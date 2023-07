Мягкая сила "магического королевства": последствия чрезмерной политкорректности Disney

© Joe Raedle/ Getty Images

В декабре 1990 года я писал для ТАСС из Нью-Йорка о выходе на советские экраны с января 1991-го американских мультфильмов: сериалов "Утиные истории" и "Чип и Дейл спешат на помощь". Соглашение об этом было тогда достигнуто Гостелерадио СССР с компанией Уолта Диснея при поддержке медицинского холдинга "Джонсон & Джонсон" и воспринималось как прорыв к культурному сотрудничеству и взаимопониманию между двумя странами. Советского Союза давно уж нет, большая часть американского бизнеса свернула свое присутствие в России из-за событий на Украине, а Disney собирается ближайшей осенью отмечать свое 100-летие. И в преддверии юбилея в прессе идут пересуды о том, куда подевался "magic touch" легендарной компании, т.е. ее способность одухотворять — анимировать — любой проект своим "волшебным прикосновением".

Вопрос не праздный, и не только для американцев. Олицетворяющий Disney мышонок Микки Маус — один из самых узнаваемых мировых брендов; его "магическое королевство" — это не просто сказочно-развлекательное подразделение голливудской "фабрики грез", а одна из крупнейших корпораций США и мира, информационно-пропагандистский комплекс, чья "мягкая сила" ощущается без преувеличения по всей планете. На сегодняшний день это несколько киностудий (в том числе, помимо собственно диснеевских, Pixar, Marvel, Lucasfilm, 20th Century Studios, Searchlight Pictures и др.); несколько телеканалов (включая ABC, ESPN, National Geographic и т.д.); дюжина Диснейлендов и других тематических парков в Калифорнии и Флориде, Париже, Токио, Гонконге и Шанхае; а также ряд курортных отелей, круизных линий, онлайн-кинотеатров, издательств, сувенирных компаний и других активов.

А сила ведь и есть сила, даже если она "мягко" стелет. Известно же — и не только от левых изданий, но и, например, от делового журнала Forbes, — что, в частности, с Marvel в ее кинопроектах о "супергероях" давно и активно сотрудничает… Пентагон. Удивляться не приходится: статистика доказывает, что кинохиты — один из самых эффективных способов привлечения контрактников на военную службу.

Наконец, и еще одно: московская студентка, годящаяся по возрасту мне в дочери, на днях призналась, что все ее поколение буквально выросло на "Диснее". Дескать, приходили из школы, включали по телевизору этот канал и смотрели все подряд. И до сих пор вспоминают любимые мультики — американские, а не российские и советские, как было у их родителей.

Вот вам и "борьба за умы и сердца". На мой взгляд, это, пожалуй, оружие пострашнее, чем у любой военной структуры. И то, что киевский режим целенаправленно делает сейчас английский главным языком на Украине после мовы, — тоже, как говорится, из той же оперы.

"Культурно устаревшая" классика

За свою вековую историю Disney пережил несколько периодов бурного роста: от начального спурта столетней давности в становлении и развитии анимации до корпоративного "ренессанса" 1990-х, начавшегося с создания в 1989 году классического рисованного варианта "Русалочки". Но вот теперь в нынешнем году игровой ремейк той же сказки с афроамериканкой Холли Бейли в заглавной роли стал в глазах критиков одним из знаковых проявлений того, как компания теряет свой прежний волшебный голос, чтобы твердо стоять на ногах новой расовой политкорректности (woke culture) и "культуры отмены" (cancel culture), т.е. обнуления давних традиций и норм.

Другие примеры того же рода — прошлогодний "Странный мир", громко провалившийся в прокате (его изюминкой считалось присутствие "первого" для Disney открыто гомосексуального персонажа, хотя профильное издание Out насчитывает с 2016 года свыше полутора десятков подобных "премьер" в других фильмах компании), и находящаяся в стадии производства игровая версия "Белоснежки" с латиноамериканкой в заглавной роли и без гномов. Можно еще добавить, что с позапрошлого года традиционное обращение к посетителям "Леди и джентльмены, мальчики и девочки" заменено в Диснейлендах на "Мечтатели всех возрастов".

А любимая классика вроде "Дамбо" или "Леди и Бродяга" в фирменных онлайн-кинотеатрах сопровождается ныне предупреждениями о том, что содержание может включать "outdated cultural depictions", т.е. быть "культурно устаревшим". В притче про летающего слоненка поводом для сомнений послужили вроде бы неприятно галдящие черные вороны, в собачьей мелодраме — зловещие сиамские кошки. В ремейке, кстати, кошкам еще и подменили песню.

Как саркастически заметил по поводу подобных новаций популярный кинокритик Кристиан Тото, "Голливуд до конца не въезжает в принцип "go woke, go broke", т.е. на политкорректности можно и погореть. Ханжество губит фантазию, юмор и веселье, и аудитория это прекрасно чувствует. Портал Insidethemagic.net, освещающий новости заокеанской индустрии развлечений, опубликовал на днях комментарий "Культура отмены убивает Disney" и вызвал волну комментариев, поддерживающих этот тезис. Читатели хором подчеркивают, что Disney "давно перестал быть семейной компанией" и погряз в пучине политкорректности; многие пишут, что сдают абонементы и не вернутся в любимые парки до тех пор, пока их владельцы не "разберутся со своими приоритетами".

"Над кем смеетесь?"

Мне, кстати, все это отчасти напоминает анекдоты советского времени, один из которых гласил, что СССР был "страной с непредсказуемым прошлым". Шутку эту знали и любили повторять и многие американцы. Но кто теперь пытается переписывать и "отменять" собственную историю и культуру? Прямо как в гоголевском "Ревизоре": "Чему смеетесь? Над собой смеетесь!"

Хотя хозяевам Disney, собственно, не до смеха. Сейчас буксует в прокате очередная серия франшизы про Индиану Джонса, в прошлом сезоне, помимо "Странного мира", провалился еще и "Световой год"; по данным информационно-аналитического портала Axios, картина была запрещена к показу более чем в дюжине мусульманских стран из-за пропаганды ЛГБТ. В Голливуде авторитетный отраслевой инсайдер, пишущий под псевдонимом Valliant Renegade, сообщил, что по итогам выпуска последних восьми фильмов диснеевским студиям грозят убытки на общую сумму почти $900 млн.

Ощутимы и репутационные потери. Согласно свежему опросу Axios/Harris, на сегодняшний день Disney — лишь 77-й в сотне самых популярных брендов в США, хотя пять лет назад входил в первую пятерку. Ранее в ходе опроса NBC/Hart всего 33% американцев выразили позитивное отношение к компании, а на долю негативных и нейтральных отзывов пришлось по 30% голосов. Убийственные показатели для фирмы, именующей свой флагманский Диснейленд "самым счастливым местом на Земле"…

Иллюзии кусаются…

Иллюзия счастья там, кстати, обходится очень недешево. Британская Daily Mail на днях написала, что стоимость однодневного абонемента на посещение флоридского Disney World достигла $175 — притом что в 2021 году она составляла $125, в 2011 — $85, а при открытии парка в 1971 году — лишь $3,5 на человека. В целом семейная поездка в Диснейленд становится "все более недоступной" даже для американского среднего класса, утверждает издание, приводя в подтверждение расчеты семьи из четырех человек, потратившей на пятидневный отдых у Диснея $8 480 — и это еще без авиабилетов.

Понятно, что задирать цены хозяевам компании приходится не от хорошей жизни. Новый/старый глава Disney 72-летний Боб Айгер (в ноябре прошлого года ему пришлось вновь встать у руля после двухлетнего отсутствия, поскольку сменщик, Боб Чапек, не оправдал ожиданий) выдвинул задачу сократить расходы на $5,5 млрд и, в частности, увольняет для этого 7 тыс. человек персонала.

"Власть в дурдоме"

Помимо всего прочего, компании вышла боком идеологическая вражда с губернатором Флориды Роном ДеСантисом. В феврале тот с согласия местных законодателей разорвал 55-летний контракт, дававший Disney права самоуправления в ее флоридских владениях, которые по площади территории (43 кв. мили, т.е. более 111 кв. км) сравнимы с Майами. "Корпоративному королевству настает конец, — заявил тогда политик, борющийся сейчас за выдвижение кандидатом в президенты США. — В городке новый шериф, так что теперь за все придется отвечать".

Винить в случившемся диснеевцам надо, конечно, прежде всего самих себя. В прошлом году, еще при Чапеке, компания под нажимом собственных сотрудников и лоббистов от ЛГБТ публично выступила против флоридского закона, известного как 'Don't Say Gay' Law (закон "Не говори "гей"). Суть его в том, что воспитателям детского сада и преподавателям начальной школы (до третьего класса) полностью запрещается учить детей "сексуальной ориентации или гендерной идентичности"; в более старших классах такие занятия запрещены, если "не соответствуют возрасту или нецелесообразны для развития учащихся по стандартам штата". Официальное название акта — закон "о правах родителей в образовании"; сейчас схожая норма предложена к рассмотрению и в нижней палате федерального Конгресса США, хотя там ее считают пока заведомо непроходной.

Объясняя на страницах The Wall Street Journal собственный подход к ситуации, ДеСантис писал, что его часто спрашивают, "зачем такой компании, как Disney, марать свой семейно-ориентированный бренд, выстраивавшийся почти 100 лет, публично солидаризируясь с повесткой дня левых радикалов". Вопрос действительно ключевой; наверное, и сам я спросил бы о том же самом.

Ответ губернатор видит в "давлении левых сил на большой бизнес наподобие Disney для использования его влияния в целях продвижения "пробужденческой" (woke) повестки дня", а также в стремлении самого корпоративного руководства к расширению своего "влияния в обществе". Поскольку инициируются такие процессы явным меньшинством в ущерб большинству, он делает вывод о том, что "в дурдоме вскоре начинают рулить пациенты" (The inmates soon run the asylum).

Впрочем, сам ДеСантис считает, что "пробужденческая идеология — одна из форм культурного марксизма", и твердо заверяет читателей-избирателей, что в его штате она не пройдет. "Мы превращаем Флориду в штат, где экономика процветает, поскольку у нас — то место, куда пробужденчество приходит умирать", — подчеркивает он.

"Современная ересь"

Что ж, как говорят мои американские друзья, "поверю, когда увижу". Но пока развитие событий меня совсем не обнадеживает, скорее наоборот. По данным Бюро переписи США, в 2021 году число домовладений, принадлежащих однополым парам (same-sex couple households), впервые перевалило в стране за миллион и достигло 1,2 млн. А наиболее оголтелые "пациенты", о которых писал ДеСантис, покушаются на самое святое, причем в прямом смысле: не только на воспитание и образование детей, но и на церковь.

Из нового журналистского расследования, проведенного политологическим порталом Real Clear Investigations (RCI), я с некоторым удивлением узнал, что за океаном уже не первое десятилетие идет целенаправленное извращение (queering) как Священного писания, так и образа самого Спасителя. Queer по-английски — название и самоназвание людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, отсюда и последняя буква в аббревиатуре LGBTQ. Отчет об упомянутом расследовании озаглавлен "Извращение (Queering) Иисуса: как оно становится нормой (mainstream) в прогрессивных церквях и ведущих богословских школах". Отдельный текст поясняет, что, согласно этой новой доктрине, "ветхозаветный Содом — не про геев".

Пересказывать содержание я не стану. Но источники у расследования полноценные: с именами, фамилиями, должностями и даже фотографиями. По словам автора, адепты нового движения стремятся к тому, чтобы "нетрадиционная идентичность стала объектом не только признания, но и поклонения". Так, теолог из Гарвардской школы богословия Марк Джордан заявил: "Я жду того момента, когда гендеры и сексы вне норм будут признаваться как места Божественного откровения".

Правда, один из экспертов, профессор Хьюстонской баптистской семинарии Роберт Ганьон считает, что queering в теологии — всего лишь современная ересь, нечто вроде древнего гностицизма. Но его мнение совершенно теряется в потоке святотатств, авторы которых словно пытаются перещеголять друг друга своей разнузданностью. И меня поражает, как люди, откровенно потакающие своим страстям (ведь даже если не считать эти страсти низменными, они в любом случае с гордостью выставляются напоказ), ничтоже сумняшеся выдают всю эту бесовщину за свет нового откровения. В очередной раз пытаются приспособить вечность под свои хотелки. И уж, конечно, от своего не отступят.

Кстати, согласно публикации, очередной рубеж в наступлении на традиционную мораль уже намечен. Это так называемое "многолюбие" (polyamory), т.е. борьба за признание и благословение церковью союзов между несколькими партнерами. В Калифорнии уже есть храмы, где проводятся такие обряды.

Один из пасторов-традиционалистов назвал подобное непрестанное "раздвижение горизонтов" допустимого "либертинизмом". Мне это напомнило мысль российского историка-китаиста Вячеслава Рыбакова о том, что на Западе мерилом прогресса считается постоянное расширение вольностей, а в России и Китае — рост справедливости. Очень верное, по-моему, наблюдение.

Помнится, Иван Карамазов у Достоевского мучился мыслью о том, что "если Бога нет, то все дозволено". За океаном теперь, похоже, уверились, что если им ни в чем укороту нет, то и самого Бога позволительно извращать. Но это они зря так думают.

"Вы заботитесь и о моих детях!"

Возвращаясь к основной теме разговора: волею судеб на днях в ТАСС состоялась пресс-конференция организаторов очередного фестиваля семейного и детского кино "В кругу семьи", который пройдет 8–11 июля в Ярославле. Участие США в нем заведомо не предполагается, но я, конечно, все же не мог не спросить про Disney — в попытке понять, окончательно ли американцы потеряны для нас как партнеры.

Рассуждая на эту тему, заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова прежде всего напомнила, что на самом Западе, включая и США, общество глубоко расколото, причем как раз по тем же самым вопросам. Она припомнила, как в одной из международных дискуссий представитель чужой страны начал свое выступление словами: "Говоря о защите семьи, вы заботитесь и о моих детях!"

Политик и многодетная мать, работавшая прежде уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка, убеждена, что повсюду в мире есть "миллионы" конструктивно настроенных людей и множество сообществ, в том числе родительских, которые "с трепетом наблюдают за тем, что происходит в России: победим ли мы окончательно и сможем ли мы дать им глоток этого свежего воздуха". Хотя бы — чтобы иметь право прямо и открыто высказываться в поддержку семейных ценностей. "Кино дает возможность объединить людей, которые в состоянии еще бороться за правду", — сказала Кузнецова.

Между прочим, буквально на следующий день я воочию увидел таких людей на заседании московского клуба американцев, живущих в России. Один из них, выйдя к микрофону, рассказал, что еще 10 лет назад перебрался в нашу страну именно для того, чтобы его дети могли расти и учиться в нормальной обстановке. При этом и он, и другие члены клуба продолжают искренне любить свою родину и переживать за нее; собственно, и собирались они на день рождения США — 4 июля.

"Верность, чистота, любовь"

В тон Кузнецовой высказывались и другие организаторы фестиваля. Президент национальной программы "В кругу семьи" Александр Ковтунец подчеркнул, что "верность, чистота, любовь" — это те ценности, которые сегодня нуждаются в защите. Именно поэтому они и стали девизом предстоящего форума.

По словам Ковтунца, на сегодняшний день "В кругу семьи" — это самый крупный в мире слет создателей семейного и детского кино, включающий целый ряд разных программ, в том числе и для родительского сообщества. Напомнив, что, помимо создания фильмов, надо уметь их еще и правильно продвигать, как делают те же американцы, специалист поблагодарил за неизменную поддержку 18-го по счету фестиваля госкорпорацию "Ростех" и попенял на отсутствие такой поддержки отечественному Министерству культуры. Кстати, сам Ковтунец как режиссер и продюсер активно занимается сейчас продвижением в России и за рубежом своего нового фильма "Быть" — как раз о взаимоотношениях отцов и детей.

Народный артист России Федор Добронравов подтвердил, что практика подготовки игровых ремейков на базе добрых советских мультфильмов наподобие "Чебурашки" будет продолжена. По его словам, за кинематографистами дело не станет: "желание огромное" у них есть, и уже в нынешнем и будущем годах можно ожидать появления новых подобных "сказок".

При этом никакой необходимости опираться на голливудский опыт актер не видит. Он выразил твердую уверенность, что ни за какие "старые заслуги" никаких диснеевцев к нам зазывать не следует — "тем более когда у них абсолютно поменялись ценности". "Надо сделать так, чтобы они заинтересовались тем, что мы здесь делаем, — сказал Добронравов. — Только тогда можно приглашать".

Где верный путь?

Мне такой подход напомнил мою любимую цитату из диснеевского "В поисках Немо": "Вам помочь? Боже упаси!" На самом деле, конечно, жаль, что так сложилось: фильмы-то многие действительно замечательные. С другой стороны, мы ведь от них и не отказываемся, не собираемся "отменять" ни свою, ни чужую культуру. И это вселяет надежду.

Да, сейчас Америку окутал какой-то странный идеологический морок. Но кто сказал, что она не сможет от него освободиться и снова двинуться к своей мечте — между прочим, вполне семейной и традиционной? В конце концов, Уолт Дисней всегда подчеркивал, что "нет ничего важнее семьи", а забота о семейных нуждах — "становой хребет всего бизнеса" его компании.

А еще он говорил: "Все наши мечты могут сбыться, если у нас хватит мужества к ним идти". Это, конечно, бесспорно, и цитата считается едва ли не самым известным и важным его заветом. Но при этом преемникам Диснея не стоит, конечно, забывать и Чеширского Кота, предупреждавшего Алису в Стране чудес, что выбор пути все-таки зависит от того, куда ты хочешь попасть.

Возрастная категория: 18+