Себе на уме. Как искусственный интеллект изменит наши взаимоотношения с музыкой

Илья Воронин — о влиянии новейших технологий на музыкальную индустрию, генерации песен с помощью нейросетей и о том, к чему это может привести

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Как определить, о чем думает коллективное бессознательное? Человечество придумывает разные методики, способы и замеры. Ни один из этих подходов нельзя считать исчерпывающим, но и отказываться от них не хочется. Просто потому, что интересно. У филологов и лингвистов в последние десятилетия появился собственный инструмент — это определение слов и выражений, которые бы подходили под описание минувшего года. Британский словарь Collins Dictionary словом 2023 года назвал AI, искусственный интеллект. Кембриджский словарь выбрал глагол "галлюцинировать", имея в виду то значение, которое связано с ИИ-технологиями. Коллективное бессознательное явно что-то чувствует, и музыкальная индустрия, которая последнее десятилетие все больше смыкается с технологическими решениями, не может не реагировать на происходящие вокруг нас тектонические, но пока еще не очень видимые массовым потребителем, изменения.

Представители индустрии — как со стороны бизнеса, так и со стороны музыкантов — как, в общем-то, и все люди, пока смотрят на ИИ со сложными чувствами. Вроде бы это будущее, и оно рано или поздно наступит, с другой стороны, не хотелось бы, чтобы тебя заменила непонятная программа. Футурологи и теоретики противоречат друг другу, а порой и самим себе. Сторонники и противники приводят друг другу примеры, которые подчеркивают их доводы. Эта ситуация лишь показывает, что никто ничего толком не знает, но всем как минимум интересно.

Когда Пол Маккартни рассказал, что новая, последняя песня The Beatles, Now And Then, создавалась при непосредственном участии искусственного интеллекта, в интернете поднялся страшный шум

Многие посчитали, что с помощью ИИ был воскрешен голос покойного Леннона, а следовательно, впереди нас ждет целая волна "последних" песен великих музыкантов прошлого. Но Маккартни быстро всех успокоил, объяснив, что ИИ использовался исключительно для очистки старой записи, которая была сделана во времена существования ливерпульской четверки. Для этого использовался метод "разделения стемов".

Стемы — это составные части любой песни, которые позволяют облегчить работу над музыкой не только начинающим музыкантам, но и людям, которые так или иначе работают со звуком — в кино, рекламе, видеоиграх или в других областях. Например, вам очень нравится мелодия и ударные в старой песне, но все портят слова — здесь на помощь как раз может прийти искусственный интеллект. Уже существуют сервисы, вроде Audioshake, которые, используя возможности ИИ, способны работать с любой музыкой на чуть ли не молекулярном уровне. То есть в обозримой перспективе нескольких лет нас ждет волна уже не просто ремиксов, но каких-то новых версий, для которых пока еще не придумали устоявшегося термина. Хорошо это или плохо? Ответить однозначно сложно — но это данность. И музыкантам придется это учитывать, и кто-то даже возьмет это на вооружение и благодаря творческому подходу сможет открыть еще одно направление взаимодействия со слушателями, обеспечив действительно новый опыт взаимодействия с музыкой.

Современная музыкальная индустрия формировалась продавцом, а не покупателем. Большие и маленькие лейблы создавали предложение, при этом контролируя его распространение. Видимо, в этой области нас ждут кардинальные изменения, которые будут заметны любому стороннему наблюдателю. Стриминг-сервисы сегодня стали основным каналом прослушивания музыки для большинства потребителей. Стриминги заменили музыкальные магазины, собственные фонотеки, радиостанции и музыкальные телеканалы. По мере развития инструментов искусственного интеллекта упрощался и сам процесс работы над музыкой, а следовательно, ее стало появляться больше. И поток этот будет только расти.

С одной стороны, это исключительно негативный процесс, который потенциально может привести к удешевлению музыки как таковой. Например, по некоторым данным, на ежедневной основе в стриминги заливается примерно 60 тысяч музыкальных треков. Ни один человек не способен разобраться в этом звуковом океане. И тут приходит на помощь сила искусственного потока — ее позитивная сторона. Безусловно, в каждом стриминге работает команда людей, профессионально пытающихся разобраться в неуклонно расширяющейся музыкальной вселенной, но уникальным гидом по ней теперь может быть только искусственный интеллект. "Будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено", — как-то заметил отец киберпанка Уильям Гибсон и оказался прав. Появление искусственного интеллекта в нашем кармане для тех же пользователей стриминга произошло безопасно и комфортно.

В то же время большие лейблы с опаской взирают на этот усиливающийся музыкальный поток, поскольку на их глазах ИИ обретает способность увеличивать количество музыки, а значит, происходит "размывание доли рынка". Это может обернуться неприятными последствиями, что будет выражаться в количестве роялти за прослушивание, на чем вообще построена сегодняшняя модель взаимодействия между лейблами и стримингами. Именно поэтому, например, глава одного из ведущих музыкальных лейблов планеты, Warner Music Group, Роберт Кинкл так внимательно следит за всем, что происходит в области ИИ: "Эта технология является одной из самых новаторских вещей в истории человечества и может обернуться различными последствиями. И поэтому я уделяю ей самое пристальное внимание".

Но появление генеративной музыки — это не только звуковой поток, который в режиме реального времени генерирует ИИ, это еще и возможность создать музыку абсолютно уникальную, заточенную под конкретные вкусовые потребности слушателя. Эксперименты в этой области уже успешно ведутся в области видеоигр, где звуковое сопровождение часто привязывается к постоянно меняющемуся действию. Но уже появились компании, типа Lifescore, которые работают над тем, чтобы из уже существующей (и сделанной человеком) музыки создавать нечто новое, путем перемешивания все тех же музыкальных блоков, стемов.

"Насколько волшебно было бы, если бы мы слушали музыку, а музыка слушала нас?" — этот вопрос, которым задаются визионеры в этой области, звучит действительно интересно, и найденный ответ может произвести еще одну революцию в нашем взаимодействии с музыкой. Ведь таким образом возникнет что-то вроде персонализированных саундтреков

Да, индустрия здорово напряглась, когда разразился скандал с песней "Heart on My Sleeve" Дрейка и The Weeknd, которая успела завируситься и стать хитом в стримингах, прежде чем стало ясно, что ни Дрейк, ни The Weeknd не имеют к этой песне никакого отношения, а их голоса были сгенерированы ИИ. На самом деле этот случай стал лишь вершиной айсберга, показал серую зону, где какие-то умельцы тренируют ИИ на создание новых песен, которые поются голосами их кумиров. Никто пока не понимает, как быть в этой ситуации, но все понимают, что такого будет становиться только больше. Можно ли фейки считать творчеством — вопрос открытый, да и вообще ИИ только начинает входить в повседневную жизнь любого человека, и вопросов, равно как и возможностей для творчества, с каждым днем будет становиться только больше.

Мы входим в совершенно новую эпоху, и, видимо, правы оказались лингвисты из Общества немецкого языка, когда в 2022 году выбрали главным слово zeitenwende, означающее "смена эпох". Именно это и переживает современный мир, со всеми плюсами, минусами, возможностями и страхами по поводу того, не отберет ли ИИ работу у людей. Скорее всего, не отберет или сделает интереснее. Как это уже происходит в области музыки и шоу-бизнеса.