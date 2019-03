"Власть Бенджаминов". Как сомалийка нарвалась на скандал, пытаясь преобразить Америку

Американка сомалийского происхождения Ильхан Омар работает в Конгрессе США чуть больше двух месяцев — с 3 января нынешнего года. Встречали ее там под фанфары — как одну из первых двух мусульманок и первую африканку, натурализованную в США и избранную в состав высшего законодательного органа страны.

Вместе с двумя социал-демократками — Александрией Окасио-Кортес и Рашидой Тлаиб (это как раз вторая мусульманка) они пришли на Капитолийский холм по "женскому призыву", объявленному в 2016 году оппозиционной Демократической партией США. И во многом стали олицетворением нового состава Конгресса — не только потому, что в нем теперь гораздо больше представительниц прекрасного пола, но и в силу его заметного политического полевения и радикализации. Окасио-Кортес и Тлаиб официально принадлежат к организации "Демократические социалисты Америки".

Границы свободы слова

Все три новоиспеченные законодательницы решительно выступают за отстранение от власти президента страны республиканца Дональда Трампа, причем делают это публично и зачастую в самых непарламентских выражениях. Омар и Тлаиб первыми подписали политическое обязательство об импичменте (Pledge to Impeach), распространяемое общественным объединением By the People (название можно перевести как "Власть народа"). Омар на днях сказала журналистам, что экс-президента США демократа Барака Обаму нельзя даже сравнивать с Трампом, поскольку "один — человек, а второй — на самом деле нет". Этим она, однако, не ограничилась, и высказалась еще по одному вопросу, что и стало причиной нынешнего громкого скандала.

В США принято считать, что такого рода выпады в целом в порядке вещей — во всяком случае в ходе нынешней информационно-пропагандистской "гражданской войны" между президентом и его партией власти с одной стороны и демократической оппозицией и примыкающими к ней либеральными СМИ с другой. Но и теперь существуют риторические границы, переступать которые не дозволено даже членам Конгресса США. Омар вот переступила, и теперь вокруг нее уже почти месяц не утихает политический скандал. И самое неприятное для нее даже не то, что Трамп прилюдно пристыдил ее и посоветовал ей уйти в отставку, — если и не вообще из Конгресса, то уж во всяком случае из комитета по международным отношениям, в состав которого ее включили. Он ее враг, и это как бы само собой разумеется.