"Молдавский народ в заложниках": как власть и оппозиция мерились митингами

Валерий Демидецкий — о политической картине в Молдавии, а также о приоритетах властей и оппозиции

Митинг на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе, 21 мая 2023 года © AP Photo/ Aurel Obreja

Сразу четыре митинга, на которых обсуждался внешний вектор развития страны, состоялись в минувшее воскресенье в Молдавии. В Кишиневе по инициативе президента Майи Санду и правящей Партии действия и солидарности (ПДС) сторонники евроинтеграции посетили национальное собрание "Европейская Молдавия". Во втором по величине городе государства Бельцы, а также в Оргееве и административном центре Гагаузской автономии Комрате представители оппозиционной партии "Шор" призвали провести референдум о выборе внешнеполитического и экономического вектора и поддержке заложенного в конституции нейтралитета.

Приоритеты власти

Свои мероприятия власти и оппозиция планировали провести на центральной площади столицы. Однако из-за конфликта на Украине в стране действует режим ЧП, и подконтрольная правительству Комиссия по чрезвычайным ситуациям отдала приоритет главе государства, хотя заявки оппозиции поступили в мэрию раньше.

Власти не скрывали, что митинг в столице проводился с целью продемонстрировать западным партнерам евроинтеграционные устремления граждан перед саммитом Европейского политического сообщества. Как ожидается, его участники — представители более 40 европейских стран, соберутся 1 июня на расположенной недалеко от Кишинева винодельне "Замок Мими", которую построил в конце XIX века последний российский губернатор Бессарабии Константин Мими. К их приезду в близлежащих селах уже два месяца прокладывают новую дорогу и тротуары, красят заборы, идут другие приготовления. Предприняты повышенные меры безопасности — небо над Кишиневом в дни саммита будет закрыто, а жителям населенных пунктов, по которым проедут высокие гости, рекомендовано не появляться без надобности на улице и иметь при себе документы для проверок полиции.

Как рассказала Санду, основные расходы на проведение саммита понес госбюджет страны и только часть их покроет Совет ЕС. Потратилось правительство и на организацию воскресного митинга — для участия в нем привлекли сотрудников бюджетных учреждений, которых организованно привезли из районов заказанные автобусы. В столице им выдали минеральную воду, флаги, транспаранты и другую атрибутику, что вызвало критику оппозиции, которую ранее власть обвиняла в организованной доставке людей на протесты. В ответ пресс-секретарь правительства Даниэль Водэ пообещал, что "перед гражданами отчитаются до последней вложенной в мероприятие государственной копейки".

​​​​Выборы на носу

Есть у митинга в Кишиневе и другая сторона. Популярность власти основательно просела по сравнению с тем уровнем, на каком она была в 2020 году, когда Санду стала президентом, и годом позже, когда ее партия на выборах получила большинство мест в парламенте. Представленный на этой неделе Институтом маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики опрос показал, что у главы государства и в особенности у правительства высокий антирейтинг, так как большинство граждан в первую очередь беспокоят нарастающие как снежный ком экономические проблемы. Так, около 60% жителей считают, что страна развивается в неверном направлении. По данным социологов, правящая партия в случае досрочных выборов окажется в оппозиции с 31,1%, большинство же получит Блок коммунистов и социалистов с 27% и партия "Шор" с 9%.

Падению рейтинга властей есть веские причины — в прошлом году уровень инфляции в стране превысил рекордную за последние 20 лет отметку в 30%, за последние два года в семь раз выросли тарифы на газ, в четыре — на электроэнергию, резко подскочили коммунальные платежи, цены на продукты питания и услуги. По данным социологов, многие люди разочарованы тем, что власти сменили политику по отношению к России вопреки предвыборным обещаниям хранить прописанный в конституции нейтралитет и защищать интересы всех граждан страны. Так, по опросу за сохранение связей с РФ выступает около 70%, против вступления страны в НАТО — 60%. Недовольство у них вызывает и принятое под давлением Запада решение увеличить военные расходы в ущерб социальной сфере. Большая часть опрошенных — около 58% — считает, что Санду должна отправиться в Москву для переговоров о снижении цен на газ.

Недовольство еще осенью прошлого года вылилось в протесты, участники которых требовали (и продолжают это делать) отставки президента и правительства. Власти объяснили волнения "рукой Москвы", которая якобы хочет дестабилизировать ситуацию в стране. И вместо диалога с оппозицией прибегли к силовым мерам. В октябре 2022 года спецназ разогнал палаточный городок, который оппозиционеры обустроили в сквере у парламента. Полицейские не пропускают до сих пор в Кишинев автобусы с участниками протестов, снимая с них номера и штрафуя водителей. На бывшего президента Игоря Додона, который недавно вернулся в руководство Партии социалистов, вице-председателя Партии "Шор" Марину Таубер и других лидеров оппозиции завели уголовные дела, закрыли шесть крупных телеканалов, предоставлявших им слово. В мае местный Конституционный суд начал рассматривать запрос правительства о запрете партии "Шор", лидер которой Илан Шор живет в Израиле и в Молдавию не приезжает, так как заочно осужден по обвинению в причастности к финансовым махинациям. Лидеры оппозиции пытались жаловаться на давление со стороны властей послам США и ЕС, которые поучают молдаван (и не только) демократии и правам человека, но те хранят молчание.

Растущее недовольство в обществе способно создать серьезные проблемы для властей на осенних выборах в местные органы управления, которые станут репетицией схватки за президентский пост в 2024 году и в парламентских выборах в 2025 году. У Санду и ее партии не так много времени на подготовку к ним, и, не имея возможности кардинально поправить дела в экономике, они, похоже, сделали ставку на геополитику, как не раз бывало в недалеком прошлом.

"Молдавия должна быть европейской не только по приверженности, но и по документам", — сказала президент, открывая митинг в Кишиневе. И подчеркнула, что хочет привести страну в ЕС уже к 2030 году, добавив, что "молдаване знают, как сделать правильный выбор, так как в республике нет семьи, в которой не было бы детей, братьев, сестер или внуков в Европейском союзе", — напомнив тем самым, что за годы независимости экономический кризис выгнал из страны почти треть трудоспособного населения, большая часть которого в поисках работы уехала в Европу, Россию и другие страны. Представителей молдавских трудовых мигрантов из нескольких европейских городов даже привлекли по видеосвязи к участию в кишиневском митинге.

Специально прилетевшая в Кишинев председатель Европарламента Роберта Метсола в своем выступлении на центральной площади выразила надежду, что переговоры по вступлению республики в ЕС начнутся уже в этом году. "В Европейском парламенте у вас есть надежный партнер. Европа вас не разочарует", — пообещала она.

Арифметика от полиции

По итогам проправительственного митинга была принята декларация, в которой предложено внести в конституцию пункт о необратимости вступления страны в ЕС. После чего на площади, где, как заявила полиция, собралось около 75 тыс. человек, состоялся концерт, часть зрителей пустилась в пляс.

Правда, оппоненты действующих властей оспорили приведенные полицией цифры, указав, что площадь в 18 тыс. кв.м и прилегающий к ней сквер могут вместить только втрое меньше людей, чем было заявлено. Так, находящийся сегодня в оппозиции бывший глава полиции республики Георгий Кавкалюк привел данные методики правоохранителей, по которой на митинг могли собрать лишь около 22 тыс. человек. Манипуляции с подсчетом людей давно стали привычными на протестах в Молдавии. Так, лидеры партии "Шор" обычно заявляют, что выводят со своей стороны 40–50 тыс. человек, а полиция в своих сообщениях указывает порядка 3–5 тыс. оппозиционно настроенных митингующих. Похоже, теперь все случилось наоборот, что дало возможность депутатам от правящей партии не без гордости заявить журналистам, что их митинг получился масштабнее, чем у оппозиции.

В обход конституции

"Митинг Санду — партийная тусовка за государственный счет с целью прикрыть проевропейскими лозунгами обнищание народа", — такое мнение высказал мне Додон, заметив, что в конституции и законах страны ничего не говорится о "национальных собраниях", а принимать решения, о которых говорила на площади президент, необходимо на референдуме.

"На митинг власти собрали, в том числе за счет административного ресурса, пару процентов от общего числа избирателей. Они не имеют никакого права решать за весь народ", — пояснил Додон. Он также напомнил, что подобные "национальные собрания" в прошлом проводили не раз, в том числе бывший премьер Владимир Филат (угодивший затем в тюрьму по обвинению в коррупции) и его коллега по правящей проевропейской коалиции, лидер Демократической партии олигарх Владимир Плахотнюк (бежавший из страны, после чего выяснилось, что из банков был украден $1 млрд). Додон выразил озабоченность тем, что в ходе митинга "звучали лозунги о присоединении страны к соседней Румынии, а также заявления, грозящие втягиванием нейтральной Молдавии в конфликт на Украине".

За проведение референдума выступил и лидер партии "Шор". "Проведя многочисленные консультации с гражданами, мы решили инициировать референдум о дальнейшем внешнеполитическом и экономическом векторе. Народ должен решить — хочет он быть в ЕС и НАТО, в ЕАЭС и в ОДКБ или хочет быть в нейтралитете", — написал он в своем Telegram-канале.

Власти против

Какие результаты даст такой плебисцит, загадывать сложно. Еще недавно опросы показывали, что предпочтения жителей страны между ЕС и ЕАЭС разделились примерно поровну. Но после начала конфликта на Украине число сторонников евроинтеграции выросло. По данным опроса IMAS, вступление в ЕС на референдуме готово поддержать 53% населения, а в ЕАЭС — 40%. Вместе с тем большинство опрошенных — около 70%, выступает за сохранение экономических, политических, культурных связей с Россией (отношения с которой после прихода к власти Санду были поставлены на паузу) и против взятого властями курса на разрыв с СНГ.

За три десятилетия независимости в Молдавии было проведено всего два плебисцита, которые касались способов выбора президента и его полномочий. И оба провалились из-за низкой явки. А вот спросить людей, как решать приднестровскую проблему, объединяться ли с Румынией (что поддерживают некоторые политики) и по другим важным вопросам, власти так и не решились. Ответы на них нередко искали на митингах, которые почему-то называли "национальным собранием".

Нынешняя ситуация не стала исключением — комментируя предложения оппозиции о референдуме, председатель парламента и лидер правящей партии Игорь Гросу исключил возможность его проведения. "Собрание "Европейская Молдова" — это, я думаю, неопровержимый аргумент для всех наших собеседников, что граждане хотят евроинтеграции. Кроме того, предстоящий у нас 1 июня европейский саммит подтвердит поддержку нам со стороны ЕС", — сказал он, выступая в эфире телеканала "Молдова-1", и пояснил, что, несмотря на то что у правящей партии нет голосов для изменения конституции, она все же будет продвигать в парламенте включение в основной закон положения о необратимости евроинтеграции.

Ночной спецназ в Гагаузии

О том, что антироссийский курс Кишинева не находит поддержки у многих граждан страны, говорит и неприятный сюрприз, который получила президент и ее партия на прошедших в мае выборах главы Гагаузской автономии, где победила представитель партии "Шор" Евгения Гуцул. Санду, конечно, заявила, что выборы в автономии прошли с многочисленными нарушениями, после чего полиция провела в предвыборном штабе Гуцул обыски, а в ЦИК автономии пришли правоохранители в масках, чтобы изъять списки избирателей, мол, по делу о подкупе избирателей. Местные СМИ запестрели сообщениями о том, что Кишинев намерен применить в Гагаузии сценарий, уже обкатанный в 2021 году на выборах мэра города Бельцы. Тогда буквально за несколько часов до второго тура суд снял с выборов вице-председателя партии "Шор" Таубер, которая убедительно выиграла в первом "раунде", получив 47%.

Встревоженные действиями полиции в мае этого года жители Гагаузии вышли на протест и попытались воспрепятствовать вывозу документов, к ним присоединились депутаты Народного собрания автономии. В тот же вечер местные законодатели собрались на специальное заседание, на котором единогласно поддержали решение об утверждении решения ЦИК Гагаузии. Председатель Народного собрания Дмитрий Константинов призвал Кишинев отказаться от давления на автономию и обратился за помощью к иностранным дипломатам. Кишиневу пришлось пойти на попятную, и Апелляционная палата Комрата все же утвердила победу Гуцул. В первом интервью для ТАСС она раскритиковала антироссийскую политику властей Молдавии.

"Гагаузский народ, в отличие от официальных властей в Кишиневе, отлично помнит все то добро со стороны России, которая в трудную минуту не раз выручала Гагаузию в рамках программ гуманитарного реагирования, оказывала поддержку в рамках федеральных проектов, а также на уровне межрегионального сотрудничества с отдельными субъектами РФ. Все эти контакты давно уже переросли в настоящую дружбу, и мы, партия "Шор", намерены эти дружеские связи только укреплять и развивать", — сказала Гуцул. Она выразила сожаление, что "в угоду и по указке своих евроатлантических кукловодов режим Санду избрал — скорее, вынужден был избрать — жестко антироссийский и русофобский курс, невольным заложником которого стал молдавский народ".