"Сандэнс" открывается: режиссерский дебют Джесси Айзенберга и полное погружение в онлайн

Крупнейший американской фестиваль независимого кино "Сандэнс" в этом году постигла печальная участь. Изначально смотр, вдохновившись опытом проведения мероприятия онлайн, хотел пройти в гибридном формате: организаторы поощряли всех тех, кто мог приехать в Парк-Сити в штате Юта, где фестиваль проводится уже 40 лет, но не настаивали на личном присутствии, потому что его можно было "посетить" онлайн. Однако в начале января из-за разгула "омикрона" в мире в целом и в Америке в частности стало известно, что офлайн фестиваль все-таки не состоится. Конечно, это неприятная весть для тех, кто уже купил билеты и спланировал поездку, но при этом смотру удалось очень быстро переформатироваться и открыть онлайн-доступ для всех участников. В последние годы для "Сандэнса" одной из самых важных целей стала инклюзивность, национальное, расовое и гендерное разнообразие не только среди артистов, но и среди аудитории. А во времена пандемии этот вопрос встал особенно остро. Поездка на кинофестиваль — нелегкое и дорогостоящее занятие, а онлайн-доступ дает возможность для более широких групп зрителей из разных уголков не только страны, но и мира "посетить" фестиваль.

После удачного опыта проведения смотра онлайн в 2020 году его директор Табита Джексон приняла твердое решение рассматривать этот опыт не как исключение, а как практику, которую нужно внедрять на постоянной основе. Этот подход разительно отличается от крупнейших европейских фестивалей, относящихся к онлайн-формату с пренебрежением и опаской

Так, Канн в 2020 году предпочел просто отмениться, нежели переходить в интернет, Венеция просто прошла как обычно, даже не рассматривая этот вариант, Берлинале показал свою программу журналистам и деятелям киноиндустрии в интернете, но при первой же возможности вернулся к привычному офлайн-формату, хоть для этого многим пришлось пожертвовать. Смотр в Берлине пройдет по сокращенной программе, с 50-процентной заполняемостью зала и с очень строгими эпидемиологическими требованиями, которые автоматически отсекают большое число участников.

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Правда, "Сандэнсу" тоже пришлось пострадать из-за своих принципов. Если до пандемии, строго в офлайн-формате, программа включала в себя в среднем по 110–120 фильмов каждый год, то в 2021 году их уже было только 71, что можно объяснить новизной онлайн-формата, пандемией, которая затормозила производство картин, и сокращенной длительностью фестиваля. Однако в этом году в программе насчитывается 82 полнометражных фильма, хотя до последнего "Сандэнс" планировал проводиться в Парк-Сити. Куда потерялись еще 30–40 фильмов? Тем более что в интересных проектах в этом году точно недостатка нет. Возможно, продюсерам, которые по-прежнему довольно старомодны в вопросах дистрибуции фильмов, не понравилось, что их проекты будут также демонстрироваться онлайн. Они очень не любят этот формат и отдают свои фильмы на фестивали, которые проходят в интернете, с большим скрипом. Так, например, смотр в Торонто хоть и показывал всю свою программу виртуально, блокировал фильмы для всех, кто находился за пределами США и Канады, что сделало его практически бесполезным для международных участников. "Сандэнс" же настаивал на онлайн-формате и ничего не блокировал для индустрии и прессы, хотя для обычных зрителей ограничения все-таки есть. Может, именно из-за этого смотр "недосчитался" пары десятков проектов. Подтверждает эту теорию тот факт, что после отмены офлайн-версии фестиваля из программы пропала комедия французского режиссера Мишеля Хазанавичуса "Финальный монтаж". В принципе это решение можно понять. Смотреть ремейк японского комедийного хоррора про зомби без зрителей действительно не так интересно.

Для каждого "Сандэнс" начинается по-своему — у фестиваля нет фильма открытия. Вместо этого зрителям показали 11 фильмов, и как открывать смотр, каждый решал сам. Для меня он начался очень по-зрительски, с дебюта звезды "Zомбиленда" и "Социальной сети" Джеccи Айзенберга "Когда ты закончишь спасать мир". Он снял классический американский инди-фильм, "тихий", обаятельный и остроумный

Звезда "Очень странных дел" Финн Вулфхард играет обычного белого подростка из благополучной семьи по имени Зигги. У него есть профиль с 20 тысячами подписчиков в какой-то там социальной сети, в нем он стримит свои выступления и поет песни для людей со всего мира, которые платят ему лайками. Его мама Эвелин (Джулианна Мур) — директор приюта для жертв домашнего насилия, папа (Джей О. Сэндерс) — писатель, который в основном сидит дома, но все они живут параллельными жизнями и встречаются изредка за обеденным столом.

Описание Кадр из фильма "Когда ты закончишь спасать мир" © Beth Garrabrant/Courtesy of Sundance Institute

Зигги влюбляется в девушку из своего класса Лилу (Алиша Боэ), политическую активистку, проводящую обеденные перерывы в горячих спорах с подружками о судьбах мира. Он пытается внимательно слушать нафаршированные умными терминами разговоры, но у него это не очень получается. Мир его беззаботных песен далек от проблем расизма, колонизации и глобального потепления. А Эвелин в свою очередь пытается подружиться с подростком из неблагополучной семьи Кайлом, который попадает к ней в приют. В отношениях с ним она хочет компенсировать разочарование в своем отстраненном и поверхностном сыне.