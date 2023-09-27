Ван И заявил, что расследование ЕС в отношении автопрома КНР угрожает цепочкам поставок

По словам главы китайского МИД, Пекин придерживается пути зеленого, низкоуглеродного и устойчивого развития, что "полностью совпадает с курсом, которому следует" Брюссель

ПЕКИН, 27 сентября. /ТАСС/. Расследование Евросоюза по субсидированию производства китайских электромобилей может нарушить глобальные цепочки поставок в автопромышленности. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с венгерским коллегой Петером Сийярто.

"Расследование ЕС в отношении субсидирования китайских электромобилей нарушает основные правила международной торговли, оно может нарушить глобальные цепочки производства и поставок в автопромышленности", - приводятся слова Ван И на сайте МИД КНР.

По его словам, Китай придерживается пути зеленого, низкоуглеродного и устойчивого развития, что "полностью совпадает с курсом, которому следует ЕС". "Китай и Европа - партнеры, а не соперники", - добавил Ван И. Развитие промышленного производства "должно основываться на честной конкуренции, а не на протекционизме", сказал он.

Ван И выразил надежду, что Венгрия будет способствовать здоровому и стабильному развитию отношений Китая и ЕС.

13 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что мировой рынок переполнен дешевыми китайскими автомобилями, и что ЕС будет этому сопротивляться. В итоге Евросоюз решил начать расследование в связи с возможным субсидированием поставок электромобилей из КНР.