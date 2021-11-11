Переполох от Саакашвили: как приезд экс-президента изменил жизнь в Грузии

Возвращение и арест экс-президента Грузии Михаила Саакашвили придал еще большую динамичность грузинской политике. Политический градус в стране повысился еще и после того, как бывший глава государства заявил, что считает себя политическим заключенным, и объявил голодовку.

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Если учесть, что приезд Саакашвили совпал с октябрьскими муниципальными выборами, которые завершились уверенной победой правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия", можно предположить, что в республике сейчас пик политического противостояния. Сторонники бывшего президента, а также основанная им партия "Единое национальное движение" устраивают перманентные акции протеста, время от времени выдвигая ультиматумы властям. Требования разные: перевод Саакашвили в гражданскую клинику, его полное освобождение, аннулирование результатов муниципальных выборов. Они пытаются пикетировать административные здания и перекрывать дороги. Власть реагирует жестко — все подобные попытки завершаются массовыми арестами. Арест Саакашвили Cообщение, которое озвучил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили вечером 1 октября, повергло в шок все грузинское сообщество: "Разыскиваемый, осужденный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили задержан". До этого в течение дня Саакашвили на своей странице в Facebook выкладывал видео, на которых он утверждал, что находится то в Батуми, то в Тбилиси. Жители Грузии разделились на два лагеря — те, кто верил, что экс-президент прибыл в страну, и те, кто смотрел на это скептически. Ведь до этого бывший лидер, который проживал на Украине, не раз обещал вернуться на родину, однако каждый раз словно передумывал. Нахождение бывшего президента в Грузии опровергали и руководители правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия". Более того, исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе сказал, что Саакашвили вообще не покидал пределов Украины и находится в курортном городе Трускавце. Позже генпрокуратура Грузии сообщила, что Саакашвили прибыл в страну на пароме с Украины еще 28 сентября, спрятавшись в грузовике, перевозившем молочную продукцию. В тот же день он объявил голодовку. Переполох Весть об аресте бывшего грузинского президента, видимо, застала врасплох и самих сторонников Саакашвили. В первое время члены "Национального движения" выглядели дезорганизованными, словно никто не понимал, что надо делать после ареста и как продолжать политическую жизнь. Позже им все же удалось собраться, и они дали старт череде митингов.

Описание Задержание Михаила Саакашвили, 1 октября 2021 года © Georgian Interior Ministry Press Service via AP

Территория около руставской тюрьмы на какой-то момент, до перевода Саакашвили в тюремную больницу, превратилась в очаг непрерывного протеста — люди ночевали прямо в палатках. Журналист грузинского телеканала "Мтавари архи" Гигла Туманишвили объявил голодовку в знак солидарности с бывшим президентом. О голодовке заявила и депутат парламента Грузии, лидер оппозиционной партии "Дроа" Елена Хоштария. Их призыв един — госпитализация Саакашвили в частную клинику. Время от времени делают заявления в поддержку Саакашвили или пишут письма и обращения на имя властей, международных партнеров и организаций и другие отдельные политики, а также общественные деятели. Перевод Саакашвили в тюремную больницу, расположенную в районе Глдани на окраине Тбилиси, еще больше сплотил оппозиционный политический спектр, так как его госпитализация в это медучреждение была произведена против его же воли. Партия "Лело для Грузии" объявила бойкот работе парламента до того, пока бывшего грузинского лидера не перенапрявят в гражданское медучреждение. За это же выступает и партия "Гирчи — больше свободы". Активничают также представители грузинской диаспоры за рубежом — они практически ежедневно проводят митинги с требованием освободить Саакашвили. Была ли голодовка? Несмотря на то что сторонники Михаила Саакашвили говорят, что нельзя терять время, так как состояние здоровья бывшего лидера может ухудшиться в любой момент, власти практически ежедневно сообщают населению, что он чувствует себя удовлетворительно и опасность его жизни не угрожает.

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При этом 6 ноября министр юстиции Грузии Рати Брегадзе сделал сенсационное заявление. В интервью грузинскому телеканалу "Рустави 2" он сообщил, что Саакашвили, несмотря на объявленную голодовку, питается в тюрьме кашами и натуральными соками. В подтверждение Специальная пенитенциарная служба Минюста 7 ноября опубликовала кадры, на которых видно, что бывший президент, сидя в медпункте тюрьмы, принимает пищу. По словам сторонников экс-президента, Саакашвили принимает лишь пищевые добавки, чтобы поддержать и так подорванное голодовкой здоровье. Сам бывший лидер страны заявил, что полностью отказывается от услуг медиков и разных медицинских манипуляций: "Я буду голодать до смерти", — гласит запись в Facebook Саакашвили от 8 ноября. Позиция властей и партнеров Несмотря на то что власти Грузии не раз заявляли, что не собираются жить по той повестке дня, которую выстраивают Саакашвили и его сторонники, им все равно приходится практически ежедневно комментировать вопрос касательно задержания экс-лидера.

Описание Михаил Саакашвили в руставской тюрьме © Special Penitentiary Service of Georgia/ТАСС