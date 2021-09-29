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Мнение

Возможно ли сотрудничество: какие взаимные интересы могут быть у SpaceX и Роскосмоса

КОТОВ Михаил
КОТОВ Михаил 
Научный журналист
Михаил Котов — о том, что нужно для успешного освоения космоса
Ракета-носитель "Союз-2.1б" Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС
Описание
Ракета-носитель "Союз-2.1б"
© Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин исключил прямое сотрудничество российской организации с компанией Илона Маска SpaceX. "Вряд ли возможно какое-то сотрудничество со SpaceX у наших организаций, потому что они — наши прямые конкуренты", — сказал он.

Думаю, здесь дело даже не в конкуренции (не только в ней), но и в вопросах национальной безопасности. Компании SpaceX просто не дадут на полную сотрудничать с российским космическим агентством из-за опасений утечки секретов и планов, ведь она занимается и американскими военными миссиями. В России ситуация схожая, поэтому по-настоящему плотное и активное взаимодействие этих компаний возможно разве что в параллельной реальности. А все-таки, если убрать политические противоречия, могли бы сотрудничать SpaceX и Роскосмос? В чем могла бы быть их выгода?

Взаимные интересы

Наверняка могли бы. Даже с прямыми конкурентами в космической отрасли стороны работают, если им не мешают политические запреты. Примером последних служит "поправка Вольфа" — в 2011 году Конгресс США принял закон, по которому американским организациям запрещены все возможные виды сотрудничества с Китаем в вопросах космоса.

Конкуренция же ведется в основном за рынок коммерческих запусков, а наука, пилотируемые программы, орбитальные станции и исследование дальнего космоса — как раз те аспекты, которые сближают страны и компании, дают возможность трудиться вместе.

SpaceX уже давно не небольшой стартап, а лидер мировой космической индустрии. По своим размерам компания может спокойно соперничать с Boeing или РКК "Энергия", а по возможностям — с любым из государственных космических агентств мира. SpaceX запускает больше ракет, чем NASA (даже если учитывать запуски, что SpaceX делает по контракту с NASA).

Кроме того, компания Маска пока что единственная в мире, кто обладает технологией возвращения ступеней ракет после орбитальных запусков. Есть подвижки в этом направлении еще и у компании Джеффа Безоса Blue Origin, но она пока способна вернуть на Землю только ступени после суборбитальных запусков, что предполагает гораздо меньшие размеры ракеты и не столь большие скорости, как у Falcon 9. Получить полную информацию о том, как работает технология SpaceX, хотели бы очень многие.

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Если этими техническими решениями компания Илона Маска вряд ли поделится, то по двигателям Merlin сотрудничество могло бы получиться. России наверняка был бы интересен неперегруженный кислородно-керосиновый двигатель многоразового использования. Возможность одновременной работы до 27 таких двигателей, что показал полет Falcon Heavy, также могла бы оказаться полезной российской стороне.

В свою очередь SpaceX наверняка нашла бы любопытные варианты для себя в линейке ракетных двигателей РФ — например, наработки в ионных двигателях. Кроме того, интересны американской стороне могут быть наши скафандры "Орлан". В отличие от американского EMU, для подготовки которого к выходу в космос необходимы два человека и продолжительное время из-за специальной кислородной атмосферы, с "Орланом" справляется всего один человек — сам космонавт. 

Можно еще вспомнить очень серьезную российскую базу знаний Института медико-биологических проблем РАН, где собрана самая полная информация о воздействии невесомости и космической радиации на людей.

Есть чем поделиться с американскими коллегами и касательно технологий космической дозаправки. Стыковочный узел позволяет грузовым кораблям "Прогресс" поставлять топливо напрямую в основные управляющие модули Международной космической станции — "Зарю" и "Звезду". NASA такая технология долгое время была без нужды, а вот SpaceX она очень бы пригодилась, учитывая межпланетные полеты Starship, которые потребуют многократных дозаправок на орбите.

От мелочей до глобального

Но самое главное, на мой взгляд, — это не отдельные технологии и области знаний, а возможность проведения совместных миссий. Если бы не политические разногласия, Роcкосмос и SpaceX могли бы более оперативно осилить практически любую из стоящих перед современным человечеством задач в космосе — хоть пилотируемые полеты на Луну, хоть создание новой орбитальной станции или отправку на Марс.

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Между наукой и мифами:

В настоящее время человечество идет путем параллельного космического развития. Каждая страна создает свои национальные программы, которые во многом дублируют друг друга. Каждая из сторон тратит время и силы на параллельные процессы вместо того, чтобы заниматься этим сообща. С одной стороны, это логично, а с другой — непрактично.

Проблема в том, что из-за ограниченности бюджетов национальные космонавтики могут уже в ближайшие годы достигнуть потолка. Да, можно иметь свою станцию на орбите и, возможно, даже замахнуться на лунную программу, но сделать что-то более масштабное будет просто невозможно: ни бороться с растущим космическим мусором, ни оборудовать систему планетарной обороны от метеоритной угрозы, ни даже полететь на Марс, о чем так мечтает Илон Маск.

Все эти программы требуют совместной многолетней работы, взаимопроникновения технологий и сотрудничества на более высоком уровне. Если этого не понять, мир так и не выберется из системы запретов (а значит, и за пределы уже достигнутых космических рубежей) по политическим причинам.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
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