История страны в песнях: Лев Лещенко о секрете стихов Николая Добронравова

Николай Добронравов © Александр Чумичев/ ТАСС

Ушел из жизни человек, гражданин нашего государства, великий поэт, тот, кто своими стихами вместе с композитором и супругой Александрой Николаевной Пахмутовой озвучивал самые главные события нашей жизни. Именно по их песням, стихам Николая Николаевича можно без учебника представить, чем жила наша страна в прошлом веке и настоящем.

История страны в песнях и народная любовь

Кто будет вспоминать сколько кому и чему сейчас лет? А, например, “Письму на Усть-Илим” как раз 55 лет, как практически циклу “Созвездия Гагарина” в честь подвига — полета Юрия Алексеевича к звездам. В стихах и песнях этого замечательного тандема отражены и все успехи наших спортсменов и, конечно, страшные страницы истории государства — Великая Отечественная война. Все эти страницы нашей жизни озвучены этими двумя людьми, проиллюстрированы поэзией Николая Николаевича.

Они были удивительной парой, которая, можно сказать, поддерживала основы нашей жизни, жизни нашего отечества. Их любили, потому что видели, что у них настоящая любовь, неподдельная, неподкупная. Как я пел в одной из песен:

“Синие шинели. Русские таланты.

Синее сияние неподкупных глаз”.

© YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"

Авторами этой композиции “Ты — моя надежда, ты — моя отрада” как раз являются Александра Пахмутова и Николай Добронравов. Пусть она о войне, но стихи Николая Николаевича отражают и что-то личное, мне кажется. В этом и величие этого человека, который прожил честную жизнь, не запятнав себя никакими интригами, сплетнями или разговорами. Они оба удивительно светлые люди, лично я всегда чувствовал от них один только позитив. Если выбирать у нас, предположим, пять народных любимцев, то, думаю, непременно двое из них это Александра Николаевна и Николай Николаевич.

Не в тени, а в тандеме

Мое собственное взаимодействие с ними не ограничивалось, конечно, только песнями. 50 лет вместе это, я бы сказал, уже не одни лишь даже творческие, а скорее практически семейные отношения. Поэтому сегодня это скорбь великая. Дружили, радовались жизни, общались, очень часто ездили в поездки, вместе болели на олимпиадах. Трудно сейчас сказать что-либо точное и конкретное ведь эмоции переполняют — глубокая печаль и скорбь.

Конечно, могу десятки часов рассказывать истории из нашей жизни, но потом. Сегодня отчего-то вспоминается, например, летняя Олимпиада в Монреале в 1976 году. Тогда мы все были молодые — да, Александра Николаевна и Никаолай Николаевич были постарше, но тогда это было тогда. Женя Мартынов, Валя Толкунова, Гена Хазанов и другие — мы ездили все вместе. Александра Николаевна всегда была неким цементом, основой и фундаментом этого нашего коллектива. Это было ярко и весело, это были страницы, которые невозможно просто так пролистать. Это фолианты настоящей большой человеческой жизни. При этом я бы никогда не сказал, что Николай Николаевич когда-либо был в тени своей супруги. Это был действительно отличный союз двух творческих людей, которые каждую минуту жили друг для друга. Для меня в этом плане знаменательна песня “Нам не жить друг без друга”:

“Скорости вокруг бешеные,

Мы себя едва сдерживаем.

Значит, надо быть бережнее —

Нам не жить друг без друга”.

Но надо держаться.

© YouTube / Музыка на советском телевидении

Эти два человека как столпы нравственных устоев наших жизней и нашего отечества в целом — и в плане патриотизма, и отношения, и любви к отечеству и просто к людям, к своему творчеству и к тому, что происходит вокруг нас. Это ориентир нашей нравственной жизни.

Секрет прост

Многие задаются вопросом, почему сотрудничество Николая Николаевича с другими композиторами, прекрасными творцами между прочем, не принесло столь выигрышных и удачных песен, которые бы полюбились народу. На мой взгляд, ответ ясен как никогда — если люди живут вместе, каждую секунду смотрят друг другу в глаза, обладают таким талантом, то с кем еще писать шедевры, если ни друг с другом — с самым близким человеком. Секрет прост, он в том, что они любили друг друга. 70 лет вместе! Считаю, что их можно вписать в Книгу рекордов Гиннеса, как творческую пару и тандем. Это мировые величины.

Я не могу выделить для себя одну их песню, для меня они все родные. Например, уже 40 лет пою со всей теплотой “Нам не жить друг без друга”, и, конечно, неотрывны уже и от моей жизни “Надежда”, “Команда молодости нашей”, “До свидания, Москва”, “Олимпийский мишка” (“До свидания, наш ласковый мишка!”)...

Вот песню “Надежда” пел ведь не только я, но и Анна Герман, Эдита Пьеха, Муслим Магомаев. Эта песня — общая песня нашей страны, символ добра и света, которого нам, к сожалению, порой не хватает. Когда же встречаешь таких людей как Николай Николаевич и Александра Николаевна, то понимаешь, что все самое светлое впереди.

Помню, когда писали “Олимпийского мишку”, то не знали до последнего будет ли эта песня вообще звучать. Вопросы с мишкой были не решены, не знали, полетит ли он, точнее — дадут ли ему улететь, потому что, как нам говорилось, руководство ЦК партии придерживалось мнения, что медведи не летают. Казалось бы, как это касается нас артистов, но все обстоятельства нужно было учитывать. Я, например, записывал все песни отдельно и звукорежиссер потом все соединял, услышать конечный вариант смог только на самой Олимпиаде. Конечно, нервничал, как переживали и Николай Николаевич с Александрой Пахмутовой, ведь полетит мишка или нет, а это нужно учесть в песне. В итоге это стало событием, которое мы прошли все вместе, внося каждый свой вклад, как и Николай Николаевич.