Париж — Лондон: возникнет ли новая Aнтанта?

Дмитрий Горохов — об итогах однодневного саммита глав Франции и Великобритании

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эмманюэль Макрон © AP Photo/ Kin Cheung, Pool

После пятилетки жестких споров Париж и Лондон сделали шаг навстречу друг другу. Однодневный саммит, который впервые с 2018 года провели в конце минувшей недели в Елисейском дворце президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Риши Сунак, завершился объявлением о "новом старте" в отношениях двух стран.

Даже дождь, будто привезенный британским премьером из Туманного Альбиона, словно послужил демонстрацией нового согласия: французский и британский лидеры вышли с заседания под одним зонтом. "Сунак действует с учетом контекста, — считает парижская газета La Croix. — Brexit не принес Лондону ожидаемых позитивных последствий, и теперь он вновь повернулся к Европе".

Предыдущая официальная двусторонняя встреча в верхах проходила в Сандхерсте, в сотне километров от Лондона. Макрона тогда принимала Тереза Мэй. С тех пор в Великобритании сменились три премьер-министра. Один из предшественников нынешнего премьера на Даунинг-стрит Борис Джонсон не раз скрещивал шпаги с французским визави, чтобы сплотить ряды сторонников выхода Великобритании из ЕС. Напряженность между странами росла и с увеличением потока мигрантов через Ла-Манш, усилением разногласий вокруг вакцин в разгар пандемии коронавируса и громких ссор по поводу рыболовства. Джонсон даже угрожал направить британский флот против нескольких рыболовных судов Франции у острова Джерси.

Но особенно рассорил партнеров поступок Лондона, когда тот создал за спиной Парижа вместе с Вашингтоном и Канберрой альянс AUKUS, что привело к срыву многомиллиардного контракта на поставку французских субмарин для ВМС Австралии. Преемница Джонсона Лиз Трасс продолжила противостояние с Парижем. Перед началом своих кратких полномочий минувшей осенью на пресс-конференции на заданный ей вопрос она даже не уточнила, считает ли Макрона "другом" или "врагом" Соединенного Королевства.

Впрочем, как напоминают историки, также и ранее в истории, в том числе после подписания весной 1904 года Парижем и Лондоном серии соглашений о "сердечном согласии" (Entente cordiale), двусторонние отношения знали периоды острой нелюбви. В годы Второй мировой войны британский премьер Уинстон Черчилль добивался отстранения генерала Шарля де Голля от руководства движением "Свободная Франция", называя его за глаза диктатором. Согласно архивам, рассекреченным на рубеже 2000-х годов, британский лидер в переписке с президентом США Франклином Рузвельтом весной 1943 года утверждал, что "де Голль ненавидит Англию и стремится распространять в мире англофобию". В Лондоне предпочитали видеть на его месте генерала Анри Оноре Жиро, близкого к США. Рузвельт в свою очередь предлагал направить де Голля в почетную ссылку "губернатором Мадагаскара". Интригуя против главы французского Сопротивления, Лондон и Вашингтон помешали ему участвовать в Ялтинской конференции. В послевоенную эпоху де Голль ответил на это отказом в приеме Великобритании в Европейское сообщество и выходом Франции из военной структуры НАТО, к неудовольствию Лондона и Вашингтона.

Принцип Ширака

По знаменательному совпадению в день встречи Макрона и Сунака 10 марта исполнилось 20 лет с памятного дня 2003 года, когда президент Жак Ширак сообщил в телевизионном интервью, что Париж ни при каких обстоятельствах не поддержит в Совете Безопасности ООН американо-британскую резолюцию, открывающую путь к военной интервенции против Ирака. Отстаивать самостоятельность Франции в спорах с Вашингтоном и Лондоном было свойственно Шираку. Однажды он объяснил своему премьеру Лионелю Жоспену: "У меня простой принцип во внешней политике: я смотрю, что делают американцы, и поступаю наоборот. Тогда я уверен, что я прав".

Чтобы начать отношения с новой страницы, Макрон решил принять в Париже Сунака в надежде, что тот лучше настроен к Франции, чем его предшественники Мэй, Джонсон и Трасс. По итогам саммита стороны объявили о "новом старте" (Макрон) и "возобновленном согласии" (Сунак). Накануне спортивного поединка Франция — Великобритания собеседники даже обменялись майками национальных сборных по регби, стремясь продемонстрировать, что отныне играют на одном поле. Диалогу послужило и то, что они принадлежат к одному поколению (45-летний французский президент всего на три года старше британского гостя), оба бывшие банкиры и экс-министры экономики (Макрон) и финансов (Сунак). Сходства добавляют исоциальное происхождение, и восприимчивость к правоцентристским идеям. "Спасибо, мой друг", — сказал в присутствии прессы британский премьер по окончании рандеву с Макроном.

Встреча в Елисейском дворце проходила спустя чуть меньше двух недель после "чаепития на фоне разногласий", как французская пресса назвала аудиенцию, данную королем Карлом III в Виндзорском замке в конце февраля главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Стороны, правда, разошлись в версиях, кто на этот раз организовал файф-о-клок. В окружении короля заявили, что встреча была организована по инициативе Сунака, на Даунинг-стрит назвали инициатором Брюссель и фон дер Ляйен, стремившуюся встретиться с новым британским монархом. В Евросоюзе вернули мяч, утверждая, что инициатива исходила от Лондона по следам "исторического шага" — соглашения по Северной Ирландии "Виндзорская концепция", смягчающего отношения во времена post-Brexit. Согласно еще одной версии, чаепития с главой европейских комиссаров желал лично монарх, гарант единства королевства, которому угрожает возможное воссоединение Ирландии.

Смена партнера?

Вернемся же к Сунаку и Макрону. Мирное использование атомной энергии является общей целью двух стран, что иллюстрируют программы развития британских АЭС с участием французской стороны. Поскольку Германия, по мнению экспертов в Париже, повернулась спиной к ядерной энергетике, Франция и Великобритания должны были бы подтвердить свое участие в этих проектах в качестве шагов к безуглеродной экономике.

Понятно, что свою роль в потеплении климата франко-британских связей сыграло и охлаждение отношений Парижа с Берлином в военной сфере. Встреча Макрона и Сунака давала возможность вернуться к соглашениям по вопросам обороны, которые заключили в 2010 году в Ланкастер-хаус французский президент Николя Саркози и британский премьер Дэвид Кэмерон. Впоследствии французская сторона предпочла франко-британскому проекту боевого самолета FCAS программу SCAF, начатую в 2017 году Парижем и Берлином, к которой присоединился Мадрид. Лондон ответил на это запуском конкурентного проекта Tempest, поддержанного Италией и Швецией. В последние годы в Елисейском дворце отдавали все больше предпочтение франко-германским планам. Среди них проект боевого танка MGCS, наследника французского Leclerc и немецкого Leopard 2. Основной совместной работой, в которой все же Лондон и Париж продвигались вместе, оставалось создание противокорабельной ракеты. Сунак же в ходе встречи проявил интерес к перезапуску военного сотрудничества в двустороннем формате с Францией.

Кроме всего прочего, Париж и Лондон подчеркивают, что Франция и Великобритания, обладающие ядерным оружием и являющиеся постоянными членами Совета Безопасности ООН, должны быть "на высоте своей ответственности в деле помощи Киеву". Как заверил Макрон, у сторон "общая оценка ситуации и общая воля" касательно кризиса на Украине. "Мы хотим, чтобы Украина выиграла", — сказал Сунак, подтвердив продолжение поставок оружия и выразив надежду на "контрнаступление" Киева. Париж и Лондон договорились вместе обучать украинских военнослужащих. Эксперты не исключают также совместных поставок боеприпасов, даже если Франция не желает присоединяться к партнерству, инициированному Великобританией для передачи Украине 155-миллиметровых снарядов.

Миграционное яблоко раздора

Тем не менее "напряженность между Лондоном и Парижем быстро не исчезнет", убеждена Le Monde. По мнению газеты, британский лидер рискует вызвать вопросы в собственном консервативном лагере по поводу сумм, выплаченных Франции для контроля за побережьем, если число нелегальных путешественников с французского берега будет расти. Британцы опасаются, что в 2023 году их число составит 60 тыс. человек в год. К тому же Франция отказывается подписать с Лондоном соглашение о реадмиссии нелегальных мигрантов, которых британские власти планируют высылать на континент. По мнению Парижа, такое соглашение может быть заключено только на европейском уровне. Соединенное Королевство не хочет в свою очередь слышать об открытии консульского центра на севере Франции, который бы позволил мигрантам, желающим отправиться на британский берег, подавать просьбу об убежище (не рискуя опасным путешествием через пролив и не финансируя проводников).

Улучшение отношений сдерживается именно миграционной проблемой, считает главный редактор газеты Libération Дов Альфон. Этот сюжет находится в центре забот Великобритании. У Сунака не так много карт на руках для его решения. Его правительство внесло 7 марта в парламент проект миграционного закона, предусматривающего отказ в праве на убежище всем, кто пытался пересечь Ла-Манш нелегально. Радикальный законопроект, призванный остановить лодки, на которых пролив в 2022 году пересекли 45 тыс. человек, является, по мнению юристов, неправовым с точки зрения международных обязательств Соединенного Королевства, в частности Европейской конвенции о правах человека.

Подсчитано, что с 2014 года Великобритания выплатила Франции £232 млн (€262 млн) для наблюдения за пляжами и наведения порядка на границе. Французским властям удается задерживать не более половины тех, кто пытается добраться до Англии без документов таким путем. Во времена Джонсона и Трасс Лондон винил Париж в том, что он предпринимает недостаточные усилия, чтобы остановить незаконную миграцию. С приходом Сунака риторика несколько изменилась — теперь в Лондоне заявляют, что ограничение этого трафика осуществляется совместно с Францией и другими европейскими странами. Тем не менее во многих неправительственных организациях критике подвергаются обе стороны: они "игнорируют страдания мигрантов и пренебрегают их достоинством и правами", считает генеральный директор ассоциации "Врачи без границ" Тьерри Аллафор-Дюверже.

Если сдерживание нелегальной миграции через Ла-Манш — приоритет для британцев, то французы едва ли могут многое сделать в этом плане, считают в Центре европейских реформ (эта неправительственная организация имеет офисы в Лондоне, Брюсселе и Берлине). Что же касается французской стороны, то она больше акцентирует заинтересованность в укреплении сотрудничества в области безопасности и обороны "на длительную перспективу". "Есть поэтому определенная несовместимость между пожеланиями сторон", — полагают эксперты центра.

Таким образом, хотя стороны и постарались придать теплоту взаимному общению, доверие еще не восстановлено полностью. Для урегулирования всех споров одного саммита явно мало.

После краткой паузы Париж и Лондон сделают в конце месяца новую попытку укрепить отношения. Король Карл III теперь посетит непосредственно Францию, как ожидается, 26–29 марта с государственным визитом.

Постскриптум в Сан-Диего

В понедельник последовал постскриптум к пятничному франко-британскому саммиту. Как следует из заявлений журналистам советника Белого дома Джейка Салливана по следам встречи в Сан-Диего лидеров США, Великобритании и Австралии Джо Байдена, Риши Сунака и Энтони Альбанезе, три страны объединяются в проекте создания нового поколения подводных лодок SSN-AUKUS. Эти субмарины для австралийских ВМС будут поставляться в рамках трехстороннего военного альянса AUKUS. Австралия также купит три американских подлодки класса Virginia.

Контракт оценивается в десятки миллиардов долларов, но эксперты считают, что его значение выходит за пределы создаваемых рабочих мест и обещанных инвестиций. Подводные лодки с атомной силовой установкой трудно обнаружить, они могут преодолевать огромные расстояния и будут оснащены крылатыми ракетами. Согласно официальным заверениям, они не будут нести на борту ядерное оружие. Сообщив о проекте, газета Le Figaro отметила, что Париж, в отличие от ситуации в сентябре 2021 года, когда сделка, заключенная втайне тремя странами, сорвала его собственный контракт на поставку субмарин для Канберры, на этот раз был проинформирован заранее. "Это больше не наше дело", — заявил по этому поводу французский дипломат. Франция, однако, намерена внимательно следить за соблюдением обязательств по нераспространению ядерного оружия. Хотя, по словам французских представителей, "страница перевернута", а поведение союзников в Париже не перестали считать "ошибкой".