из ледяных спутников Сатурна, скорее всего, Энцелад. Япония после двух удачных миссий по транспортировке осколков астероида заявила о миссии по забору грунта на Фобосе, а Китай анонсировал взятие проб с Марса к 2030 году. КНР поставила перед собой более чем сложную задачу. В настоящее время уже идет подобная совместная миссия NASA и ESA и будет завершена в лучшем случае в 2031 году (если все пойдет по плану). Реализовать такой проект до 2030 года, видится мне, для Китая будет крайне трудно. Тем интереснее будет наблюдать за этой попыткой.

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