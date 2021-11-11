Переполох от Саакашвили: как приезд экс-президента изменил жизнь в Грузии

Возвращение и арест экс-президента Грузии Михаила Саакашвили придал еще большую динамичность грузинской политике. Политический градус в стране повысился еще и после того, как бывший глава государства заявил, что считает себя политическим заключенным, и объявил голодовку.
Если учесть, что приезд Саакашвили совпал с октябрьскими муниципальными выборами, которые завершились уверенной победой правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия", можно предположить, что в республике сейчас пик политического противостояния.
Сторонники бывшего президента, а также основанная им партия "Единое национальное движение" устраивают перманентные акции протеста, время от времени выдвигая ультиматумы властям. Требования разные: перевод Саакашвили в гражданскую клинику, его полное освобождение, аннулирование результатов муниципальных выборов. Они пытаются пикетировать административные здания и перекрывать дороги. Власть реагирует жестко — все подобные попытки завершаются массовыми арестами.
Арест Саакашвили
Cообщение, которое озвучил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили вечером 1 октября, повергло в шок все грузинское сообщество: "Разыскиваемый, осужденный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили задержан".
До этого в течение дня Саакашвили на своей странице в Facebook выкладывал видео, на которых он утверждал, что находится то в Батуми, то в Тбилиси. Жители Грузии разделились на два лагеря — те, кто верил, что экс-президент прибыл в страну, и те, кто смотрел на это скептически. Ведь до этого бывший лидер, который проживал на Украине, не раз обещал вернуться на родину, однако каждый раз словно передумывал.
Нахождение бывшего президента в Грузии опровергали и руководители правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия". Более того, исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе сказал, что Саакашвили вообще не покидал пределов Украины и находится в курортном городе Трускавце. Позже генпрокуратура Грузии сообщила, что Саакашвили прибыл в страну на пароме с Украины еще 28 сентября, спрятавшись в грузовике, перевозившем молочную продукцию. В тот же день он объявил голодовку.
Переполох
Весть об аресте бывшего грузинского президента, видимо, застала врасплох и самих сторонников Саакашвили. В первое время члены "Национального движения" выглядели дезорганизованными, словно никто не понимал, что надо делать после ареста и как продолжать политическую жизнь. Позже им все же удалось собраться, и они дали старт череде митингов.
Территория около руставской тюрьмы на какой-то момент, до перевода Саакашвили в тюремную больницу, превратилась в очаг непрерывного протеста — люди ночевали прямо в палатках. Журналист грузинского телеканала "Мтавари архи" Гигла Туманишвили объявил голодовку в знак солидарности с бывшим президентом. О голодовке заявила и депутат парламента Грузии, лидер оппозиционной партии "Дроа" Елена Хоштария. Их призыв един — госпитализация Саакашвили в частную клинику. Время от времени делают заявления в поддержку Саакашвили или пишут письма и обращения на имя властей, международных партнеров и организаций и другие отдельные политики, а также общественные деятели.
Перевод Саакашвили в тюремную больницу, расположенную в районе Глдани на окраине Тбилиси, еще больше сплотил оппозиционный политический спектр, так как его госпитализация в это медучреждение была произведена против его же воли. Партия "Лело для Грузии" объявила бойкот работе парламента до того, пока бывшего грузинского лидера не перенапрявят в гражданское медучреждение. За это же выступает и партия "Гирчи — больше свободы". Активничают также представители грузинской диаспоры за рубежом — они практически ежедневно проводят митинги с требованием освободить Саакашвили.
Была ли голодовка?
Несмотря на то что сторонники Михаила Саакашвили говорят, что нельзя терять время, так как состояние здоровья бывшего лидера может ухудшиться в любой момент, власти практически ежедневно сообщают населению, что он чувствует себя удовлетворительно и опасность его жизни не угрожает.
При этом 6 ноября министр юстиции Грузии Рати Брегадзе сделал сенсационное заявление. В интервью грузинскому телеканалу "Рустави 2" он сообщил, что Саакашвили, несмотря на объявленную голодовку, питается в тюрьме кашами и натуральными соками. В подтверждение Специальная пенитенциарная служба Минюста 7 ноября опубликовала кадры, на которых видно, что бывший президент, сидя в медпункте тюрьмы, принимает пищу.
По словам сторонников экс-президента, Саакашвили принимает лишь пищевые добавки, чтобы поддержать и так подорванное голодовкой здоровье. Сам бывший лидер страны заявил, что полностью отказывается от услуг медиков и разных медицинских манипуляций: "Я буду голодать до смерти", — гласит запись в Facebook Саакашвили от 8 ноября.
Позиция властей и партнеров
Несмотря на то что власти Грузии не раз заявляли, что не собираются жить по той повестке дня, которую выстраивают Саакашвили и его сторонники, им все равно приходится практически ежедневно комментировать вопрос касательно задержания экс-лидера.
Как отметил премьер-министр Грузии, перевод Саакашвили в тюремную больницу продиктован мерами безопасности, так как в случае его размещения в гражданской клинике велика вероятность митингов на месте и стычек с полицией. Именно по этой причине Саакашвили было отказано и в этапировании в суд, где 10 ноября состоялось заседание по делу о жестком разгоне митингующих 7 ноября 2007 года и присвоению телекомпании "Имеди".
Президент Грузии Саломе Зурабишвили 6 ноября заявила, что не помилует Саакашвили и больше не вернется к обсуждению этого вопроса. Международные партнеры Грузии, такие как США и ЕС, ведут себя сдержанно. Они время от времени делают заявления о том, что внимательно следят за состоянием здоровья Саакашвили и надеются, что власти республики окажут ему должную медицинскую помощь.
Война нервов
Специалист по политической психологии, грузинский политолог Рамаз Сакварелидзе уверен, что в республике между властью и оппозицией идет настоящая война нервов. Он считает, что если правящая элита сумеет проигнорировать митинги оппозиции, то в скором будущем они сойдут на нет. "Я хочу вспомнить митинги, которые устраивала оппозиция в 2009 году самому Саакашвили. Тогда его оппоненты расставили клетки на проспекте Руставели в Тбилиси и сделали так называемый клеточный городок. Саакашвили поступил умно. Он проигнорировал эту акцию. Он вообще уехал из Тбилиси, после чего митинги сошли на нет", — сообщил Сакварелидзе в беседе. "Главное, чтобы власть не допустила какой-либо ошибки, которая станет так называемым триггером в обществе. Если этого не произойдет, то митинги сами по себе завершатся", — подчеркнул Сакварелидзе.