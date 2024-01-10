10 января, 15:00
Мнение

Себе на уме. Как искусственный интеллект изменит наши взаимоотношения с музыкой

Илья Воронин — о влиянии новейших технологий на музыкальную индустрию, генерации песен с помощью нейросетей и о том, к чему это может привести

ВОРОНИН Илья
Музыкальный журналист и эксперт HiFi-стриминга "Звук"
Михаил Джапаридзе/ ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ ТАСС

Как определить, о чем думает коллективное бессознательное? Человечество придумывает разные методики, способы и замеры. Ни один из этих подходов нельзя считать исчерпывающим, но и отказываться от них не хочется. Просто потому, что интересно. У филологов и лингвистов в последние десятилетия появился собственный инструмент — это определение слов и выражений, которые бы подходили под описание минувшего года. Британский словарь Collins Dictionary словом 2023 года назвал AI, искусственный интеллект. Кембриджский словарь выбрал глагол "галлюцинировать", имея в виду то значение, которое связано с ИИ-технологиями. Коллективное бессознательное явно что-то чувствует, и музыкальная индустрия, которая последнее десятилетие все больше смыкается с технологическими решениями, не может не реагировать на происходящие вокруг нас тектонические, но пока еще не очень видимые массовым потребителем, изменения. 

Представители индустрии — как со стороны бизнеса, так и со стороны музыкантов — как, в общем-то, и все люди, пока смотрят на ИИ со сложными чувствами. Вроде бы это будущее, и оно рано или поздно наступит, с другой стороны, не хотелось бы, чтобы тебя заменила непонятная программа. Футурологи и теоретики противоречат друг другу, а порой и самим себе. Сторонники и противники приводят друг другу примеры, которые подчеркивают их доводы. Эта ситуация лишь показывает, что никто ничего толком не знает, но всем как минимум интересно. 

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Многие посчитали, что с помощью ИИ был воскрешен голос покойного Леннона, а следовательно, впереди нас ждет целая волна "последних" песен великих музыкантов прошлого. Но Маккартни быстро всех успокоил, объяснив, что ИИ использовался исключительно для очистки старой записи, которая была сделана во времена существования ливерпульской четверки. Для этого использовался метод "разделения стемов". 

Стемы — это составные части любой песни, которые позволяют облегчить работу над музыкой не только начинающим музыкантам, но и людям, которые так или иначе работают со звуком — в кино, рекламе, видеоиграх или в других областях. Например, вам очень нравится мелодия и ударные в старой песне, но все портят слова — здесь на помощь как раз может прийти искусственный интеллект. Уже существуют сервисы, вроде Audioshake, которые, используя возможности ИИ, способны работать с любой музыкой на чуть ли не молекулярном уровне. То есть в обозримой перспективе нескольких лет нас ждет волна уже не просто ремиксов, но каких-то новых версий, для которых пока еще не придумали устоявшегося термина. Хорошо это или плохо? Ответить однозначно сложно — но это данность. И музыкантам придется это учитывать, и кто-то даже возьмет это на вооружение и благодаря творческому подходу сможет открыть еще одно направление взаимодействия со слушателями, обеспечив действительно новый опыт взаимодействия с музыкой. 

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Современная музыкальная индустрия формировалась продавцом, а не покупателем. Большие и маленькие лейблы создавали предложение, при этом контролируя его распространение. Видимо, в этой области нас ждут кардинальные изменения, которые будут заметны любому стороннему наблюдателю. Стриминг-сервисы сегодня стали основным каналом прослушивания музыки для большинства потребителей. Стриминги заменили музыкальные магазины, собственные фонотеки, радиостанции и музыкальные телеканалы. По мере развития инструментов искусственного интеллекта упрощался и сам процесс работы над музыкой, а следовательно, ее стало появляться больше. И поток этот будет только расти.

С одной стороны, это исключительно негативный процесс, который потенциально может привести к удешевлению музыки как таковой. Например, по некоторым данным, на ежедневной основе в стриминги заливается примерно 60 тысяч музыкальных треков. Ни один человек не способен разобраться в этом звуковом океане. И тут приходит на помощь сила искусственного потока — ее позитивная сторона. Безусловно, в каждом стриминге работает команда людей, профессионально пытающихся разобраться в неуклонно расширяющейся музыкальной вселенной, но уникальным гидом по ней теперь может быть только искусственный интеллект. "Будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено", — как-то заметил отец киберпанка Уильям Гибсон и оказался прав. Появление искусственного интеллекта в нашем кармане для тех же пользователей стриминга произошло безопасно и комфортно. 