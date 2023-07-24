Коррекция вместо реорганизации: зачем Макрон изменил кабмин Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон © EPA-EFE/ YOAN VALAT

Восемь отставок и восемь назначений — таков итог переформирования правительства, проведенного президентом Франции Эмманюэлем Макроном на минувшей неделе. Это уже третья реорганизация кабинета Элизабет Борн со времени ее прихода на пост премьер-министра всего 14 месяцев назад. В конце апреля глава государства дал правительству "100 дней", чтоб закрыть страницу пенсионной реформы: исполнительная власть должна была успокоить страну после продолжавшихся на протяжении трех месяцев с начала этого года забастовок и маршей протеста против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Макрон, переизбранный на второй срок весной 2022 года, очевидно, хотел бы дать новое дыхание своей второй пятилетке, мобилизовать правящий лагерь и подтвердить курс реформ.

Многие ожидали смены премьер-министра, поскольку Борн не удалось расширить круг союзников в парламенте и правительство по-прежнему не имеет поддержки большинства депутатов. Но президент пришел к выводу, что Элизабет Борн, которой в апреле исполнилось 62 года, в силу опыта и знаний остается оптимальным выбором для руководства правительством. "Цель "100 дней" достигнута, спокойствие вернулось", — объясняют в Елисейском дворце. Страна идет вперед, а исполнительная власть должна работать и готовиться к новому политическому сезону.

Сплотив ряды

Еще в начале прошлой недели СМИ наперегонки публиковали прогнозы и мнения о больших перестановках в кабмине Франции, но эти ожидания не оправдались. Его реорганизация свелась скорее к коррекции. Восемь министров покинули правительство, столько же пришли им на смену. Времена стали более жесткими (что касается и внешней, и внутренней политики), и правящий лагерь, на мой взгляд, решил сомкнуть ряды, призвав во власть верных сторонников.

Проведенные перестановки содержат два важных послания, считают местные аналитики. Первое — принесение в жертву министров, вышедших из рядов гражданского общества. Макрон дал им шанс, доверив крупные сферы, находящиеся в стадии трансформации, но они не смогли убедить общество в том, что проводимые ими преобразования служат/послужат прогрессу. Второе — мобилизация макронистов "первого призыва", избранных в парламент в 2017 году на волне успеха президентской партии "Республика на марше" (ныне "Ренессанс"), доказавших свою лояльность работой в законодательном органе.

Правительство, кстати, сохранило гендерный паритет. Оно насчитывает теперь 21 женщину и 20 мужчин, когда как кабинет Борн II включал 21 мужчину и 20 женщин. Правда, из пяти основных министерств — юстиции, внутренних дел, вооруженных сил, иностранных дел и экономики — женщинам (как, впрочем, это было и в предыдущем правительстве) досталось лишь одно: дипломатическое ведомство.

Кто пришел

Посмотрим немного на персоналии. Председатель парламентской фракции правящей партии "Ренессанс" Орор Берже возглавила Министерство солидарности. 36-летняя законодательница, как считают в кругах парламентских репортеров, получила пост министра за непоколебимую лояльность Елисейскому дворцу и сплочение парламентской фракции в поддержку предложенной им пенсионной реформы. В политику она пришла еще в период учебы в лицее, работала в консервативных молодежных организациях, поддерживала Николя Саркози на президентских выборах 2007 года. В 2017 и 2022 годах активно участвовала в избирательных кампаниях Макрона. Берже известна как твердая сторонница светского характера французского государства, например, в парламенте она голосовала за поправку к закону о противодействии сепаратизму — требовала запретить школьницам ношение мусульманской вуали.

Звездой же нового кабинета стал Габриэль Атталь. Занимавший прежде пост министра-делегата по вопросам бюджета, теперь он назначен министром образования. В 34 года он является самым молодым министром в истории Пятой республики. В период первого срока полномочий Макрона Атталь приобрел известность на посту официального представителя правительства, став завсегдатаем телеэкранов, поскольку сообщал соотечественникам о мерах по борьбе с пандемией коронавируса. Зрителям явно импонировали его молодость и безукоризненное знание досье. Критики утверждают, однако, что "под личиной умненького мальчика скрывается самый настоящий крокодил" — так, например, характеризует Габриэля Атталя обозреватель политического еженедельника Le Point Натали Шюк. Вряд ли Атталь планирует задерживаться на ниве образования, он рассчитывает бороться за пост мэра Парижа на муниципальных выборах, которые пройдут в 2026 году. При этом многие полагают, что и пост столичного градоначальника — лишь ступенька и не единственный, который интересует амбициозного политика. Еще в школе одноклассники прозвали его "президентом", поскольку он больше всех интересовался политикой.

Новый министр здравоохранения, 47-летний Орельен Руссо, бывший руководитель личного секретариата главы правительства, начинал свою политическую карьеру в компартии. Это было продолжением семейной традиции: коммунистами были его мать и бабушка. Судя по отзывам, которые мне удалось услышать и прочесть в местных СМИ и социальных сетях, в синдикате медиков его назначение встречено скорее позитивно. Руссо в период пандемии COVID-19, находясь на посту главы агентства здравоохранения столичного округа Иль-де-Франс, был горячим сторонником вакцинации и активно боролся с антиваксерами. Элизабет Борн настаивала на замене прежнего главы ведомства Франсуа Брона, но Макрон поставил в ответ условие: на это место должен быть назначен только Орельен Руссо, консультировавший его по вопросам здравоохранения во время избирательной кампании.

Председатель парламентской комиссии по социальным делам Фадиля Хаттаби, родившаяся в семье иммигрантов из Алжира, стала министром-делегатом по проблемам инвалидов. Она сменила ветерана кабинета, члена руководства Демократического движения (MoDem), союзного с правящей партией, Женевьев Дарьесек, которая ранее была также министром-делегатом в Министерстве вооруженных сил, занимаясь делами ветеранов.

Сабрина Агреcти-Рубаш, дочь каменщика из Алжира, избранная в парламент от партии "Ренессанс", заняла пост министра по делам городского развития. По профессии телевизионный продюсер, она участвовала в создании популярного телесериала о баталиях и хитросплетениях большой политики "Марсель"; близко знакома с президентской четой.

Сандрин Руссо, непримиримый критик властей в парламентской фракции оппозиционной левой партии "Неподчинившаяся Франция", считает, что "кастинг правительства сведен лишь к вознаграждению за услуги в связи с пенсионной реформой".

Яркие из ушедших Министр образования Пап Ндиай, отправленный теперь в отставку, был одним из видных представителей гражданского общества в правительстве. До того как стать министром, этот историк сенегальского происхождения занимал пост директора парижского Музея иммиграции. Профессиональный педагог, придерживающийся левых взглядов, он занимался исследованием расовой дискриминации в США и во Франции. Его назначение в 2022 году вызвало критику на правом фланге французской политики. В этих же кругах с неодобрением воспринимали и сделанный им в образовательной политике акцент на социальное смешение в школах детей из элитных и наименее благополучных кварталов. Критические высказывания министра по поводу случаев насилия со стороны полиции по отношению к манифестантам вызывали недовольство синдикатов стражей порядка. Правительство лишилось и другой яркой фигуры, чьи заявления, напротив, встречали критику в кругах центристов и левых. Госсекретарь по вопросам гендерного равенства писательница Марлен Шьяппа рассердила своих оппонентов тем, что согласилась на интервью и фотосессию в журнале Playboy. Шьяппа в Twitter объяснила согласие на публикацию интервью в этом журнале тем, что "повсюду защищает права женщин", добавив, что "женщины во Франции свободны". Вопросы у оппонентов вызывала и ее деятельность во главе фонда Marianne, подозреваемого в финансовых нарушениях. Нового назначения после шести лет работы в правительстве госсекретарь не получила. Франсуа Брон — врач, работавший до назначения на министерский пост в реанимационном отделении больницы, видимо, не справился с поручением Макрона кардинально улучшить систему оказания неотложной медицинской помощи в стране. На его период руководства министерством пришелся также рост забастовок врачей, протестующих против запрета на повышение минимальных тарифов за прием пациентов. Показать ещё

На ключевых постах без перемен

В списке правительства министр экономики, финансов и цифрового суверенитета Брюно Ле Мэр (назначен в мае 2017 года, сохранил пост) занимает вторую позицию — сразу после премьер-министра. При каждой новой кампании перестановок его традиционно прочат на пост главы правительства. Но, согласно источникам Le Monde, 54-летний политик, мол, дожидается ухода в отставку в 2024 году директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, чтобы занять ее место. При этом он надеется, что, работая в Вашингтоне, сможет одновременно готовиться к очередным президентским выборам во Франции, которые предстоят в 2027 году. Отмечу, нынешний хозяин Елисейского дворца Эмманюэль Макрон не может переизбраться на третью пятилетку, поскольку французская конституция ограничивает полномочия президента двумя сроками.

В прогнозах политологов 40-летний министр внутренних дел Жеральд Дарманен также фигурировал как возможный преемник Борн. Возможно, он пока незаменим в МВД после недавней волны беспорядков в парижских предместьях, вызванных инцидентом в столичном пригороде Нантер 27 июня, когда 17-летний подросток алжирского происхождения был застрелен патрулем в ходе дорожной проверки. В условиях спровоцированной этим событием волны насилия, когда десятки французских коммун оказались ареной погромов, Дарманен смог мобилизовать 45 тыс. полицейских и жандармов для восстановления порядка и избавил президента республики от необходимости вводить в стране чрезвычайное положение. Министр при этом не сделал ни одной ошибки ни в действиях, ни в заявлениях, считают в национальном синдикате комиссаров полиции.

Ключевым в стране, конечно, также является пост министра вооруженных сил, который сохранил за собой Себастьен Лекорню. В правительстве Борн II он добился повышения ассигнований военному ведомству до €413 млрд на предстоящий семилетний период.

Министром иностранных дел осталась Катрин Колонна, назначенная на этот пост 20 мая 2022 года. В кабинете Борн III, согласно органиграмме правительства, шеф французской дипломатии занимает третье место по протокольному старшинству после главы Минэкономики и МВД. Министром юстиции остался Эрик Дюпон-Моретти.

Авантажи министров

Зарплата французского министра, согласно данным Ouest-France, составляет ныне €10 490 в месяц. Помимо этого, казна берет на себя оплату мероприятий: пресс-конференций, протокольных приемов. На это членам правительства полагается годовой бюджет €150 тыс. Кроме того, министры пользуются рядом должностных привилегий: бесплатные авиаперелеты и поездки по железной дороге, служебная автомашина с водителем, при определенных условиях — и служебная квартира.

Жалованье премьер-министра составляет €15 750 в месяц. Глава правительства также располагает €150 тыс. в год на представительские расходы. Элизабет Борн проживает в Матиньонском дворце в историческом VII округе Парижа, в этом же здании находятся ее рабочие апартаменты и генеральный секретариат премьера. В ее распоряжении также загородная резиденция — замок Сузи-Ла-Бриш в одноименной коммуне в 39 км к юго-западу от столицы (это поместье, включающее также две фермы и 280 га лесов и пастбищ, было подарено государству банкиром Жан-Жаком Симоном в 1972 году).

В завершение отмечу — избранный президентом метод корректировки правительства указывает, что новый срок премьерства Борн может оказаться недолгим. Если бы Макрон хотел поддержать премьера, считают скептики в Париже, ему следовало бы принять ее отставку и переназначить официально на посту главы кабмина Франции.