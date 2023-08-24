Осень на пороге: почему нам грустно прощаться с летом

Ксения Куколева — о том, как перестать тосковать по уходящему лету и настроиться на новый рабочий сезон

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Лето подходит к концу, и даже если погода все еще балует теплом и солнцем, некоторые замечают у себя присутствие легкой грусти. О приближении осени напоминают первые желтеющие листья, прохладные вечера, сезонные фрукты, особые осенние запахи, скромные букетики астр, которыми торгуют в переходах. А бывает, что тоска по уходящему лету начинается еще задолго до сентября — например, в середине июля или с началом августа. Что означает эта грусть и почему мы вообще ее испытываем?

Навстречу детской беззаботности

Когда мы были детьми, лето означало долгожданные каникулы: на целых три месяца можно было забыть об уроках, и жизнь становилась сплошным захватывающим приключением. Поездки к бабушкам и дедушкам в деревню, путешествия к морю, прогулки по лесу, купание в речке, посиделки у костра — у каждого свой список моментов, которые бережно хранятся в памяти.

Вырастая, мы по-прежнему ждем от лета большего, чем просто возможности отдохнуть и погреться. Многие пытаются сделать летние месяцы максимально насыщенными эмоциями и впечатлениями, как бы подтверждая слова из известной песни: "Лето — это маленькая жизнь".

Запах моря или нагретого солнцем луга, вкус сочного арбуза, прохлада травы, по которой так приятно пройтись босиком, — лето обостряет наши чувства. В эти месяцы легче быть спонтанными, менее практичными и разумными. Даже если мы не уезжаем за город, все равно позволяем себе немного больше, чем зимой, и тем самым хотя бы чуть-чуть приближаем детское состоянии беззаботности. Такую перемену особенно отмечают у себя родители, когда отправляют детей в летние лагеря или к родным в деревню. Освобожденные от родительских обязанностей, они сами становятся если не детьми, то подростками, которым наконец предоставили больше свободы.

О чем напоминает осень

Однако если летнее тепло побуждает нас смелее мечтать, то осень действует отрезвляюще, возвращая в реальность. Перемена картинки за окном для большинства сопровождается и возобновлением или усилением рабочей рутины, в которой сложнее найти место беспечности и легкости.

Причиной смены настроения не всегда становится осень как таковая, особенно если мы говорим о ее начале, когда погода еще не успела окончательно испортиться, а природа одевается в яркие краски. Однако для многих первое сентября приобретает символическое значение: лето кончилось, теперь время не отдыхать, а работать.

С наступлением осени напоминают о себе и прежние тревоги, волнения, которые удавалось не замечать летом. В этом случае важно быть честным с собой: что на самом деле меня терзает, решение какой проблемы я откладываю. Возможно, неприятные переживания подталкивают к переменам, на которые давно не хватало смелости, либо просто говорят о том, что некоторые ситуации по-прежнему значимы и болезненны, требуют нашего внимания.

Первые признаки наступающей осени также напоминают о планах, которые мы строили на лето. Те, кто стремился многое успеть за эти три месяца, могут начать испытывать сожаление еще в августе: осталось не так много времени, а далеко не все задуманное удалось осуществить. Однако полезно спросить себя: почему только летом я позволяю себе жить в удовольствие; устраиваю ли я себе передышки в течение года или заставляю работать на износ.

Как помочь себе в период смены сезонов?

Добавьте разнообразия.

Возвращение в рабочие будни нередко означает рутину и скуку. Попробуйте даже осенью сделать дни более разнообразными — для этого не нужно крупных вложений или много времени. Приготовьте новое блюдо, сделайте новую прическу, пройдитесь новым маршрутом до работы. На выходные спланируйте короткую поездку или посетите новое место в собственном городе. Если погода уже не позволяет долго гулять, хорошо подойдут выставки, музеи, театры.

Проводите больше времени с теми, кто дорог. Если у вас есть маленькие дети, предложите вместе сделать поделки из подручных материалов — желудей, сосновых шишек, яркой листвы. Так кажущееся детским развлечение может неожиданно развлечь и улучшить настроение.

Тренируйте внимание к мелочам.

Где бы вы ни находились, присматривайтесь к деталям. Даже если кажется, что окружающее пространство давно знакомо и привычно, попытайтесь и в нем найти что-то новое. Возможно, вам удастся заметить необычную деталь на фасаде дома или обнаружить, что трещина на асфальте напоминает смешного зверька. Превратите наблюдательность в привычку. Подобные занятия похожи на игру, увлекают, поднимают настроение и помогают сохранить позитивный настрой.

Создавайте сами необычное пространство вокруг, окружайте себя приятными мелочами, которые радуют глаз. Это может быть сувенир из отпуска, любимая безделушка или просто букет кленовых листьев, собранный в ближайшем сквере.

Следите за состоянием организма.

Не пренебрегайте физическими нагрузками, особенно если ведете малоподвижный образ жизни. Это не значит, что нужно тренироваться до изнеможения — подберите себе занятия по душе. Начните с малого: например, устраивайте короткие прогулки во время обеденного перерыва. Это поможет не только размяться, но и переключить внимание. Также следите за режимом сна: в уставшем состоянии гораздо сложнее справляться со стрессом и сохранять хорошее настроение.

И последнее: будьте внимательны к себе вне зависимости от времени года. Не стоит путать краткосрочную смену настроения с затяжными состояниями, сопровождающимися апатией, упадком физических сил, невозможностью получать удовольствие от привычных вещей, проблемами со сном и аппетитом. В этом случае подобных советов недостаточно и необходимо обратиться за помощью.