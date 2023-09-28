"Снижение рисков": Брюссель просит Пекин открыть рынок, сохраняя ограничения для Китая

Денис Дубровин — о том, зачем первый замглавы Еврокомиссии ездил в Пекин и какова торговая политика Евросоюза в отношении Китая

Евросоюз продолжает попытки реализовать провозглашенную в феврале 2023 года главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен политику "снижения рисков" в отношениях с КНР. Этот курс ставит своей целью одновременно снизить влияние Пекина на экономику Евросоюза, но при этом повысить влияние Брюсселя на экономику Китая.

Новым аккордом в этой политике стал визит в Пекин 25 сентября первого замглавы Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса — для участия в 10-м раунде диалога высокого уровня ЕС — КНР по экономике и торговле. Как обычно бывает в ходе подобных визитов, на пресс-конференции в Пекине Домбровскис был предельно сдержан и говорил в основном о взаимной выгоде от дружбы и интенсивной торговли между Европой и Китаем. Вопросов же журналистам задать не дали.

Первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис © Hannah McKay/ Pool Photo via AP

Однако было у него в Китае и еще одно выступление — речь для студентов пекинского Университета Цинхуа, в которой он высказался гораздо прямее о том, чего хочет Брюссель от Пекина.

Если кратко, то Евросоюз призывал Китай шире открыть свой рынок для европейского бизнеса, снизить государственное регулирование торговли и инвестиций, добровольно ограничить экспорт в Европу или создать условия для параллельного качественного расширения европейского экспорта в Китай и не беспокоиться о новых ограничениях, которые Еврокомиссия (ЕК) вводит в отношении китайского бизнеса в ЕС.

Надо открыться

Призвав КНР распахнуть двери для европейских инвестиций, Домбровскис раскритиковал действия Пекина по защите национальной экономики: "Китайское правительство создало более политизированную бизнес-среду, расширяя свой набор инструментов по защите национальной безопасности и интересов национального развития. Это привело к снижению транспарентности, неравному доступу к госконтрактам (для китайских и иностранных компаний — прим. авт.), дискриминационным стандартам и требованиям локализации цифровых данных". Он особенно выделил китайское законодательство по противодействию шпионажу: "Новые законы о международных отношениях и противодействии шпионажу вызывают большую озабоченность европейского бизнеса. Их расплывчатость оставляет много пространства для интерпретаций. Это означает, что европейские компании испытывают сложности с пониманием своих обязательств для выполнения этих законов, что значительно снижает доверие бизнеса и сдерживает новые инвестиции в Китай".

"Это вызывает большие сожаления, поскольку Китай остается привлекательным рынком для многих европейских компаний, которые хотят инвестировать там, но только если условия будут правильными. Если им предоставят больший доступ к рынку, 63% респондентов последнего опроса (компаний ЕС, проведенного европейской торговой палатой в КНР — прим. авт.) рассмотрят возможность расширения своего присутствия в Китае", — пообещал Домбровскис.

Не бояться ограничений ЕС

Взамен он призвал Пекин с пониманием относиться к политике Еврокомиссии по "снижению рисков" отношений с Китаем, заверив, что термин "национальная безопасность", под предлогом которой на Западе вводят ограничительные меры против китайских товаров (в частности, продукции компании Huawei), является "очень четко и узко определенным концептом в Европе".

"Снижение рисков не означает разрыв связей. Наш подход к экономической безопасности пропорциональный и точный. Наши действия будут хирургически точно основаны только на анализе рисков, поскольку большая часть торговли с Китаем не вызывает проблем", — пообещал Домбровскис.

Замглавы ЕК также призвал власти КНР принять меры со своей стороны, чтобы снизить китайский профицит торгового баланса (превышение экспорта над импортом) с Евросоюзом: "В более широком контексте мы призываем Китай решить проблему недостатка сбалансированности наших экономических отношений. Цифры говорят сами за себя. Текущий торговый дефицит ЕС составляет €396 млрд в пользу Китая".

"Недостаток взаимности и равных правил игры со стороны Китая вкупе с геополитическими потрясениями заставили Евросоюз стать более решительным. Мы создали набор автономных инструментов для защиты наших интересов, когда наша открытость под угрозой, — заявил Домбровскис. — Недавно Еврокомиссия объявила о запуске расследования для выявления госдотаций в импортируемых из Китая [в ЕС] электрических автомобилях. Я могу заверить вас, что мы будем вести эту работу аккуратно и старательно, проводя консультации с китайскими властями и игроками и соблюдая тщательно установленные нормы в процессе".

Против китайского автопрома

Таким образом, он также аккуратно упомянул и начатое Еврокомиссией антидемпинговое расследование в отношении электромобилей из КНР, которые теснят европейских производителей на европейском рынке. "Мы будем принимать взвешенные решения в тесном взаимодействии с властями Китая и с китайским бизнесом", — пообещал Валдис Домбровскис.

Совсем иначе Еврокомиссия подает это расследование в Брюсселе. Буквально на следующий день прямая начальница Домбровскиса — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: "Мы не можем допустить, чтобы множество дешевых китайских электрических автомобилей, производство которых серьезно субсидируется, создавали нечестную конкуренцию нашим производителям, поэтому мы начали антидемпинговое расследование".

Китай выдержал определенную паузу, чтобы ответить на автомобильное расследование ЕС. Два дня спустя после визита Домбровскиса глава МИД КНР заявил, что оно нарушает принципы международной торговли и может "разрушить глобальные цепочки производства и поставок" в автомобильной индустрии.

Путаница с СВО

Меж тем в своей речи Домбровскис также заявил, что конфликт на Украине "ослабляет Евросоюз, который является крупнейшим экспортным рынком Китая". "Наша покупательная и импортная способность падает. Говоря по-простому, мы теперь можем меньше покупать", — подчеркнул он. Таким образом, фактически российская cпециальная военная операция на Украине ведет к снижению китайского экспорта в ЕС и, соответственно, способствует некоторому выправлению торгового дефицита Евросоюза в отношениях с КНР в €396 млрд, которым озабочен Брюссель.

Однако в контексте СВО Домбровскис расценил этот фактор уже как негативный, заявив, что таким образом конфликт на Украине "подрывает экономику Китая".

Перетянуть Пекин

На мой взгляд, в итоге политика Брюсселя в отношении Китая выглядит сюрреалистически.

С одной стороны, Евросоюзу объективно необходимо сотрудничество с Китаем, который обеспечивает более 50% всех потребительских товаров в Европе и огромный объем различных комплектующих, не говоря уже о критически важных редкоземельных ископаемых, необходимых для альтернативной энергетики, в добыче которых КНР является если не монополистом, то доминантным игроком на мировом рынке.

С другой стороны, для Брюсселя жизненно необходимо разрушить союз Пекина и Москвы, чтобы получить хотя бы надежду на победу в разворачивающейся сейчас мировой гибридной войне, военная составляющая которой разыгрывается (главным образом) на Украине.

Казалось бы, в этой ситуации европейские чиновники должны предлагать Китаю любые возможные преференции, как действовали США, когда в 1970-х добились от КНР отказа поддержки СССР в обмен на всестороннее развитие экономических отношений с Западом и триллионные инвестиции.

Но, как мы видим, этого не происходит, напротив, представители Еврокомиссии пытаются даже в этой ситуации заставить Китай идти на уступки. Самонадеянность "хозяев мира" и владельцев "мирового сада", выражаясь словами главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля? Нет, вернее, не только. Думаю, еще один фактор — несамостоятельность.

ЕС, даже если бы захотел, просто не может пойти навстречу стране, которую США открыто называют своим главным противником. Как бы это ни было Брюсселю необходимо.