Резидент на семь миллионов. Кому может понадобиться покупка египетского гражданства?

Дмитрий Тарасов — о том, смогут ли власти Египта привлечь новые капиталы в страну

В Египте вступил в силу закон о новых правилах предоставления гражданства иностранцам. Одобренные за месяц до этого после нешуточных баталий в Палате представителей (парламенте) поправки, касающиеся пребывания граждан других государств на египетской территории и их натурализации, были наконец подписаны президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси. Сторонники и противники этих новшеств по-разному оценивают перспективы. Одни полагают, что реализация этой законодательной нормы положительным образом отразится на инвестициях в республику.

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Опираясь на опыт других государств, где иностранцам предлагают приобрести вид на жительство или гражданство в обмен на инвестиции в недвижимость и бизнес, в Египте надеются, что новые меры будут способствовать притоку иностранной валюты. Другие считают, что Египет может превратиться в удобную площадку для отмывания денег, различного рода мошенников и криминальных элементов, даже террористов. Согласно новому закону, который теперь дополняет существовавший еще с 1960 года законодательный акт, иностранцы смогут получить египетский паспорт, выполнив ряд процедур. Для этого всем "чужакам" необходимо в течение как минимум пяти лет на постоянной основе прожить в стране и вложить за это время на депозит в один из местных банков с госучастием весьма крупную сумму — 7 млн египетских фунтов (около $400 тыс. или эквивалент в любой другой валюте). Выполнившие эти условия уже сейчас могут получить гражданство, подав на специальную "депозитную" визу. Затем, если лично министр внутренних дел после одобрения правительства примет заявку, сумма депозита будет переведена в казначейство на развитие национальной экономики и пополнение валютных резервов Египта. За и против Поправки, которые вызвали немало разногласий как среди депутатов, так и простых египтян, были приняты парламентом еще 15 июля. Многие несогласные с ними парламентарии назвали изменения в законе "торговлей" гражданством страны. Со своей стороны, спикер палаты Али Абдель Аль, поддержав закон, заявлял, что оно "не продается и не покупается", и обещал, что законодатели смогут в любое время лишить гражданства любого вновь натурализованного египтянина.

"Государства по всему миру дают гражданство проживающим у них иностранцам", — говорил он во время заседаний. Однако спикер оговаривался, что в первую очередь необходимо выработать определенные механизмы, которые гарантировали бы "неприкасаемость нацбезопасности и общественного порядка". "Это всего лишь уловки телеканалов, которые игнорируют тот факт, что МВД будет иметь последнее слово, — парировал оппонентам Абдель Аль. — Никто автоматически не даст иностранцам гражданство только потому, что они выполнили все условия. И правительство сделает все так, чтобы они не представляли угрозы, но были готовы инвестировать". В самом министерстве внутренних дел заявляли, что намерены тщательно изучать досье всех желающих получить гражданство по данной схеме еще на стадии подачи на "депозитную" визу и не будут принимать документы от выходцев из тех стран, которые проводят враждебную политику по отношению к Египту, финансируют терроризм и поддерживают подрывную деятельность против республики. В стане несогласных с нововведениями звучат разные доводы. Так, известный в стране журналист и депутат Мустафа Бакри настаивает на том, что египетское гражданство не должно продаваться. "Египет всегда был под ударом извне и подвергается экстремальным рискам, поскольку заговорщиков много, — подчеркивал он. — Египет для египтян… Я возражал против закона и буду дальше его отвергать. Наше гражданство не для купли-продажи". Опыт других Нет сомнений, что, инициируя введение поправок, власти Египта руководствовались успешным опытом, который уже не первый год практикуют другие государства.

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Многие местные эксперты ссылаются в данном случае на статистику Международного валютного фонда (МВФ). В частности, по его данным, при существующей мировой обстановке люди активно ищут "политическое и экономическое прибежище", в результате чего неизменно растет спрос на программы, позволяющие иностранцам приобретать резидентские визы или гражданство в обмен на значительные инвестиции. Согласно докладу МВФ, страны, которые применяют подобные схемы, стали свидетелями роста экономики, занятости и спроса на недвижимость. К примеру, в рамках так называемой золотой визы Португалия по программе ARI (Residence Permit for Investment) в течение четырех лет смогла привлечь 2,4 млрд евро (90% инвестиций в недвижимость). С момента запуска аналогичной схемы приток капитала на Мальту превысил 1 млрд евро. Подобный опыт есть еще в Греции, Испании и на Кипре. Актуальность и спрос Если вышеперечисленные государства в перспективе предлагают возможность стать гражданами Евросоюза, то в случае с Египтом возникает вопрос.