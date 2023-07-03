Wine Spectator: зачем американскому винному гиду российские рестораны

Дмитрий Алексеев — о рейтинге лучших винных ресторанов мира Wine Spectator 2023 и месте российских ресторанов в нем

© Сергей Мальгавко/ ТАСС

Главная винная новость сезона: Нью-Йорк, конец июня, американское издание Wine Spectator публикует рейтинг 2023 года по лучшим винным заведениям мира — в него включены сразу 20 российских ресторанов.

Хлопнув дверью

Еще совсем недавно по политическим причинам из России вышел целый список зарубежных рейтингов и изданий гастрономической направленности. Сделано это было некрасиво и максимально громко, демонстративно хлопнув дверью.

Первым попросился на выход самый знаменитый мировой ресторанный путеводитель Michelin. Хотя в 2021 году, когда правительство Москвы выступило инициатором прихода в РФ и оценки столичных ресторанов этим французским гидом (по данным журнала Forbes, из московского бюджета на данную активность было потрачено порядка 80–90 млн рублей), нас горячо и, казалось, искренне любили, ценили и уважали. Теперь же российские гурмэ, шефы и рестораторы (кстати, не имеющие никакого отношения к политике) стали немилы до изжоги.

Далее — Москве помахала платком самая авторитетная мировая ресторанная премия The World's 50 Best Restaurants. Этот британский рейтинг, по сути, объявил о полном прекращении любых взаимодействий с нашей страной и всеми ее гражданами. В частности, отказались от намеченного проведения церемонии награждения лучших ресторанов мира — 2022 в Москве (также было запланировано по приглашению и инициативе правительства Москвы с целью привлечения в российскую столицу зарубежных состоятельных туристов). Жюри премии также вычеркнуло из топа абсолютно все российские рестораны, которые ранее, по их же оценке, входили в число лучших в мире.

Одновременно РФ покинула плеяда изданий о стиле и образе жизни (преимущественно американских) — Vogue, GQ, Esquire, Tatler, Glamour, Cosmopolitan и т.д. Во всех эногастрономической теме посвящалось довольно много внимания, на ежегодной основе проводились многочисленные церемонии награждения — рестораторов года, лучших шефов и др.

И тут вдруг такая неожиданно вспыхнувшая любовь от рейтинга из США к российским ресторанам по части вин.

От экономики не убежишь

Впрочем, вина — прежде всего экономика. А "концентрированное выражение экономики есть политика", как любил выражаться Владимир Ленин.

Традиционно вина играют ключевую роль в бюджете многих регионов и стран мира. К примеру, алкогольные напитки занимают второе место в экспортных поставках всей Франции (после авиационно-космической техники). Так, в 2022 году этой страной Евросоюза было поставлено за рубеж вин на сумму свыше €17 млрд.

Согласно данным Федеральной таможенной службы, общий объем поставок вина в Россию в 2022 году составил 405,1 млн л. Правда, рассуждать о конкретной сумме (и тем более прибыли), вырученной зарубежными производителями в России, — уже довольно "скользкая" тема. Так, средняя цена за литр экспортируемого вина из Италии равна €2,78, из Испании — €1,25, из Франции — €6. Не нужно быть многоопытным сомелье, достаточно посетить ближайший винный магазин, чтобы понять: цена на этот товар легко может быть в 10, 100 и даже в 1000 раз выше этой самой планки.

К тому же винный и гастрономический туризм — отдельная и крайне емкая статья дохода для многих компаний, регионов и стран. Столь же высоки — соразмерно обороту — и маркетинговые возможности зарубежных производителей: разумеется, включая затраты на организацию, поддержку и проведение всевозможных винных и ресторанных премий и рейтингов.

В чем цель

Но вернемся к новости. Нью-Йорк, 28 июня, американское издание Wine Spectator публикует рейтинг лучших винных ресторанов по всему миру, куда включены 20 российских заведений — из Балаково (Саратовская область), Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. Многочисленные издания тут же стали представлять это как пример небывалой гордости и успеха российской ресторанной сферы и страны в общем.

Не буду останавливаться на победителях рейтинга в отдельности. Действительно, в нем есть очень хорошие, выдающиеся винные проекты. Однако я — далеко не самый многоопытный сомелье и эксперт в сферах энологии и гостеприимства — не задумываясь назову еще несколько десятков российских ресторанов по всей стране, винным картам которых позавидуют самые титулованные заведения в мире. А их нет в списке Wine Spectator.

Взять хотя бы ресторан высокой современной русской кухни Artest Аркадия Новикова (кстати, удостоен сразу двух звезд красного гида Michelin). Или выдающийся храм традиционной высокой французской кухни — Cristal Room Baccarat, или московский ресторан традиционной итальянской кухни Cantinetta Antinori (созданный при непосредственном участии легендарного итальянского винного дома Antinori (Тоскана), которому более 700 лет).

На мой взгляд, перед Wine Spectator вовсе не стояла задача отметить действительно лучшие российские винные рестораны. Скорее настоящая цель — напомнить россиянам о себе, импортных винах и, возможно, получить бесплатные публикации в российских СМИ?

Более того, в рейтинге лучших винных ресторанов мира 2023 года по версии Wine Spectator нет ни одного ресторана, созданного при участии российских виноделен. А такие проекты с каждым годом становятся все более успешными, конкурентоспособными (как в России, так и за ее пределами).

Взять хотя бы проект 1870 Abrau-Durso — на сегодняшний день рестораны этой сети успешно работают на курорте Абрау-Дюрсо (Краснодарский край), в Новороссийске, Москве, Геленджике, Ростове-на-Дону, а также в столице Азербайджана, солнечном Баку.

Мы до сих пор часто спорим в своей сфере о судьбе российских вин, до сих пор можно услышать мнения (как и про российские продукты, товары, рестораны, отели и т.д.) такого рода:

— "по качеству не сравнить с Италией или Францией";

— "наверное, где-то в магазине полочка и представлена, но я не заметил";

— "очень дорогие, никто не купит".

Только вот современный российский потребитель — не самый глупый, а наоборот, вполне опытный и попутешествовавший по миру человек — свой выбор делает, голосуя рублем. Отличный пример — фирменные магазины винодельни Millstream (Краснодарский край, завод основан в 1936 году): их уже около 400 штук по всей стране. Помимо собственных представлены вина компаний "Мысхако", Chateau Pinot и ряда других лучших отечественных хозяйств.

Вопрос скорее к экспертам: много ли вы назовете зарубежных виноделен (даже самых титулованных и амбициозных, с любой господдержкой и бюджетом) с подобной собственной системой дистрибуции и, соответственно, поддержкой потребителем?

Что же касается винного туризма: "Только Тоскана и Бордо — никаких компромиссов. Путешествие по российским винодельням — такого никогда не будет" — еще один популярный тезис "знатоков". Однако и здесь я готов предоставить опровергающие это мнение факты.

В апреле этого года на курорте Абрау-Дюрсо состоялось важное событие — Международный форум винного туризма при поддержке Всемирной организации винного туризма (GWTO) и личном участии президента этой организации Хосе Антонио Видаля объединил ведущих экспертов, представителей ведущих винодельческих компаний и туроператоров. Официальные сертификаты о вступлении в GWTO были вручены трем первым российским винодельческим предприятиям — "Абрау-Дюрсо", Château de Talu, а также центру винного туризма Winepark (Крым). Собравшиеся отметили, что российский винный туризм обладает значительным потенциалом, чтобы стать важной частью образа РФ и отечественного виноделия на международной арене, а также весомой составляющей экономики страны.

Ко всему прочему именно сейчас наблюдается феноменальный рост объема производства и качества российских вин. В 2022 году страна увеличила производство вин сразу на четверть, то есть на 70 млн л (тогда как общий объем экспорта вин в Россию в том же году составил упомянутые 405,1 млн л).

Поймите меня правильно: нисколько не призываю относиться скептически и тем более негативно к любым зарубежным активностям, которые способствуют созданию позитивного имиджа и в конечном счете могут привлечь зарубежных туристов в нашу страну. Но отделять котлеты от мух стоит: не перед всеми зарубежными рейтингами и изданиями изначально стоит такая задача.

Тем временем сегодня сразу несколько отечественных винных и гастрономических путеводителей и премий планируют перевернуть привычную картину: сделать так, чтобы мы (российские издания, потребители товаров и услуг) оценивали зарубежные продукты, вина, рестораны, курорты и т.д. Но это другая история.