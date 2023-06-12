Во Флориде демонстранты провели акцию с нацистскими флагами у Disneyland

Участники акции не сообщали, какую организацию они представляют

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /ТАСС/. Группа из двух десятков человек провела митинг с использованием нацистских флагов у Disneyland во Флориде. Об этом сообщает в понедельник газета New York Post со ссылкой на видеозаписи в социальных сетях.

Одну из таких записей выложила член Палаты представителей штата Флорида Анна Эскамани. Она назвала действия людей на видео "абсолютно отвратительными".

Другое видео с той же акции появилось у активистки Шэннон Уоттс, выступающей за ограничение прав на ношение оружия в США. Она утверждает, что акцию провели представители одной из ультраправых группировок. "Два десятка сторонников идеи превосходства белой расы находятся у главного входа в Disneyland в Орландо с портретами [губернатора Флориды Рона] Десантиса", - написала она.

Участники акции не сообщали, какую организацию они представляют.

Во Флориде несколько месяцев продолжается конфликт между губернатором Десантисом и корпорацией Disney. В силу старых договоренностей между штатом и Disney Disneyland фактически управляется самостоятельно, полномочия властей штата на его территории, в том числе в вопросе сбора налогов, ограничены. Десантис пытается изменить такое положение дел и поставить работу парка развлечений под контроль местных властей.