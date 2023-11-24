"Женский вопрос" для страны и премьера: как в Италии борются с феминицидом

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25 ноября отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. В Италии в этом году к проблеме так называемых феминицидов (убийств по признаку пола и гендера в отношении женщин) приковано особое внимание. В предстоящую субботу в ряде городов, включая Рим, ожидаются даже крупные манифестации. Символом протеста, к которому присоединяются и мужчины, стали красные туфли.

Триггером для проведения общенациональной акции стало убийство Джулии Чеккеттин, 22-летней студентки из Падуи, — последней на сегодняшний день жертвы мужчины, который ее любил.

От тех, от кого точно не ждешь

По информации полиции, девушка погибла от рук своего бывшего бойфренда-сверстника Филиппо Турретты, которому теперь грозит пожизненное заключение. Что толкнуло молодого мужчину на жестокое убийство разбираться следствию и психиатрам. Но в итальянском информационном пространстве новость о гибели Джулии Чеккеттин предположительно 11 ноября (по информации местных СМИ, тело нашли в выходные 18–19 октября), накануне получения ею университетского диплома, затмила все остальные темы, в том числе международные.

Интерес к этому делу, видимо, подогрело еще и то, что молодую пару даже пришлось разыскивать. Поисками занимались несколько дней с надеждой на счастливый конец, но все обернулось иначе — появилась видеозапись камеры внешнего наблюдения, которая запечатлела, как бойфренд жестоко избивает девушку.

Убийство Джулии Чеккеттин стало 105-м случаем феминицида с начала 2023 года и пуще прежнего подняло волну полемики о незащищенности женщин, которые становятся жертвами своих мужей и бывших партнеров. В целом же эта тема для итальянского общества не нова: в 2022 году были убиты 126 женщин, в 2021-м — 119, в пандемийном 2020-м — 116.

До случая с Джулией Чеккеттин немало внимания привлекло убийство ее тезки — Джулии Трамонтано, находившейся на седьмом месяце беременности. По данным следствия, преступление совершил отец будущего ребенка летом текущего года. В итальянских газетах, не стесняясь в выражениях, о нем писали — "патологический врун и изменник".

Борьба с патриархатом

Однако именно сейчас полемика вышла на новый, политический уровень. Феминицид с подачи сестры Джулии (судя по всему, довольно активной феминистки) Элены Чеккеттин начали называть в Италии "убийством государства" — как следствие патриархального общества, к чертам которого нередко причисляют насилие над женщиной как демонстрацию власти и права обладания ею.

Эти обвинения затронули нынешнее правительство во главе с премьер-министром Джорджей Мелони. Ее и так-то ряд журналистов уличает в поддержании "патриархальной модели" общества, что уже стало очередным парадоксом ее первого года пребывания у власти — поскольку Мелони стала первой в истории Италии женщиной, занявшей премьерский пост. Она явно отстаивает традиционные ценности. Именно Мелони принадлежит фраза, которую потом положили на музыку: "Я — женщина, я — мать, я — христианка, я — Джорджа", — что стало своеобразным девизом ее предвыборной кампании.

Премьер, давно занявшая оборонительную позицию в отношении СМИ, опубликовала в соцсетях фотографию четырех поколений женщин своей семьи: она с новорожденной дочкой, мамой и бабушкой. Не секрет, что Джорджа Мелони выросла без отца, с которым не общалась после того, как он ушел из семьи. Кроме того, всего месяц назад Мелони объявила о расставании со своим гражданским мужем журналистом Андреа Джамбруно, отцом ее семилетней дочери, — из-за пренебрежительного мачистского поведения, когда о нем стало известно публично. В сатирической программе Striscia la notizia на канале Canale 5 (входящем в медиахолдинг Mediaset семьи Берлускони, где работает Джамбруно) показали запись, на которой несостоявшийся "первый джентльмен" предстал не в самом благовидном образе: во время записи программы он трогал свои гениталии и отпускал достаточно вульгарные комплименты в адрес своей соведущей. Сложно поверить, что прожившая с ним 10 лет Мелони не имела представления об этой стороне своего партнера. Смею предполагать, что после того, как она достигла вершины власти, этот аспект стал слишком компрометирующим, и она сбросила неудобный балласт. Мелони и Джамбруно никогда не были официально женаты — это к вопросу о традиционных ценностях.

Нынешнему итальянскому премьеру, которого политические оппоненты часто обвиняют в стремлении единолично управлять страной и принимать решения, нередко противопоставляется другая женщина — Элли Шлейн, которая является полной противоположностью Мелони. Хотя, менее года назад она возглавила Демократическую партию, также став первой женщиной — лидером этого одного из крупнейших политических объединений, сейчас находящегося в оппозиции. Шлейн предложила Мелони отбросить все идеологические разногласия и вместе бороться за безопасность женщин, начав с соответствующего образования и воспитания в школах.

Ищите женщину

Правительство в кратчайшие сроки отреагировало на общественные настроения, приняв 22 ноября очередной законопроект, ужесточающий надзор за неблагонадежными мужчинами, замеченными в насильственном отношении к своим спутницам (это отнюдь не первый законодательный документ, направленный на предотвращение феминицида). Во всех учебных заведениях, включая младшую школу и детские сады, в этот день провели минуту молчания в память о Джулии Чеккеттин и всех убитых женщинах.

В более широком смысле в Италии говорят о необходимости изменения менталитета, сформированного на модели, в которой женщина воспринимается как "объект для пользования". В тиражируемости подобного отношения общественность нередко обвиняет местное телевидение (именно оно вывело некогда на экраны довольно ханжеской страны девушек в мини-юбках и пайетках), также в закреплении такого образа за женщинами обвиняли бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони с его бесчисленными романами. Сейчас женщина в Италии имеет непререкаемое право на самостоятельность, любоваться красивой девушкой в мини-юбке стало как будто неприлично, но модель восприятия во многом осталась прежней. И как в стремлениях изменить менталитет в этой части не впасть в определенные перегибы, особенно на фоне превалирующих в Европе неолиберальных идей о "гендерфлюидности"?

При этом, по данным за 2021 год, Италия находится на 12-м месте в Европе по числу феминицидов в лоне семьи на 100 тыс. женщин: в Германии были убиты 337 женщин, во Франции — 228, в Великобритании — более 200.

Тема убийства женщин партнерами в Италии сопрягается с проблемой дискриминации. Согласно различным статистическим исследованиям, труд женщины в большинстве своем менее оплачиваемый, они хуже трудоустроены и сталкиваются с большими сложностями, когда возвращаются на рынок труда после беременности и родов. Дети и вынашивание ребенка зачастую считаются "отягощающим" фактором при приеме на работу, хотя, например, в государственном секторе отпуска по материнству (сроком от пяти месяцев) обеспечиваются. Стоит отметить и такую болезненную сторону феминицида, как дети, которые остаются сиротами.

В целом "женский вопрос" сейчас один из немногих, к которому у правящего большинства и оппозиции в Италии более или менее универсальный и общий подход. Тем не менее даже эта трагическая тема используется здесь в вечном идеологическом столкновении и стала орудием политической борьбы. Представляющая правые силы Джорджа Мелони достаточно уязвима, поскольку в стране есть слишком большой пласт населения, воспитанный в традициях левых, которые физиологически не могут переварить приход к власти правых. И любой повод хорош, чтобы уколоть, — даже "женский вопрос" для первой женщины-премьера.