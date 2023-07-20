СМИ: снявшуюся для Playboy госсекретаря Франции отправили в отставку

Премьер-министр Элизабет Борн ранее отчитала Марлен Шьяппа за ее согласие на предложение журнала

ПАРИЖ, 20 июля. /ТАСС/. Госсекретарь Франции по вопросам социальной экономики и общественных организаций Марлен Шьяппа, которая согласилась на интервью и фотосессию для журнала Playboy, покинула правительство. Об этом сообщил в четверг телеканал BFMTV.

"Шьяппа покидает правительство, расплачиваясь за появление ее фотографий на обложке Playboy", - отмечает телеканал.

В апреле премьер-министр Элизабет Борн отчитала Шьяппа за ее согласие на предложение журнала. По данным газеты Le Figaro, Борн позвонила госсекретарю, чтобы заявить, что ее интервью "категорически неуместно в сегодняшнем социальном контексте".

В свою очередь Шьяппа в Twitter объяснила согласие на публикацию в издании тем, что "повсюду защищает права женщин", добавив, что "женщины во Франции свободны". Публикация фотографий, по данным радиостанции France info, обеспечила продажу 100 тыс. номеров французского издания журнала за "три часа".

Новые министры

В реорганизованном правительственном кабинете Габриэль Атталь назначен новым министром национального образования и по делам молодежи Франции. Он ранее занимал пост министра-делегата по вопросам бюджета. Его предшественник Пап Ндиай пока не получил нового назначения.

Орельен Руссо назначен на пост главы Минздрава. До этого он возглавлял секретариат премьер-министра, а прежде руководил агентством здравоохранения в столичном регионе. В этом качестве он обеспечивал проведение кампании по вакцинации в период пика пандемии. О новых обязанностях прежнего главы Минздрава Франсуа Брона пока не сообщается.

Реорганизация правительства

Ранее стало известно, что Макрон решил оставить Борн на посту премьер-министра. При этом реорганизация французского правительства не затронула ключевые министерства, в том числе МИД, МВД, военное ведомство и Минфин.

По данным BFMTV, сменился глава министерства солидарности. Председатель парламентской фракции правящей партии "Ренессанс" Орор Берже стала преемницей нынешнего главы ведомства Жан-Кристофа Комбе.

Ее коллега по фракции Флоран Будье, по версии BFMTV, получил портфель министра по связям с парламентом вместо Франка Риестера. Это объясняют тем, что Риестеру не удалось найти союзников в парламенте для поддержки пенсионной реформы, из-за чего Борн пришлось проводить законопроект без голосования ввиду отсутствия необходимого большинства. Это вызвало протесты профсоюзов и волну антиправительственных демонстраций.

Прежний состав кабмина был утвержден в июле 2022 года.