Грим за все в ответе: фильм "Время возмездия" с Николь Кидман в необычном амплуа

В фокусе оператора Джули Кирквуд залитые солнцем, как бы высвеченные улицы Лос-Анджелеса с глубокими тенями становятся площадкой для грабежа, убийств и коррупции. Опытный детектив Эрин Белл вместо того, чтобы смириться с ошибками прошлого, топит их в стакане. Однако нежданно-негаданно они всплывают на поверхность в виде преступника Силаса (Тоби Кеббелл), который посылает детективу сигнал о том, что он снова в городе. Игнорируя букву закона, Белл превращает его поиски в личный путь к отмщению.

Ее грим стал главной темой обсуждения еще задолго до выхода самого фильма — все-таки для Голливуда физические трансформации, особенно в плохую сторону, всегда считались подвигом. Особенно для актрис. Недолго заставили себя ждать сравнения Кидман с Шарлиз Терон в фильме "Монстр", за который последняя получила свой единственный "Оскар". Кидман же с этой ролью академия даже не рассматривала в числе претендентов.

По идее, грим должен быть вспомогательным средством для актера, но в данном случае Кидман становится его заложницей. Ее героиня полутрупом, подобно зомби, движется к цели, подпитываемая жаждой мести. Ее иконоподобное печальное лицо с глубокими тенями под глазами ничего не выражает. Все это сильно сбивает с толку: непонятно, то ли детектив Эрин Белл постоянно пьяна, то ли больна, то ли очень сильно устала, а может, все эти вещи сразу. Неужели Кидман не смогла бы это сыграть сама? Конечно, смогла бы, поэтому все макияжные ухищрения только отвлекают и кажутся ненужным излишеством. Во многих сценах героиня кажется беспомощной и потерянной, несмотря на всю свою накопленную злость. Идеально описывает впечатление от Эрин Белл продажный адвокат ДиФранко в привычно виртуозном исполнении Брэдли Уитфорда. Его забавляет уверенность детектива в том, что она может просто появиться у его порога, и он сам ей все выложит. Так и в фильме кажется, что Кидман стоит только появиться в кадре в гриме, а все остальное как-нибудь само уладится.

Через череду аскетичных мизансцен Кусама обрушивает на нас имена и факты, смешивая настоящее и прошлое с помощью кратких флешбеков. Иссохшая под давлением вины и алкоголя Эрин когда-то была розовощеким полицейским, которую вместе с напарником Крисом (Себастиан Стэн) внедряют в преступную группировку. Но ее самоуверенность и приверженность к земным страстям, недопустимым для полицейского под прикрытием, ведут к непоправимым последствиям. Такими же непоправимыми кажутся отношения Белл с ее шестнадцатилетней дочерью Шелби (Джейд Петтиджон), для которой жизнь также превратилась в месть, но только не преступникам, а своей собственной матери.