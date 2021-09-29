Возможно ли сотрудничество: какие взаимные интересы могут быть у SpaceX и Роскосмоса

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин исключил прямое сотрудничество российской организации с компанией Илона Маска SpaceX. "Вряд ли возможно какое-то сотрудничество со SpaceX у наших организаций, потому что они — наши прямые конкуренты", — сказал он.

Думаю, здесь дело даже не в конкуренции (не только в ней), но и в вопросах национальной безопасности. Компании SpaceX просто не дадут на полную сотрудничать с российским космическим агентством из-за опасений утечки секретов и планов, ведь она занимается и американскими военными миссиями. В России ситуация схожая, поэтому по-настоящему плотное и активное взаимодействие этих компаний возможно разве что в параллельной реальности. А все-таки, если убрать политические противоречия, могли бы сотрудничать SpaceX и Роскосмос? В чем могла бы быть их выгода?

Взаимные интересы

Наверняка могли бы. Даже с прямыми конкурентами в космической отрасли стороны работают, если им не мешают политические запреты. Примером последних служит "поправка Вольфа" — в 2011 году Конгресс США принял закон, по которому американским организациям запрещены все возможные виды сотрудничества с Китаем в вопросах космоса.

Конкуренция же ведется в основном за рынок коммерческих запусков, а наука, пилотируемые программы, орбитальные станции и исследование дальнего космоса — как раз те аспекты, которые сближают страны и компании, дают возможность трудиться вместе.

SpaceX уже давно не небольшой стартап, а лидер мировой космической индустрии. По своим размерам компания может спокойно соперничать с Boeing или РКК "Энергия", а по возможностям — с любым из государственных космических агентств мира. SpaceX запускает больше ракет, чем NASA (даже если учитывать запуски, что SpaceX делает по контракту с NASA).

Кроме того, компания Маска пока что единственная в мире, кто обладает технологией возвращения ступеней ракет после орбитальных запусков. Есть подвижки в этом направлении еще и у компании Джеффа Безоса Blue Origin, но она пока способна вернуть на Землю только ступени после суборбитальных запусков, что предполагает гораздо меньшие размеры ракеты и не столь большие скорости, как у Falcon 9. Получить полную информацию о том, как работает технология SpaceX, хотели бы очень многие.