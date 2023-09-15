Держи друзей близко, а соперников — еще ближе: премьер Японии перетряхнул кабмин

Премьер-министр Японии Фумио Кисида © Issei Kato/ Pool Photo via AP

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, по всей видимости, уже начал подготовку к выборам председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), а значит, и премьера страны, которые пройдут осеню 2024 года. Во время кадровых перестановок в правительстве и верхушке ЛДП на этой неделе он предпочел стабильность своей администрации и укрепление политической базы.

Перестановки в правительствах Японии происходят часто и обычно не носят экстраординарного характера. Премьер-министры пользуются своим правом производить масштабные кадровые перемены, для чего требуется соблюсти процедуру отставки всего кабинета и утверждения его обновленного состава у императора, чтобы поправить рейтинги. Обычно заодно перестановки проводят и в руководстве правящей партии.

Уровень поддержки теперь уже прежнего кабинета Фумио Кисиды в последнее время действительно находится под давлением проблем, связанных с утечкой личных данных и многочисленными сбоями при введении в стране единого удостоверения личности.

Чтобы показать приверженность изменениям, премьер пошел на значительный шаг и ввел 13 сентября в состав правительства пять женщин-министров, в том числе неожиданно для всех на пост главы МИД, что произошло впервые примерно за 20 лет. Однако, несмотря на смену сразу 13 министров из 19, костяк правительства не изменился — на ключевых позициях, включая пост генсека кабмина, главы Минфина, Минэкономики, экономической безопасности, все министры сохранили свои места. Исключением стали Ёсимаса Хаяси, которого в качестве министра иностранных дел сменила Ёко Камикава, и Ясукадзу Хамада, которого на посту министра обороны сменил бывший советник премьера по вопросам нацбезопасности Минору Кихара.

Отсутствие новизны на ключевых постах правительства и верхушки правящей Либерально-демократической партии очевидно не только политологам. Согласно опросам общественного мнения, которые уже успели провести ведущие издания, положительно оценили перестановки значительно менее 50% населения.

Если внимательно проанализировать кадровые решения Кисиды, становится очевидно, что он руководствовался принципом "держи друзей близко, а врагов — еще ближе". Конечно, речь идет не совсем о "врагах", а о политических соперниках внутри правящей ЛДП в преддверии предстоящих осенью 2024 года выборов председателя партии.

Все по своим местам

При рассмотрении кандидатур на ключевые позиции в правительстве и партийном руководстве Кисида, очевидно, учитывал соотношение партийных фракций, в которые объединяются группы депутатов обеих палат парламента от ЛДП. Именно мнение фракций традиционно имеет решающее значение на выборах председателя, и без их поддержки премьер вряд ли сможет рассчитывать на переизбрание.

Так, свои посты сохранили заместитель председателя ЛДП Таро Асо и генсек партии Тосимицу Мотэги, возглавляющие вторую (55 членов) и третью (54 члена) по численности фракции в ЛДП. В общей сложности фракции Асо и Мотэги получили по четыре и три министерских портфеля соответственно.

С учетом партийных постов наибольшее представительство в правящей верхушке получила самая большая фракция (100 членов) покойного экс-премьера Синдзо Абэ, имеющая теперь четырех министров в правительстве и пост главы ключевого политического совета ЛДП, определяющего политику партии. Именно к этой фракции принадлежит и лицо правительства — генсек кабинета министров Хирокадзу Мацуно, который дважды в день проводит пресс-конференции и стоит на первом месте в списке так называемых временных заместителей премьер-министра на случай болезни или смерти главы правительства.

Фракция самого премьера Кисиды, занимающая лишь четвертое место по численности (45 членов), получила в правительстве лишь два министерских поста, включая место главы МИД. Два кресла в правительстве получила и фракция бывшего генсека ЛДП Тосихиро Никаи (41 член), который не считается близким к Кисиде политиком, но является крайне влиятельным ветераном ЛДП.

Конкуренты "в клетке"

При себе Кисида оставил и всех своих главных конкурентов за пост главы партии, которые сохранили посты в руководстве ЛДП и правительстве. Они должны придерживаться линии кабмина и не имеют пространства для усиления своих политических позиций — наблюдатели в Японии часто пишут, что они оказались "в клетке".

Наибольшее внимание уделяется Тосимицу Мотэги, которого называют одним из наиболее вероятных кандидатов в премьер-министры Японии. Его смена на посту генсека ЛДП однозначно привела бы к конкуренции на выборах в следующем году. Кроме того, как писали местные СМИ со ссылками на источники, Кисида прислушался к совету Асо, который, мол, рекомендовал оставить его на своем месте. Сам Мотэги уже подтвердил, что будет продолжать поддерживать действующего премьер-министра.

Сохраняя пост генсека партии, Мотэги сохраняет и свой немалый политический вес. Однако Кисида, похоже, нашел способ уменьшить риски конкуренции, отдав пост главы одного из важнейших партийных комитетов — по организации выборов — 49-летней Юко Обути, дочери бывшего премьер-министра Кэйдзо Обути. Она принадлежит к фракции Мотэги, однако ей тоже прочат место премьера в будущем, причем поддержку оказывают такие ветераны, как экс-премьер Ёсиро Мори, несмотря на его принадлежность к другой фракции. Дав ей возможность набрать политический вес, Кисида, возможно, снижает авторитет самого Мотэги, возглавившего свою фракцию лишь в 2021 году. Ее, к слову, с 1992 по 1998 год возглавлял Кэйдзо Обути, что немаловажно для Японии, где глубоко укоренилась традиция политических наследников.

На своих местах остались и министр по делам цифровизации Таро Коно, а также министр экономической безопасности Санаэ Такаити. Оба этих политика были конкурентами Кисиды в борьбе за пост главы партии в 2021 году.

"План состоит в том, чтобы сохранить на своих местах Мотэги, Коно и Такаити, чтобы помешать их участию в выборах председателя партии в следующем году. Также очевидно смятение во фракции Мотэги из-за Обути", — отметила политический комментатор Маюко Тойота, экс-депутат парламента от ЛДП, занимавшая ряд высоких постов в правительстве покойного Синдзо Абэ.

Таким образом, сохраняя при себе своих потенциальных соперников и учитывая мнение партийных боссов, Кисида обеспечивает стабильность своей администрации и прочную политическую базу для переизбрания в следующем году.

Политика без изменений

Изменений политического же курса, особенно на дипломатическом фронте, ожидать не стоит. Его ключевые направления останутся без изменений, что подтвердила Ёко Камикава на своей инаугурационной пресс-конференции, первой на посту главы МИД.

По ее словам, Япония как председатель Группы семи (G7) будет сохранять санкции против России в связи с конфликтом на Украине. Однако, отметила она, страны являются соседями, поэтому есть вопросы, в отношении которых Токио будет исходить из своих национальных интересов. Это касается, например, экономической деятельности, в том числе рыболовства, для которого важно согласование соответствующих квот на вылов между РФ и Японией, а также безопасности на море.

Камикава также подтвердила, что Япония продолжит курс на "решение территориального спора с Россией вокруг "северных территорий" (так в Японии называют южную часть Курильских островов — прим. авт.) и заключение мирного договора". Это соответствует базовой позиции Японии по данному вопросу.

Эти же слова ранее можно было слышать и из уст ее предшественника на посту главы МИД Ёсимасы Хаяси и самого Кисиды. Аналогично Камикава повторила позиции и по другим ключевым внешнеполитическим вопросам, включая отношения с Китаем, укрепление союза с США и т.д.

Под вопросом теперь же остается проведение досрочных выборов. Премьер Японии имеет право распустить парламент, чем главы правительств регулярно пользуются, если считают возможным улучшить свои позиции. Во многом решение Кисиды будет зависеть от рейтингов обновленного кабмина.