День Нельсона Манделы: ЮАР спустя время

Нельсон Мандела © Gareth Davies/ Getty Images

В 2009 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 18 июля Международным днем Нельсона Манделы в знак признания его вклада в дело мира и свободы, а также в качестве напоминания о необходимости повседневной борьбы за свои идеалы. В своем выступлении тогдашний Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что благодаря Нельсону Манделе апартеида в Африке больше нет, но планете продолжают угрожать другие опасности — бедность, дискриминация, изменение климата, конфликты. По его словам, День Нельсона Манделы является призывом к действиям, когда каждый может отметить его тем, что решит некоторые проблемы в своем круге, чем все вместе мы проложим путь к лучшему будущему.

От апартеида к демократии

27 апреля 1994 года в ЮАР произошел крах системы апартеида, который просуществовал 46 лет. В этот день прошли первые свободные выборы, на которых победила ранее запрещенная партия "Африканский национальный конгресс" (АНК) и президентом стал ее лидер Нельсон Мандела. Первым заявлением его в качестве избранного главы государства был призыв к расовому примирению. "Я хочу, чтобы все южноафриканцы, белые и черные, могли ходить в полный рост, жить без страха и пользоваться неотъемлемым правом на человеческое достоинство", — сказал Мандела на инаугурации.

Прошедшие годы показали, что заложенный Манделой фундамент демократической ЮАР оказался способным выдержать многочисленные проблемы, возникающие в ходе государственного строительства и развития общества. Среди них — бедность и социальное неравенство, высокая безработица и кризис энергетической системы страны, земельный вопрос.

Путь Нельсона Манделы Будущий президент ЮАР и лауреат Нобелевской премии мира, национальный герой борьбы с апартеидом в ЮАР Нельсон Мандела родился 18 июля 1918 года в деревне Мфезо, близ города Умтата, в семье вождя племени тембу (народность коса). При рождении ему было дано имя Ролихлахла, что на языке коса дословно означает "рвать ветку дерева", а в переносном смысле — "смутьян". Еще в школе он получил британское имя Нельсон, а позже его стали называть именем Мадиба — по фамилии клана. Учился в школе методистской церкви, продолжил образование в колледже Университета в Форт-Хейре (диплом магистра искусств), в Витватерсрандском университете, в 1988 году получил степень бакалавра юридических наук в Университете Южной Африки. Находясь в заключении (1964–1990), получил степень бакалавра по программе дистанционного обучения Лондонского университета. В 1944 году вступил в "Африканский национальный конгресс" Южной Африки — крупнейшую партию ЮАР, которая выступала за передачу власти в стране чернокожему населению. Мандела был одним из создателей и руководителей молодежной лиги АНК. В 1951 году был принят в коллегию адвокатов Йоханнесбурга и открыл там собственную юридическую контору. В 1952 году Мандела возглавил АНК в тогдашней провинции Трансвааль. В 1961 году был одним из организаторов и председателем вооруженного крыла АНК "Умконто ве сизве" (в переводе с зулусского — "копье нации"). За активное участие в движении против расовой дискриминации неоднократно подвергался арестам. 12 июня 1964 года был приговорен к пожизненному тюремному заключению "за подготовку вооруженного восстания с целью свержения правительства". До 1982 года находился в заключении в тюрьме на острове Роббен, затем был переведен в тюрьму "Полсмоор" близ Кейптауна, а в декабре 1988 года — в дом в поселке Парл в 50 км от Кейптауна, расположенный на территории тюремного комплекса "Виктор Ферстер". Освобожден 11 февраля 1990 года после 27-летнего тюремного заключения. С 5 июля 1991 года по декабрь 1997 года являлся президентом АНК. С 9 мая 1994 года по 16 июня 1999 года — президент ЮАР. Первые в истории страны нерасовые парламентские выборы в Национальную ассамблею состоялись 26–28 апреля 1994 года. На первом же заседании этого политического органа главой государства единогласно был избран Нельсон Мандела. За годы своего пребывания в должности президента он предпринял ряд важных социально-экономических реформ, преследовавших цель преодоления социального и экономического неравенства в Южной Африке. Уйдя с поста президента ЮАР, продолжил вести активную общественную жизнь, занимался правозащитной деятельностью. С 12 июля 2005 года был послом доброй воли ЮНЕСКО. В 1993 году стал лауреатом Нобелевской премии мира. Эту награду он получил вместе с последним белокожим президентом ЮАР Фредериком де Клерком за мирный переход от апартеида к демократическому нерасовому устройству страны. Мандела был инициатором и основателем Детского фонда (назван его именем), созданного в 1995 году с целью оказания помощи бездомным детям, подвергшимся сексуальному насилию, детям-инвалидам, а также детям и подросткам, преступившим закон. Также создал и возглавил Фонд Нельсона Манделы, Фонд Манделы Родса. Был одним из основателей и почетным членом Совета старейшин — международной неправительственной организации, включающей бывших и действующих государственных деятелей.

Нельсон Мандела был женат трижды, последний раз на Грасе Машел (вдове погибшего в авиакатастрофе президента Мозамбика Саморы Машела). У него пять детей, трое из которых умерли, более 40 внуков и правнуков. Он долго и тяжело болел, последний раз появлялся на публике во время чемпионата мира по футболу в ЮАР в 2010 году. Скончался Нельсон Мандела 5 декабря 2013 года, похоронен в деревне Куну (провинция Восточный Кейп). Показать ещё

В ЮАР продолжают бережно хранить наследие Нельсона Манделы, в первую очередь его стремление к расовому примирению. Не оправдались прогнозы пессимистов о том, что после ухода Манделы чернокожее большинство станет мстить белому меньшинству за апартеид. Однако полностью реализовать мечты южноафриканского политика о стране равенства и гармонии самых различных групп населения пока, на мой взгляд, не удается.

Современная Южно-Африканская Республика и исход белого населения

ЮАР занимает в Африке девятую позицию по площади и шестое по населению (порядка 60 млн). Расположенная на самом юге континента с выходом к Атлантическому и Индийскому океанам, ЮАР имеет сухопутные границы с шестью странами.

Это государство занимает в Африке вторую позицию (после Нигерии) по размеру ВВП (39-я в мире) и первую по объемам промышленного производства. ЮАР полностью обеспечивает себя всем спектром продовольственных товаров и экспортирует их в соседние страны (главная статья экспорта — сырьевые товары).

ЮАР пользуется значительным политическим весом в Африке, являясь членом "Группы двадцати", БРИКС, Африканского союза, региональной организации САДК (входят 16 государств южной части континента).

По показателю социального неравенства ЮАР все еще занимает одну из первых строчек в мире. Белое население ЮАР с годами неуклонно сокращается. В момент краха апартеида в 1994 году в ЮАР проживали 5,1 млн белых, или 12,8% от общего населения страны. Сейчас их насчитывается 4,6 млн, или 7,7%. Согласно официальной статистике, из страны в 1985–2000 годы эмигрировали 202 тыс. белых, в 2001–2006 годы — 99 тыс., в 2006–2011 годы — 106 тыс., в 2011–2016 годы — 111 тыс., в 2016–2021 годы — 91 тыс. Ожидается, что между 2021 и 2026 годами ЮАР покинут еще 43,5 тыс. белокожих граждан.

Белые южноафриканцы покидают родину по самым различным причинам, однако, согласно разного рода исследованиям, главная их них — отсутствие перспектив у молодежи. Уезжают южноафриканцы в основном в Северную Америку, Европу, Австралию и Новую Зеландию.

На замену им приходят прежде всего мигранты из других стран Африки. Так, согласно оценке статистической службы ЮАР (Stats SA), в период с 2016 по 2021 год чистая международная миграция в Южно-Африканской Республике составила 852 992 человека: из стран Африки прибыло 894 365 человек, Азии — 49 854 человека. По прогнозам Stats SA, в следующие пять лет (2021–2026 годы) в ЮАР переедет 592 520 человек, в основном африканцы.

Опасность под названием "Дудула"

В последние годы в южноафриканском обществе образовался новый кризис, сменивший по своей остроте сохраняющиеся противоречия между белыми и чернокожими южноафриканцами, — напряженность между общинами выходцев из различных стран Африки. С 2021 года в ЮАР усилились настроения против незаконных мигрантов во главе с активистами движения "Операция Дудула" (на языке коса "дудула" означает "выгнать"). Оно получило широкую известность после крупного марша в июне 2022 года в Соуэто под лозунгом — изгнать всех мигрантов из этого пригорода Йоханнесбурга. С тех пор аналогичные демонстрации регулярно проводятся и в других частях столичной провинции Гаутенг: их участники утверждают, что нелегальные мигранты отбирают рабочие места у коренных жителей ЮАР и незаконно пользуются социальными программами. Согласно оценкам специалистов, на территории ЮАР с численностью населения около 60 млн человек находятся до 8 млн нелегальных мигрантов. Выступления активистов становятся все более массовыми и жестокими. Так, в нынешнем месяце на дорогах ЮАР были разграблены и сожжены более 20 грузовиков и фур.

Согласно данным Quarterly Labour Force Survey (QLFS) за четвертый квартал 2021 года, безработица в ЮАР находилась на историческом максимуме — около 35%. При этом среди молодежи она достигала уровня 66,5%. Можно предположить, что пандемия коронавируса еще больше ухудшила ситуацию в области занятости.

Рамапоса — политический наследник Манделы

Действующий президент ЮАР, 71-летний Сирил Рамапоса, занял пост главы государства в феврале 2018 года после досрочной отставки тогдашнего президента Джейкоба Зумы. Ведомая Рамапосой партия АНК победила на состоявшихся в мае 2019 года всеобщих выборах, и он стал избранным президентом. С момента краха системы апартеида весной 1994 года АНК неизменно побеждала на всеобщих выборах, собирая голоса более 50% избирателей. Конституция ЮАР устанавливает, что главой государства становится именно лидер партии, набравшей по итогам всеобщих выборов наибольшее число депутатов в нижней палате парламента — Национальной ассамблее. В декабре 2022 года Сирил Рамапоса был в очередной раз избран лидером АНК на предстоящие пять лет, и, видимо, он будет добиваться и переизбрания на пост президента страны в 2024 году.

"Африканский национальный конгресс" является самой мощной политической структурой ЮАР. Правда, внутри партии сейчас ведется ожесточенная борьба сторонников находящегося под судом экс-президента Зумы с людьми Рамапосы. Однако, по мнению местных политических аналитиков, раскола партии ожидать не стоит и она вновь победит на предстоящих выборах.

Отмечу, внутри АНК с симпатией относятся к России, сохраняется память о той помощи, которую Москва оказывала движению за освобождение страны от апартеида. К примеру, на декабрьском съезде "Африканского национального конгресса" самым большим донором его проведения, по моим данным, стала местная компания, которая имеет теснейшие деловые связи с РФ.

Нынешнего президента Сирила Рамапосу, который является одним из самых богатых людей ЮАР (в 1990-е годы занимался инвестиционным бизнесом), на мой взгляд, отличает гибкий и неспешный подход к решению возникающих проблем. Он настроен на поиски компромисса. Во многом его управленческий стиль является следствием работы по созданию современных профсоюзов ЮАР, один из которых — Национальный профсоюз горнорабочих — он возглавлял в начале своей политической карьеры.