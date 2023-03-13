Родом из детства: почему мы склонны во всем винить родителей

Ксения Куколева — о том, в какой степени детство определяет нашу дальнейшую жизнь и можно ли совсем исключить травмы взросления

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Принято считать, что все трудности взрослой жизни, будь то невозможность построить отношения или карьеру, неуверенность, тревожность, случаются с нами из-за не вполне благополучного детства или родительских ошибок. С одной стороны, детские впечатления и правда остаются на всю жизнь, а с другой — не переоцениваем ли мы родительский вклад? Сегодняшние родители пытаются осознанно подойти к процессу воспитания, однако и наши мамы оспаривали часть советов старшего поколения — похоже, они тоже хотели исправить какие-то ошибки и хотели для нас лучшего.

Можно ли вырасти без травм?

Рождаясь, ребенок покидает внутриутробный рай, где все его потребности удовлетворялись еще до их возникновения. Травматичен ли этот опыт рождения — да, однако без него невозможно появление человека на свет. После того как ребенок физически отделяется от тела матери, пройдет еще немало времени, прежде чем он сможет отделиться психологически и стать по-настоящему самостоятельным. Он осваивает окружающий мир, учится ходить: делает несколько неуверенных шагов, а затем падает и слезами встречает эту неудачу. Мы можем попытаться создать для ребенка идеальный мир, исключить любые падения и раздражители, однако это все равно что отменить процесс его рождения. В процессе развития мы переживаем немало стрессовых ситуаций, однако большинство из них благополучно преодолеваем и даже забываем спустя время.

Действительно ли все проблемы из детства?

Если жизнь с рождения напоминает череду стрессовых ситуаций, помогающих нам развиваться и расти, то откуда берутся обиды на родителей? Дело в том, что не каждый стресс полезен и способствует оптимальному росту. Если мы систематически встречаемся с чем-то, что не в состоянии перенести, то, скорее всего, этот опыт станет травмирующим.

У каждого возраста свои ограничения. Например, новорожденный младенец действительно не может находиться один, требует присмотра и материнского тепла. Если оставить его одного, игнорировать плач, то, скорее всего, это повлияет на его базовое доверие миру в дальнейшем: такой стресс для него едва ли переносим. Зато трехлетка в состоянии побыть какое-то время в детском саду или игровой комнате без мамы или знакомого взрослого.

От родителей действительно многое зависит. Их задача не только обеспечить ребенка необходимыми материальными ресурсами, но и помочь гармонично сформироваться его психике. Именно поэтому важна эмоциональная вовлеченность родителя в то, что происходит с малышом, с первых минут его жизни.

С помощью родителей мы познаем этот мир и себя, получаем первый опыт отношений. В дальнейшем это во многом определит наше восприятие, личностные особенности, предпочтения в выборе партнера. И хотя далеко не все элементы воспитания останутся с нами в виде серьезных травм, часть из них мы можем вспоминать всю жизнь как что-то болезненное и неприятное. Поэтому и принято говорить, что все проблемы из детства — если не все, то, по крайней мере, многие.

Жить настоящим или прошлым?

Случается, что трудно отпустить обиду на родителей, и тогда нас захватывают сильные переживания, которые нелегко игнорировать. Эти чувства возвращают нас в какие-то эпизоды детства, где мы чувствовали себя непонятыми и одинокими. В этом случае велик соблазн объяснять любые неудачи тем, что нас недолюбили. Вероятно, родители и правда допустили какие-то ошибки, были не слишком чуткими и внимательными, однако прошло время, и "зависание" в такой позиции мешает нам проживать взрослую жизнь. Мы живем прошлым, отказываясь брать ответственность за настоящее.

В детстве родители были подобны богам, исполняя желания и решая проблемы. По мере взросления мы постепенно развенчиваем этот образ, а в подростковом периоде и вовсе бросаем ему вызов. Перекладывание ответственности на родителей возвращает нас в детство, где сами мы ни за что не были в ответе. Ребенок ждет, что ему все дадут просто так, обеспечат самым лучшим и необходимым. Такая позиция — естественный и нормальный этап развития, однако во взрослом возрасте она лишает нас возможности влиять на происходящее, отбирает инициативу.

Ни один родитель не совершенен — он всего лишь человек, который тоже недополучил что-то ребенком. Так же и мы несовершенны для своих детей и, желая им добра, иногда совершаем ошибки. Теперь, когда мы выросли, мы можем увидеть в родителях обычных взрослых, а не божественных фигур и взять ответственность на себя за происходящее в собственной жизни. Признание их несовершенства — тоже часть взросления и еще один опыт разочарования, такой же, как, например, отлучение от груди в раннем детстве.

Стоит ли обо всем забыть?

Означает ли это, что лучше совсем не ворошить прошлое? Не совсем. Особенно если его никак не удается отпустить. Многим кажется, что на приеме у психолога или психотерапевта только и делают, что обвиняют родителей. Большинство разговоров действительно сводится к обсуждению отношений с матерью или отцом, однако цель таких бесед вовсе не в демонизации тех, кто нас вырастил. Родители — первые и самые важные люди в нашей жизни, и поэтому с ними неминуемо связано много переживаний. Наши чувства к ним, какими бы они ни были, говорят скорее о небезразличии, сильной эмоциональной связи, которая порой бывает очень болезненной.

Если в отношениях с родителями много обид, разочарований, то куда полезнее разобраться с этими чувствами, чем обесценивать их и игнорировать. Этот процесс вовсе не означает беспомощную детскую позицию, перекладывание ответственности, а скорее помогает понять, что с нами произошло, как ситуации из детства влияют на нашу взрослую жизнь. Прошлое не изменишь, но лучше навести порядок в чулане с воспоминаниями и определить, что есть в нашем распоряжении.

Вспоминая детский опыт, родительские послания, мы лучше узнаем себя, разбираемся, почему нам нравятся определенные вещи, как мы стали теми, кем являемся. В процессе такого знакомства с собой действительно можно встретиться с болью, с осознанием нехватки тепла или принятия со стороны родителей. И тогда важно не обесценить эту потерю, а отгоревать ее, как любую другую: позволить себе грусть, сожаление и даже гнев. Дав себе прожить всю гамму чувств, мы можем наконец освободиться от груза прошлого, и тогда появится место для благодарности. Ведь, как бы то ни было, мы дожили до сегодняшнего дня, а значит, родители все же смогли дать нам немало ресурсов и жизненной энергии. Не бывает людей, которым никогда не доводилось переживать обиды и разочарования, но знание своих уязвимостей, так же как и источников силы, позволяет нам самим определять, какой будет наша жизнь.