"Власть Бенджаминов". Как сомалийка нарвалась на скандал, пытаясь преобразить Америку

Андрей Шитов — о том, почему разгоревшийся в США скандал скорее про деньги, чем про антисемитизм

Американка сомалийского происхождения Ильхан Омар работает в Конгрессе США чуть больше двух месяцев — с 3 января нынешнего года. Встречали ее там под фанфары — как одну из первых двух мусульманок и первую африканку, натурализованную в США и избранную в состав высшего законодательного органа страны. Вместе с двумя социал-демократками — Александрией Окасио-Кортес и Рашидой Тлаиб (это как раз вторая мусульманка) они пришли на Капитолийский холм по "женскому призыву", объявленному в 2016 году оппозиционной Демократической партией США. И во многом стали олицетворением нового состава Конгресса — не только потому, что в нем теперь гораздо больше представительниц прекрасного пола, но и в силу его заметного политического полевения и радикализации. Окасио-Кортес и Тлаиб официально принадлежат к организации "Демократические социалисты Америки". Границы свободы слова Все три новоиспеченные законодательницы решительно выступают за отстранение от власти президента страны республиканца Дональда Трампа, причем делают это публично и зачастую в самых непарламентских выражениях. Омар и Тлаиб первыми подписали политическое обязательство об импичменте (Pledge to Impeach), распространяемое общественным объединением By the People (название можно перевести как "Власть народа"). Омар на днях сказала журналистам, что экс-президента США демократа Барака Обаму нельзя даже сравнивать с Трампом, поскольку "один — человек, а второй — на самом деле нет". Этим она, однако, не ограничилась, и высказалась еще по одному вопросу, что и стало причиной нынешнего громкого скандала. В США принято считать, что такого рода выпады в целом в порядке вещей — во всяком случае в ходе нынешней информационно-пропагандистской "гражданской войны" между президентом и его партией власти с одной стороны и демократической оппозицией и примыкающими к ней либеральными СМИ с другой. Но и теперь существуют риторические границы, переступать которые не дозволено даже членам Конгресса США. Омар вот переступила, и теперь вокруг нее уже почти месяц не утихает политический скандал. И самое неприятное для нее даже не то, что Трамп прилюдно пристыдил ее и посоветовал ей уйти в отставку, — если и не вообще из Конгресса, то уж во всяком случае из комитета по международным отношениям, в состав которого ее включили. Он ее враг, и это как бы само собой разумеется.

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Но от нее публично отмежевалось — и потребовало извинений — все руководство Демпартии в нижней палате Конгресса во главе со спикером Нэнси Пелоси. Лидеры демократов сделали совместное заявление для печати на эту тему, что случается достаточно редко. Более того, вся палата в целом приняла отдельную резолюцию, навеянную случившимся, хотя и без прямого упоминания виновницы, поскольку к тому времени та уже успела принести извинения. "Омерзительное клише" Так что же такого она натворила? На взгляд со стороны — казалось бы, ничего особенного. 10 февраля в заочной перепалке с одним из конгрессменов-республиканцев в социальной сети Twitter Омар написала, что в случае поддержки американскими парламентариями Израиля "все дело в Бенджаминах", как на американском уличном сленге именуются стодолларовые банкноты с изображением одного из отцов-основателей США Бенджамина Франклина. А на просьбу уточнить, кто именно, на ее взгляд, "платит американским политикам за то, чтобы те были произраильскими", ответила просто — AIPAC, то есть Американо-израильский комитет по общественным связям — ключевая организация произраильского политического лобби в США. Вот тут-то и поднялась буря. Экс-посол США в Израиле демократ Дэн Шапиро заявил, что "возмутительный комментарий" начинающей законодательницы, "приравнивающий поддержку политиками Израиля к [их] покупке на американские еврейские деньги", — это "омерзительное антисемитское клише", заслуживающее "всеобщего осуждения в нашей партии". Сразу подключилась и Челси Клинтон — дочь бывших президента и госсекретаря США, которая замужем за евреем Марком Мезвинским. Она написала, что антисемитские штампы надо выявлять и искоренять немедленно, от кого бы те ни исходили. Кульминацией внутрипартийного "разбора полетов" стали уже упоминавшиеся совместное заявление лидеров демократического большинства в нижней палате Конгресса США с прямым осуждением высказываний Омар и резолюция против любых проявлений "человеконенавистничества". До этого сама виновница переполоха заявила, что "антисемитизм реален", что она учится правильно на него реагировать и "никогда не намерена обижать своих избирателей или американских евреев в целом". Кстати, если извинениями для нее все и ограничится, то, на мой взгляд, можно будет считать, что она легко отделалась. Я помню, например, как в 2010 году за одно неосторожное критическое высказывание об Израиле была изгнана из репортерского пула при Белом доме, а по сути — и из профессии, легенда американской журналистики Хелен Томас. "Партия антисемитизма, детоубийств и социализма" И сейчас республиканцы продолжают раздувать скандал. Дочь бывшего вице-президента США, а ныне член Конгресса Лиз Чейни на днях заявила, что за два с половиной месяца руководства палатой представителей Демпартия США проявила себя, как "партия антисемитизма, партия детоубийств (имеются в виду аборты — прим. ТАСС), партия социализма".

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Сам Трамп публично выразил сожаление по поводу того, что "демократы стали антиизраильской и антиеврейской партией". Естественно, слова эти адресуются прежде всего американским избирателям-евреям. По данным недавнего опроса группы Меллмана, 51% из них одобряют политику действующего президента в отношении Израиля, но при этом 75% неодобрительно относятся к нему лично. Конечно, это должно бесить Трампа, который, как напоминают консервативные аналитики, решительно поддерживает своего израильского партнера Биньямина Нетаньяху и, в частности, разорвал ядерную сделку с Ираном и перенес посольство США в Иерусалим. Масло в огонь Когда Омар и ее политические единомышленники пытаются защищаться или контратаковать, это, как правило, лишь подливает масла в огонь. Например, она уже после своих извинений выражала недоумение по поводу того, почему любые позиции, не являющиеся "произраильскими", автоматически считаются "антиамериканскими". А сенатор Берни Сандерс, стоящий на социал-демократических позициях и борющийся за выдвижение кандидатом в президенты США на выборах 2020 года (кстати, еврей по национальности), заявил, что не согласен с попытками республиканской партии власти "ставить знак равенства между антисемитизмом и законной критикой правого правительства Нетаньяху в Израиле". Цитируя последнее высказывание, аналитик консервативного канала Fox News указывает, что "стратегия республиканцев явно заключается в том, чтобы высвечивать критиков Израиля в Демпартии, чтобы оторвать еврейских избирателей от демократов". Равнение на лидера Правоцентристская газета "Нью-Йорк пост" точно так же высвечивает смычку Омар с Окасио-Кортес, которая, несмотря на молодость, считается уже одним из теневых лидеров демократов. "Окасио-Кортес хвалит Омар, как один из самых "эффективных" голосов в современной политике", — гласит броский заголовок над фотографией обнимающихся законодательниц. Консервативным читателям это напоминает, например, о том, что Окасио-Кортес принципиально не приемлет капитализм как систему и недавно назвала его "неисправимым". А заодно и о том, что подобная принципиальность недешево обходится мегаполису: так, недавно одна из крупнейших в мире интернет-компаний Amazon.com отказалась от планов строительства в Нью-Йорке новой корпоративной штаб-квартиры из-за недостаточно благоприятного делового климата. Окасио-Кортес, которая вместе с единомышленниками этот климат как раз и создавала, вопреки всякой логике приветствовала такое решение, хотя город и штат лишились потенциальных доходов на десятки миллиардов долларов и тысяч рабочих мест. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо даже сказал в сердцах по этому поводу: "Вот вам оборотная сторона подхода по принципу "накручивай, накручивай, накручивай налоги на богатых". Богатые уезжают — и что теперь делать?" Законодательный почин Омар к власти денег, "власти Бенджаминов" на ее языке, относится примерно так же, как ее нью-йоркская подруга. Во всяком случае, одной из первых законодательных инициатив, в которых она приняла участие, стал, по ее собственному определению, "пакет исторических реформ", призванных "положить конец культуре коррупции в Вашингтоне" и "доминированию больших денег в политической жизни".

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Между прочим, лично Омар вложила в этот пакет свой "акт о защите от незаконного лоббирования". По ее словам, он "укрепляет закон о регистрации иностранных агентов" и, в частности, "запрещает лоббирование в пользу иностранных государств, которые, по оценке государственного секретаря [США], причастны к систематическому грубому нарушению международно признанных прав человека". Какие страны имела в виду автор законопроекта, можно только гадать. Но понятно, что лоббированию в пользу, например, того же Израиля в Вашингтоне заведомо ничто не угрожает. В отличие от многих других стран, включая по нынешним временам и Россию. "Самый выгодный экспорт" Да и вообще "власть Бенджаминов" на самом деле пока всемирна. "Нью-Йорк таймс" только что напомнила об этом в комментарии, автор которого использовал — конечно же не случайно — именно такое сленговое определение стодолларовых банкнот. "Самый выгодный экспортный продукт Америки — это не нефть, не лекарства, не голливудские фильмы и не самолеты "Боинг", — указывалось в публикации. — Это маленькая зеленая бумажка с изображением Бенджамина Франклина на лицевой стороне".

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